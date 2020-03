Velké dilema. Kdy se jednotlivé týmy začnou soustředit výhradně na revoluční sezonu 2021?

Ferrari by letos chtělo konečně získat další mistrovský titul. Scuderia investovala do vývoje letošního vozu nemalé prostředky, ale zdá se, že své ovoce to nepřineslo. Alespoň zatím. Ferrari totiž v předsezónních testech na své soupeře ztrácelo. SF1000 trpí podle mnohých pozorovatelů aerodynamickými problémy, vůz má být nedotáčivý a nestabilní. Konstruktérům se sice podařilo získat více přítlaku, avšak pohonná jednotka nevypadá tak silně, jako v minulé sezoně.

To dává dohromady předpokládané manko několika desetin na kolo. Navíc před sezonou, která bude jistým předělem. Jedná se totiž o poslední ročník, kdy budou v platnosti současná technická a sportovní pravidla. Od sezony 2021 dojde k velkým změnám na sportovním a stejně tak ekonomickém poli. Tento fakt si samozřejmě vyžádá nemalé investice. Kupříkladu takový Renault se netají tím, že letošní rok defacto „odpískal“. Právě s cílem co nejlépe se připravit na klíčovou změnu regulí.

Podobnou cestu zvolí brzy také další týmy. Může mezi nimi být i Ferrari. Šéf stáje Mattia Binotto se nechal slyšet, že forma z prvních několika závodů rozhodne o tom, do jaké míry bude Maranello svůj letošní projekt dále rozvíjet. Pokud by byla ztráta rudých vozů na čelo až příliš velká, tak se Ferrari letošní sezony vzdá.

Oficiální koncept monopostu F1 pro rok 2021 | foto: Formula1.com

„V začátku se budeme soustředit na letošní vůz. Jde o to, abychom ho pochopili. Času je stále dostatek, nechceme dělat unáhlené závěry. Momentálně hledáme mezi projekty 2020 a 2021 kompromis. Pakliže však usoudíme, že ztráta je příliš velká, budeme se muset začít brzy soustředit výhradně na rok 2021. Stále nicméně věříme v dobrý ročník. Jsou věci, které na voze můžete zlepšit celkem rychle,“ praví Binotto.

Boss Red Bullu Christian Horner tvrdí, že rakouský tým se na revoluční změnu začne soustředit už po GP Španělska. Podle Toto Wolffa z Mercedesu je z gruntu nový vůz výzvou. Dle jeho názoru je začátek v takovém případě vždy velmi důležitý. Stačí jedna jediná chyba, a můžete rázem ztrácet půl sekundy na kolo. Wolff ovšem svému týmu před novou érou Formule 1 věří.