"Red Bullu trvalo pět let, než začal vyhrávat." Szafnauer žádá po majiteli Racing Pointu trpělivost

Bývalou Force Indii zachránil před krachem v roce 2018 Lawrence Stroll se svým konsorciem v naději, že se tým stane konkurenceschopnějším a že ho vytáhne na přední příčky Formule 1. Ten pod vedením Szafnauera vypracoval ambiciózní plán, velké pokroky podle něj ale nelze očekávat okamžitě.

"Vždy tvrdím, že rozumní lidé se stejnými informacemi dojdou ke stejnému závěru. V F1 to trvá. I Mercedesu to trvalo tři roky, než po odkupu Brawnu - a to šlo o tým, který právě vyhrál šampionát - vyhrál závod. Red Bull koupil Jaguar, a jak dlouho to trvalo jim? Pět let! Takže to chce čas," upozorňuje svého ctižádostivého majitele.

"Ale máte pravdu. Lawrence je ambiciózní. Musí však pochopit, že k tomu nedojde přes noc. Lidé často říkají: 'Máte teď všechny peníze světa, takže na tom nezáleží.' Jenže ono to stále není o penězích," pokračuje Szafnauer.

Racing Point by se po velkých investicích chtěl prosadit na čele | foto: Racing Point F1 Team

Bez nich toho moc nenaděláte, ale i s nimi to trvá. Red Bull měl k dispozici spoustu peněz. [Majitel Red Bullu Dietrich] Mateschitz řekl, ať udělají cokoliv. Mercedes měl taky plno peněz," připomíná finanční situaci svých úspěšnějších soupeřů.

Racing Point investuje do své továrny v Silverstone a připravuje stavbu nové budovy, nemůže však utrácet neomezenou částku: "Nemáme všechny peníze světa. Máme teď dostatek peněz na to, abychom nebrzdili vývojové věci, o nichž víme, ale nemohli jsme se do nich dříve pustit. Když vyvíjíte auto, ale nemůžete vyrábět díly, tak to je zabité."

"Teď jsme tedy v lepší situaci. Když navíc potřebujeme někoho najmout, tak to uděláme, zatímco dříve jsme nemohli. Stále máme rozpočet, zřejmě ten nejmenší [v F1], ale předtím jsme jen přežívali. Teď je velmi přínosné, že můžeme plánovat a nasazovat na auto vývojové věci, o nichž víte, že jsou dostupné," těší Szafnauera.