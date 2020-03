"Virus porazíme!" Zklamané Ferrari svou továrnu zavírá už od čtvrtka

V Maranellu se kvůli pandemii koronaviru stejně nepracovalo, nařízenou "letní" přestávku proto Scuderia aplikuje ihned: "Scuderia Ferrari Mission Winnow, jejíž členové se společně s miliony lidmi v Itálii a po celém světě musí vyrovnávat s pandemií viru Covid-19, plně podporuje rozhodnutí FIA a Formule 1 uspíšit letní uzávěru. Ferrari proto zavírá od zítřka, od čtvrtka 19. března, do čtvrtka 8. dubna včetně."

"Prioritou týmy vždy byla bezpečnost jeho zaměstnanců a rodin, proto je v továrně v Maranellu již několik dní práce zastavena či tam, kde je to možné, nahrazena chytrým pracovním systémem," stojí v prohlášení stáje, jejíž země má již 29 000 nakažených koronavirem a 3 000 obětí nemoci Covid-19.

"Jsme zklamáni stejně jako naši fanoušci, že nemůžeme závodit, jak jsme to dělali po 70 let. Když však čelíme tak vážné situaci, jako je tato, je nezbytné, abychom se řídili radami úřadů a co nejvíce omezili veškeré aktivity pro co nejefektivnější se vypořádání s virem."

Na závodní debut nových monopostů si budeme muset ještě pár měsícu počkat - sport jde stranou, zdraví lidí je přednější | foto: Scuderia Ferrari

"Počkáme, až se situace zlepší, abychom se mohli vrátit k normálu v našich každodenních životech i ve sportu včetně závodění. Mezitím jsme v myšlenkách se všemi postiženými virem a s těmi, kteří pracují v první linii, aby s ním bojovali. Udržujeme si svůj odstup, ale zůstáváme spojeni. Tento virus může být poražen!" věří Scuderia.

Haas potvrdil, že svou továrnu uzavře ve stejném termínu jako Ferrari, zatímco Red Bull k tomuto opatření přistoupí až 27. března, byť u něj "vzhledem k neustále se měnící povaze pandemie může dojít k určitému posunu těchto dat." Alfa Romeo zavírá od 23. března.

F1 oficiálně odsunula první čtyři velké ceny sezóny (Austrálie, Bahrajn, Vietnam, Čína), kvůli pandemii se však s největší pravděpodobností nepojede v květnu ani v Holandsku, Španělsku či v Monaku. Vedení soutěže sleduje vývoj situace, podle FIA by se zatím mohlo začít závodit v červnu.