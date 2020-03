Sever Itálie je v karanténě. Jak se to dotkne Ferrari?

Situace kolem nového koronaviru hýbe celým světem. Italská vláda dnes uvrhla takřka celý sever země do karantény, která by měla trval minimálně do 3. dubna. Celá situace se logicky může dotknout také Ferrari, neboť Maranello se svoji zeměpisnou polohou nachází právě na severu země.

Vše se navíc odehrává v době, kdy první závod ročníku 2020 klepe na dveře. Motory monopostů Formule 1 se totiž mají rozezvučet už příští týden v Austrálii. Část týmu Ferrari a samozřejmě také určité vybavení už do Melbourne cestují, jak to bude se zbylým personálem, to se teprve uvidí.

Ferrari vydalo v návaznosti na toto téma prohlášení, které je staré jen pár minut. V něm se uvádí, že veškeré přípravy na první závod sezony zatím probíhají podle plánu. Scuderia je pak v kontaktu s příslušnými orgány a situaci dále vyhodnocuje. Část týmu už je podle zmíněného prohlášení v Melboune, transport ostatních zatím probíhá bez omezení. Může se však stát, že se celá situace diametrálně změní. Maranello hlásí, že je pro něj zdraví a bezpečnost zaměstnanců na prvním místě. Pokud by tedy zainteresované orgány vystavily cestě do Austrálie stopku, Scuderia jim v tom bránit nebude.

O tom, že závod v Bahrajnu napíše svůj příběh před prázdnými tribunami, už jsme psali. Tamní vláda se rozhodla pozastavit prodej vstupenek. Důvodem je šířící se epidemie koronaviru v této zemi. Na koronavirus může doplatit rovněž Pirelli. Výhradní dodavatel pneumatik pro Formuli 1 má totiž jedno ze svých sídel v italském Miláně.

Je otázkou, kam až celý vývoj dospěje. Lídři evropských zemí se začínají postupně přiklánět k možnosti stejně a, nebo podobně drastických opatření, jež byly učiněny dnes v noci v Itálii. Pokud by k tomu došlo, zcela jistě by to mělo dopad nejen na šampionát královny motorsportu. Dá se předpokládat, že v určitém stupni ohrožení se teď nachází naprostá většina Velkých cen. Koronavirus se totiž objevil ve všech destinacích, kde se letos má konat závod Formule 1.

FIA utvořila speciální skupinu. Ta průběh dané situace neustále sleduje. O dalším vývoji vás budeme informovat.