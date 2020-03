Sezona Williamsu? Russell nabízí upřímnou předpověď

Williams prožil katastrofální sezonu 2019. Jeho vůz byl suverénně tím vůbec nejpomalejším ve startovním poli. Ty tam jsou doby, kdy byla tradiční stáj postrachem ostatních soupeřů. Nyní se v Grove spíše snaží přežít každou další sezonu. Pro letošní rok u stáje zůstal George Russell, jehož nově doplnil Nicholas Latifi, který nahradil Roberta Kubicu.

Předsezónní testy byly pro britský tým celkem pozitivní. Alespoň tedy z pohledu ujetých kilometrů. Williams se sice nevyhnul některým problémům se spolehlivostí, avšak stále to bylo výrazně lepší než loni. To stáj dokonce zmeškala několik testovacích dní, protože své auto nestihla zkompletovat včas.

Mnozí fanoušci proto doufají, že s lepší spolehlivostí přijde i lepší výkonnost. Z tohoto pohledu ale tradiční účastník seriálu F1 neoslnil. Williams si dal letos za cíl stabilně postupovat do Q2. George Russell ovšem těsně před prvním závodem tvrdí, že jeho vůz je stále tím nejméně konkurenceschopným z celého startovního pole. Právě to je důvod, proč čeká nadějný pilot další obtížný ročník.

George Russell při předsezonních testech s vozem Williams FW43 - Mercedes v Barceloně | foto: Williams F1 Team

„Pochybuji, že se naše pozice liší od té, jaká tu byla loni. Myslím si, že jsme pořád nejpomalejším vozem ve startovním poli. Doufám však, že jsme se přiblížili ostatním týmům. To je to hlavní, v co můžeme doufat. Uvidíme v Austrálii. Nemyslím si ovšem, že bychom se mohli dostat do druhé části kvalifikace. Tak či tak jsme náš vůz zlepšili,“ praví Russell upřímně.

Mladík, který patří Mercedesu doufá v jedno. Přeje si, aby jeho tým využil veškerých příležitostí, jež se mu naskytnou. V tom případě bychom prý totiž mohli Williams vidět i na jiných příčkách, než jimiž jsou ty poslední dvě, které měla stáj loni prakticky zarezervované.

„Doufáme, že se nám podaří využít všech příležitostí, které od ostatních dostaneme. Měli bychom být schopni s nimi bojovat,“ říká.

Russell věří, že tento rok bude pro Williams klíčový. Právě letos by se tým měl podle něj vydat na cestu vzhůru. Ta ale nebude jednoduchá. Brit v tomto ohledu uvádí jako příklad McLaren. I jemu trvala pouť výš dlouho, přičemž v Grove to bude z Russellova pohledu podobně náročné.