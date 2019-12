V Maranellu si pojišťují Leclerca na dlouhá léta dopředu

Kariéra Charlese Leclerca nabírá velmi rychle na obrátkách. Loňskou premiérovou sezónu hájil ještě barvy tehdejšího týmu Sauber (v současné době nesoucího v názvu Alfa Romeo) a v Maranellu mu bylo nabídnuto angažmá již po jediné sezóně. Mladík veškeré pochybnosti o tomto kroku velmi rychle rozmetal v prach a bilance uplynulého ročníku mluví za vše - celkově čtvrté místo v šampionátu, sedm pole position, dvě vítězství. A to jedno z nich přímo na domácí půdě svého týmu na italské Monze!

Přepsal tím samozřejmě i některé statistiky, kupříkladu drží prvenství jakožto nejmladší vítěz kvalifikace i závodu. V letošním roce patřil také mezi krále soubojů o první místo na roštu, v tomto zdaleka předčil zbytek startovního pole, aktuálního mistra světa Lewise Hamiltona nevyjímaje. První zářez na pažbě mohl mít monacký pilot již v Bahrajnu, nebýt tehdejších technických potíží s vozem a nakonec se radoval "jen" ze třetího místa v cíli. To po letní přestávce na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps a již zmiňované Monze byl již zcela jiný příběh s mnohem radostnějším koncem.

Celkově se Leclercovi podařilo ve své první sezóně u Ferrari pokořit svého stájového kolegu Sebastiana Vettela. Čtyřnásobnému šampionovi se letos příliš nedařilo a s vozem se po velkou část sezóny hodně trápil. Protože Leclerc se svými výsledky hodně zapůsobil také mimo hranice vlastní stáje a přespříští rok pravděpodobně dozná jezdecké pole řady změn, nechtělo vedení Scuderie ponechat nic náhodě a služby talentovaného pilota si pojistili i pro další sezóny - až do roku 2024!

Na domácí půdě Ferrari dovezl Leclerc davům vášnivých tifosi tolik vytoužený triumf | foto: Scuderia Ferrari

"Mám velkou radost, že zůstávám se Scuderií Ferrari," říká Charles Leclerc k oficiálnímu potvrzení dlouhodobého kontraktu. "Tato uplynulá sezóna, kdy jsem jezdil pro tento nejvíce význačný tým ve Formuli 1 byla pro mě rokem jako ze snu. Po tak intenzivním a úžasném ročníku 2019 se již nemohu dočkat ještě hlubšího vztahu s týmem. Dychtím po tom vidět, co budoucnost přinese a již netrpělivě se těším na příští sezónu."

"S každým uplynulým letošním závodem byla naše touha po prodloužení smlouvy s Charlesem stále více zřejmá a toto rozhodnutí znamená, že nyní s námi stráví dalších pět let," dodává také šéf stáje Mattia Binotto. "Dokazuje to, že Charles a Scuderia mají spolu před sebou pevnou budoucnost. Charles byl součástí naší rodiny od roku 2016 a jsme více než hrdí na výsledky, jichž s naší Akademií dosahujeme. S velkým potěšením tudíž můžeme oznámit, že s námi bude po mnoho let a jsem si jist, že společně zapíšeme do historie vzpínajícího se hřebce mnoho nových stránek."

Jak se bude situace v jezdeckém složení Ferrari dále vyvíjet bude určitě zajímavé sledovat. Sebastian Vettel má před sebou zatím poslední sezónu ze svého aktuálně tříletého kontraktu, přičemž o jeho dalším setrvání v týmu z Maranella kolují pochybnosti. Dle některých spekulací by se mohl do rudé kombinézy za dva roky oblékat například úřadující mistr světa Lewis Hamilton. Německého jezdce, jenž hájí barvy Scuderie od roku 2015 tak čeká zjevně rozhodující sezóna...