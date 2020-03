Závodní zbarvení Renaultu RS20 (0:59) | video: Renault Sport F1

VIDEO: Renault odhalil závodní zbarvení svého vozu RS20

V předsezónních testech nastupoval Renault s monopostem, který byl celý černý. Tvrdil, že jde jen o dočasné zbarvení. Jak bude vypadat to, s nímž nastoupí do seriálu velký cen, ukázal na přiloženém videu (viz výše).