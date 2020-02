Marko hovoří o své práci, jmenuje nejtalentovanějšího jezdce mimo Red Bull - jezdí za Ferrari

Podle něj je to jednoznačně: "Leclerc. Je to celkem jasné - Leclerc." Ten letos vstoupí do své třetí sezóny ve Formuli 1 a druhé za Ferrari, kde se vloni prosadil po boku zkušeného Sebastiana Vettela, jehož na body porazil.

Během své juniorské kariéry si ho přitom žádný z F1 týmů dlouho nevšímal. K tomu došlo až v roce 2016 kdy po zisku titulu v GP3 ovládl i F2, pak ho pod svá křídla vzala Scuderia a na počátku tohoto roku s ním prodloužila smlouvu o další 4 roky.

Helmut Marko nicméně nikterak nelituje stav vývojového programu Red Bull, sám je velmi hrdý na to, že mají "výjimečný jezdecký talent" v podobě Maxe Verstappena, jenž s nimi nedávno uzavřel další dlouhodobou smlouvu.

Brendon Hartley a Pierre Gasly v barvách Toro Rosso, juniorské stáje Red Bullu | foto: Red Bull Content Pool

Red Bull ale neoplývá příliš velkou zásobou talentů, proto musel za volant vozu F1 po nečekaném odchodu Daniela Ricciarda posadit v polovině sezóny po pár závodech za Toro Rosso nováčka Alexandera Albona či znovu povolat do zbraně Daniila Kvjata.

Podle Marka je jejich vývojový program pro mladé piloty nicméně stále tím nejatraktivnějším. "Bez jakékoliv arogance můžu říct, že kluci - pokud mají tu možnost - tak s snaží nejdříve dostat k Red Bullu. Máme však své principy, těch se nevzdáme," hodnotí pravá ruka majitele týmu, rakouského miliardáře Dietricha Mateschitze.

"V této dekádě jsme zažili to, že teď s sebou každý přivádí právníka. Někteří chtějí [v kontraktu] o jednu čárku navíc, tohle či ono. My říkáme: máme náš systém, který funguje. Nejsme připraveni na kompromisy, tohle jsou férové kontrakty, které nabízíme," pokračuje Marko.

Pilot McLarenu Carlos Sainz také prošel programem Red Bullu | foto: Scuderia Toro Rosso

"A v juniorských kategoriích se odvracíme od toho, že bychom nabírali v motokárách. Je to tak těžké. V motokárách máte pneumatiky, motory, šasi, která se pořád mění, mají ale tak velký dopad na výkonnost. A jednáte tam s 12letými, s 13letými," hovoří o záludnostech hledání talentů.

"Existují příklady: měli jsme Oliho Oakese, který byl mistrem světa v motokárách a ve formulích se nechytal. Nyní vede [špičkový juniorský formulový tým] Hitech, se kterým dobře spolupracujeme," dodává odborný poradce Red Bullu.