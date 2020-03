"Pokud nebudou moci nastoupit všechny týmy, závodit se nebude," slibuje šéf F1. Ferrari ruší test s Pirelli

Sezóna má začít sice již příští týden 15. března Velkou cenou Austrálie, první tři závody (po odsunutí GP Číny na neurčito) jsou však v ohrožení. FIA sleduje vývoj situace kolem šíření koronaviru a různé státy zavádějí omezení cestování - například zakazují vstup na svá území občanům Itálie, kde sídlí AlphaTauri a Ferrari.

Co by se stalo, pokud by nemohli dorazit, ale 8 ostatních týmů by bylo na místě připraveno? "Pokud by týmu bylo zabráněno vstoupit do nějaké země, pak bychom nezávodili. Nemohlo by jít o závod mistrovství světa Formule 1, protože by to bylo nefér," potvrzuje Brawn.

"Samozřejmě se tým může rozhodnout, zda na závod dorazí či nikoliv. Ale když mu v tom je zabráněno rozhodnutím dané země, pak by se těžko dalo mluvit o férové soutěži," pokračuje šéf F1.

Bez Ferrari se závodit nebude | foto: Scuderia Ferrari

Řešením by mohl být závod, který by se kvůli omezenému množství účastníku nezapočítával do mistrovství světa, neudílely by se v něm tedy žádné body. F1 podle Brawna tvrdě pracuje na tom, aby se úvodní velké ceny uskutečnily, nicméně připouští, že je to komplikované. Ochranná opatření zavádí také Bahrajn, kde se má jet týden po Austrálii.

"Jde o velmi vážnou situaci, nechce nic předjímat. Chceme, aby se ty závody odjely. Musíme to ale učinit zodpovědným způsobem. Minimalizujeme počet lidí v padoku, žádáme týmy o to, aby vyslaly minimum personálu, který k závodění potřebují," vysvětluje Brawn.

Mění se i testovací plány Pirelli na vývoj nových pneumatik | foto: Scuderia Ferrari

Odložen test Ferrari s Pirelli

Kvůli šíření koronaviru v Itálii došlo včera k odložení testu nových Pirelli ve Fioranu, kde mělo ve čtvrtek 5. března s upraveným monopostem kroužit Ferrari.

"Kvůli omezujícím politikám společnosti Ferrari a Pirelli v důsledku celosvětového šíření koronaviru byl plánovaný mokrý test 18" pneumatik pro rok 2021 ve Fioranu 5. března odložen. Ve Fioranu bude znovu naplánován při nejbližší příležitosti," oznamuje Pirelli.