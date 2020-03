Mercedes upravil svůj motor. DAS by dle soupeřů vyžadoval nové šasi

Během testů v Katalánsku řešil několik potíží se spolehlivostí svého motoru, na což doplatil také Williams. Agregáty putovaly zpět do Brixworthu, kde byly podrobeny detailní analýze, aby inženýři plně pochopili, co se vlastně na dráze přihodilo.

Motor upraven, výkonnost to neomezí

Většinou šlo o pokles tlaku oleje, ložisky či potíže s chlazením motorgenerátoru pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H). "Máme kvůli tomu obavy? Ano. Samozřejmě. Normálně máte v předsezónních testech mnohem větší důvěru ve spolehlivost, nebylo to tedy perfektní," uvedl ještě v Barceloně Lewis Hamilton.

Mercedes problémy odstranil a věří, že je úpravy v zájmu spolehlivosti nebudou omezovat v tom, jak agresivní módy bude moci provozovat. "Máme radost, že jsme na tyto potíže natrefili při testech spíše než během závodního víkendu. Mohli jsme je tak opravit bez penalizací," konstatuje sportovní šéf Toto Wolff.

Mercedes problémy z testů podle Tota Wolffa vyřešil | foto: Mercedes AMG F1 Team

DAS není snadné nasadit, Red Bull chce protestovat

Stříbrné šípy v testech zaujaly také DAS systémem, který však podle Red Bullu není legální a v Melbourne proti němu podá protest, pakliže jej německá stáj nasadí. Stejně tak si stěžoval na horní ramena zadního zavěšení s kanálky pro přívod vzduchu dovnitř kola. FIA na to již zareagovala patřičnou technickou směrnicí, tým je musel upravit.

Pro rivaly by nebylo jednoduché DAS nasadit. "Jde o významný projekt. Významný proto, že by podle mě vyžadoval nové šasi proti tomu, které máme nyní," říká technický ředitel Racing Pointu Andrew Green o systému, který bude stejně od příští sezóny zakázaný.

Trik Mercedesu na rovinkách | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"I kdyby se pravidla příští rok neměnila, tak pochybuji, že bychom něco podobného letos nasazovali. Kvůli tomu, že se ale mění a že takový systém nová pravidla zakazují, není šance. Myslím, že jde o ten malý přínos, do kterého byste šli, ale pokud to nejde, tak to neuděláte," pokračuje technický šéf Racing Pointu, jehož vůz RP20 je přitom kopií loňského Mercedesu W10, na co si někteří soupeři (v padoku se hovoří o Renaultu) ještě zřejmě budou oficiálně stěžovat.

"Myslím, že máme přehled o tom, v čem by jeho přínosy mohly spočívat. Neprováděli jsme kvůli tomu žádné simulace. Pokud však máte pro takový systém k dispozici hmotnost, pak z něj budete těžit. Velikost takového přínosu záleží na celé řadě faktorů: od pneumatik, které nasadíte, přes typ okruhu až po základní ovladatelnost vozu. Na některých tratích je jeho přínos velmi malý, na jiných může dosahovat několik desetin," dodává Green.