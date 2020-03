Velká cena Austrálie bez Ferrari a AlphaTauri? "Bylo by to nefér," říká Tost

V MotoGP byl zrušen úvodní podnik v Kataru, v Austrálie by se podle posledních informací závodit mělo. Kvůli šíření koronaviru v Itálii ale některé země ruší lety a zakazují jejím občanům vstup do svých zemí. Po přílet do Kataru, který je důležitou dopravní křižovatkou, musí například na 14 dní do karantény.

Ferrari a AlphaTauri sídlící v Itálii mohou mít problémy s tím, jak své zaměstnance dostat na druhý konec světa. Jak by F1 reagovala, pokud by na startu bylo o 4 vozy méně - závodilo by se či nikoliv? Uděloval by se plný počet bodů?

"Ještě jsem o tom sice nepřemýšlel a ani nedělám to rozhodnutí, ale pokud by dva týmy z jakéhokoliv důvodu nemohli dorazit, bylo by to podle mě nefér začít sezóny. Šlo by o velkou nevýhodu, ať už se to týká kohokoliv," říká Franz Tost, šéf stáje z italské Faenzy.

"Bez nás by to nebylo fér," ohrazuje se Tost | foto: Scuderia AlphaTauri

F1 přitom odložila kvůli pandemii Velkou cenu Číny a stále pro ní hledá náhradní termín. Pokud by došlo k odkladu dalších závodů, těžko by se uskutečnily. Tost má ale řešení: "Jsem optimistou v tom, že se uskuteční 22 velkých cen, protože v listopadu a v prosinci máme spoustu času, kdy můžeme závodit. A také v srpnu."

Šéf Ferrari Mattia Binotto hrozí, že pokud by se jeho lidé nemohli dostat do některých destinací, pak by to ohrozilo také zákaznické týmy. Neodstartovaly by podle něj 4 týmy z desíti. Otázkou je, na čem by závodily, když výhradní dodavatel pneumatik sídlí rovněž v Itálii.

"Není to jen o dvou týmech, protože poskytujeme asistenci Haasu a Alfě Sauberu, takže by šlo nejméně o čtyři týmy. Také musíme pochopit situaci s Pirelli. Jak by to tedy případně vypadalo, pokud by čtyři týmy nemohly jet, uskutečnil by se závod nebo ne? To není mé rozhodnutí," komentuje Binotto.