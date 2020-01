Rivalita Vettela s Leclercem je pro Ferrari prospěšná, tvrdí Binotto

Leclerc přišel vloni do Maranella jako nováček na místo uvolněné po Kimim Räikkönenovi. Ve své první sezóně tam hned porazil mnohem zkušenějšího Sebastiana Vettela, když ovládl sedm kvalifikací a vyhrál dvě velké ceny. Jejich souboje občas zašly za hranu, jak šlo vidět například při vzájemné kolizi v Brazílii, po níž skončily oba vozy mimo trať.

A byť je tým musel často krotit pomocí týmové režie, tak jejich šéf je spokojený se vztahy, které mezi nimi panují: "Když se v tuto chvíli podíváte na ty dva jezdce a na to, jak se společně chovají, tak to funguje velmi dobře. Mají dobrého ducha, dobré měřítko, a když je v kvalifikaci Charles zklamaný z toho, že je za Sebem, tak je to dobré a pozitivní."

"Po veškeré té polemice v novinách kvůli radiokomunikaci, mi situace mezi nimi nedělá vůbec starosti. Ve skutečnosti je tomu opačně - jde o dobrou sestavu. Hodně se liší ve zkušenostech a při jízdě. Pro nás to je výhodou," pokračuje Binotto.

Sebastian Vettel s Charlesem Leclercem během loňské prezentace vozu Ferrari SF90 | foto: Scuderia Ferrari

I přes vypjaté momenty minulý rok to podle něj nikdy nezašlo tak daleko, že by spolu letos nemohli dobře. Mezi těmi nejlepšími piloty v jednom týmu to prostě občas zaskřípe: "Musíte to akceptovat, protože to je zřejmé. Jde o špičkové jezdce, kteří jsou tady kvůli tomu, aby odváděli co nejlepší práci a vyhrávali."

"Pro mě je důležité to, aby rozuměli, co je celkovým cílem, a aby chápali celkovou situaci. Přít se v rádiu není nikdy nejlepší, protože když jste ve voze, tak nikdy nemáte ucelený obrázek. Pak to je tedy otázkou důvěry - důvěry v tým, i když uděláte chybu. A ty piloti můžou udělat," říká Binotto.

"Myslím si, že to je jen o jasnosti a transparentnosti před závodem a také během sezóny. Pak bychom měli v závodě čelit společně jakékoliv situaci, než si o ní eventuálně promluvíme," dodává šéf Ferrari, jež své nové auto představí jako první ze všech týmů: již 11. února 2020.