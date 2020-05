"První závod bude tak trochu chaos," čeká Ricciardo. Sezóna by mohla skončit v lednu, přibudou nové okruhy?

Představitelé F1 doufají, že by se mohlo začít závodit 5. července v Rakousku, ovšem ještě bez přítomnosti diváků. Týmy od předsezónních testů již 4 měsíce stojí a jsou bez příjmů, všichni si proto přejí rychlý návrat do normálního stavu.

Chaos v prvním závodě?

"Půjde o určitou formu chaosu, snad se uskuteční řízeným způsobem," říká Ricciardo o očekávaném prvním závodu sezóny 2020. "Nemyslím tím, že by měla být auta všude. Všechno ale bude zašlé, půjde o kombinaci emocí, vzrušení a nedočkavosti."

"Všichni budou připravení začít. Někteří kluci dokážou podávat výkony při takové úrovni adrenalinu, jiní ne. Dočkáte se tedy odvážných předjížděcích manévrů, ale i těch, při nichž se přepočítají. Jsem si jistý tím, že uvidíte kousek všeho," ujišťuje australský pilot.

Ricciardo v prvním závodu očekává chaos | foto: Sahara Force India

Výhodu podle něj budou mít zkušenější jezdci: "Zimní testování je obvykle dobrým výchozím měřítkem. První den mých několika prvních zimních testů mi připadal vždy tak trochu jako šok pro systém. Ale jak má kariéra pokračovala, tak se jednalo stále o menší šok. Začátečníci, kluci v prvním nebo ve druhém roce, to pocítí více."

Konec v roce 2021 a další nové okruhy?

Kvůli pozdnímu začátku se letošní sezóna o pár týdnů protáhne. "Momentálně plánujeme skončit v prosinci. O něco později, než bylo původně v plánu, zhruba 13. či 14. prosince. Ale vyhodnocujeme to ještě, zvážíme to," popisuje Chase Carey, ředitel společnosti Liberty Media.

"Skončit v lednu je rozhodně možností, mohli bychom to udělat, můžeme. Pokud bychom podle mě mohli, tak raději skončíme v prosinci. Pak by nás samozřejmě čekala během svátků dlouhá přestávka, během těch týdnů bychom nezávodili."

F1 jedná o dalších nových přírůstcích budoucího kalendáře závodů | foto: f1vietnamgp.com

"Nicméně jde o jednu z možností. Museli bychom na tom zapracovat s našimi promotéry a zúčastněnými stranami. Ale přemýšleli a hovořili jsme o tom. Zatím je naším cílem skončit o několik týdnů později proti původnímu datu, ale zvládnout to do půlky prosince, do svátků," pokračuje.

"Nakonec musíme obnovit některé smlouvy a pokračují jednání s několika novými závody, které by podle nás byly přínosným obohacením byznysu pro fanoušky a akcionáře," upozorňuje v závěru Carey na to, že by F1 příští rok mohla zavítat do dalších nových míst.