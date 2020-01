"Žádný jiný juniorský program nedosahuje výsledků, kterými disponuje ten náš," hlásí Marko

Jezdecká akademie Red Bullu je proslulá. Právě z jejich bran vyšla celá řada pilotů, kteří se stali hvězdami Formule 1. Jmenujme se Maxe Verstappena, Sebastiana Vettela nebo Daniela Ricciarda, přičemž nezůstalo jen u nich.

Jednou z hlavních postav celé myšlenky vsázení na vlastní odchovance je dozajista odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Právě on si tuhle filozofii od počátku razil. Na veřejnost už pronikly mnohé detaily o tom, jak přísným „vychovatelem“ pro své svěřence Marko je. Není mu cizí brzký ranní budíček, ani tvrdá kritika po neúspěších. Tak či tak, výsledky jeho metody rozhodně nesou.

Byli tu však i piloti, kteří juniorským programem prošli, nicméně do prvního týmu se nikdy nedostali. Tak jako třebas Francouz Jean-Éric Vergne, který momentálně patří k nejlepším borcům, jež sedlají monoposty Formule E. Na návrat do královny motorsportu ovšem podle Marka pomýšlet nemůže.

„Ve Formuli E se mu daří, ale ve Formuli 1 by byl praktický úplným nováčkem. Na to, aby si zvykl, jak zacházet s pneumatikami Pirelli, by potřeboval minimálně rok,“ hlásí Helmut na Francouzovu adresu.

Zkušený manažer následně vypráví o tom, jak v Red Bullu probíhal výběrový proces, podle něhož mladíky do své akademie zodpovědní přijímali. Daný jezdec musel mít potenciál na to, aby vyhrál Velkou cenu, toto základní pravidlo bylo časem ještě zpřísněno.

„Na počátku všeho musel mít pilot potenciál na to, aby vyhrál Velkou cenu. Postupně ale ani tohle nestačilo. Nicméně jezdcům, kteří naše kritéria splňovali jsme pak profinancovali jednu nebo dvě sezony. Bez těchto prostředků by se do takové situace nikdy nedostali,“ říká odborný poradce.

Na závěr vyjadřuje Marko spokojenost s tím, jak jejich juniorský program funguje. Podle něj ho začínají další týmy kopírovat, jenže žádný ještě nedosáhl úrovně toho od Red Bullu.

„Sebastian Vettel získal čtyři mistrovské tituly, Verstappen či Ricciardo vyhráli závody, Kvyat, Gasly nebo Sainz stáli na pódiu. My jsme na svůj program hrdí. Tyhle výsledky ukazují, že funguje. Řada dalších týmů se nás snaží napodobovat, zatím ale žádný další program nedosáhl takových výsledků, kterými se může pochlubit ten náš,“ uzavírá Helmut Marko.