Zůstane Honda v šampionátu? Rozhodne budoucí směřování automobilového průmyslu

Honda se jako dodavatel pohonných jednotek vrátila do Formule 1 v roce 2015 s McLarenem. Toto kdysi slavné partnerství ale ztroskotalo. Na jeho dávné úspěchy ani jedna ze stran totiž navázat nedokázala, což vyústilo ve vzájemný rozchod. A zatímco se McLaren uchýlil k Renaultu, Honda začala svými motory zásobovat Toro Rosso, potažmo Red Bull.

Řada odborníků přitom vidí v trojlístku složeném z Red Bullu, Hondy a Maxe Verstappena velmi silnou kombinaci budoucnosti. Její možnosti byly naznačeny už loni. Verstappen dokázal vyhrát s Hondou za zády hned tři závody. K tomu přidal ještě několik dalších pódiových umístění. Letos se od tohoto partnerství čeká další posun.

Může být jeden z posledních… Japonský motorář uzavřel s Red Bullem smlouvu do konce sezony 2021, přičemž její prodloužení ještě podepsáno nebylo. Co za tím stojí? Zejména obavy Hondy o další směřování automobilového průmyslu. Pravda je taková, že na automobilky je momentálně vyvíjen ohromný tlak. Ten souvisí s postupnou elektrifikací, kterou by měla ve střednědobém horizontu projít naprostá většina vozidel.

Instalace pohonné jednotky Hondy v Toro Rosso STR14 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

To si ze strany automobilek žádá nemalé finanční investice. A právě na tuto skutečnost může doplatit program Hondy ve Formuli 1. Japonci jsou jedním z nejvýznamnějších světových výrobců. Kvůli tomu si zkrátka nemohou dovolit, aby jim v této oblasti ujel onen pomyslný vlak.

O budoucích plánech hovoří šéf divize Hondy se zaměřením na F1 Masashi Yamamoto. “Jednáme s Red Bullem o prodloužení naší vzájemné spolupráce, tak aby pokračovala I po sezoně 2021. Je to ale složité. Pravda je taková, že veškeré automobilky jsou kvůli nárokům na elektrifikaci pod velkým tlakem,” popisuje.

Yamamoto se dále vyjádřil k možnosti přesunu Hondy do Formule E. Elektrický šampionát prý Japonce zajímá, momentálně ale není jejich případná účast zde na pořadu dne. Prioritou stále zůstává F1. “Je jasné, že nás to zajímá. Jsme ve stádiu, kdy shromažďujeme informace. V dohledné době se však tohoto šampionátu účastnit nehodláme. Jsme plně zaměření na Formuli 1,” líčí Yamamoto.