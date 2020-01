Ricciardo hledí do budoucna. Jak bude vypadat jeho další kariéra?

Daniel Ricciardo patří k nejzkušenějším pilotům současné Formule 1. Oblíbený Australan vystřídal během své kariéry pilota královské disciplíny motorsportu čtyři stáje Postupně se jednalo a Toro Rosso, HRT, Red Bull a Renault. Právě francouzská stáj je přitom jeho aktuálním působištěm.

V Enstone má rodák z Perthu smlouvu ještě pro příští ročník, co s ním bude dál, je ale v tuto chvíli zahaleno neprostupnou rouškou tajemství. A nutno říct, že sám Daniel na rozhodnutí o své budoucnosti nijak nespěchá. Vysoce cenění pilot očekává razantní přesypání poměru sil ve startovním poli. To by alespoň podle něj měla přinést revoluční sezona 2021. Také proto se momentálně nechce nikomu vázat.

„Zatím jsem neučinil žádný slib, který by byl delší než ten, jenž jsem dal do konce roku 2020. Byl bych rád, kdyby nám v sezoně 2020 vše vyšlo a já zůstal s Renaultem, to byl nejlepší a také nejsnazší scénář, ale ve Formuli 1 nikdy nevíte,“ praví Australan.

Daniel Ricciardo v kvalifikaci v Brazílii | foto: Renault Sport F1

Ricciardo zároveň nevylučuje, že by mohl závodnickou přilbu pověsit na hřebík, to přesto, že mu je teprve 30 let. Důležitá je podle něj vášeň a zapálení, pokud bude tyto věci postrádat, pak je jeho brzký konec ve Formuli 1 prý rozhodně reálný. Nechce v ní totiž zůstávat za každou cenu. Závodění sice miluje, ale zároveň má spoustu jiných aktivit, koníčků a cílů, kterým by se brzy rád věnoval. Na pokračování ve F1 proto nijak nelpí a nic nehodlá lámat přes koleno.

„V momentě, kdy nebudu mít pro závodění zápal, tak prostě odejdu. Miluji to, v tomhle světe jsem vyrůstal, ale v budoucnu bych rád dělal i něco jiného. Ať už to jsou další sporty nebo věci. Jako třeba hudba a tak dál. Uvidíme, co se stane,“ líčí.

Klíčovou roli v Ricciardově rozhodování budou dozajista hrát nová pravidla. Ta rozhodnou, kam se zkušený jezdec v budoucnu vydá.

