Vettelova prohra s Leclercem? Ocon ji předpovídal

Po čtyřech letech vedle Kimiho Raikkonena čekala Sebastiana Vettela u Ferrari před letošní sezonou změna. Ostříleného finského veterána totiž nahradil ve druhém monopostu italské stáje mladý dravec Charles Leclerc. Ten se už od počátku netajil tím, že rozhodně nepřišel dělat pouhého nosiče vody. Ambiciózní a namotivovaný Monačan posléze ukázal svůj talent, když dokázal zkušenějšího Vettela pořádně potrápit a v konečném hodnocení šampionátu nakonec i porazit.

Leclerc ovládl dvě Velké ceny, konkrétně ty v Belgii a na italské Monze. Vettel stanul na nejvyšším stupínku jednou. Poté co dokázal zvítězit v Singapuru. Rozdíl mezi oběma jezdci činil v konečném pořadí Mistrovství světa rovných 24 bodů. Monačan obsadil čtvrtou příčku, Vettelovi náležela pátá pozice. Patrně největší krizí prošel jejich vzájemný vztah po závodě na brazilském Interlagosu, tehdy spolu oba kolidovali, což mělo za následek, že oba dva tuto Velkou cenu nedokončili.

Bylo to poprvé od roku 2014, kdy Sebastian Vettel nestačil v celkovém hodnocení na svého týmového parťáka, přičemž Estebana Ocona to nepřekvapilo. „Čekal jsem to, řekl jsem, že když bude mít Charles dostatečně dobré auto, aby vyhrával závody a kvalifikace, tak se tak stane a skutečně k tomu došlo. On si vše zaslouží, vybojoval si to. Také jsem řekl, že skončí před Vettelem a i k tomu došlo,“ říká mladý Francouz.

Charles Leclerc v tréninku v Abú Zabí | foto: Scuderia Ferrari

Ocon přitom Leclerca velmi dobře zná. Společně spolu totiž soupeřili v nižších formulových sériích. „Závodili jsme spolu už v minulosti, s ním tam byli ještě třeba Max Verstappen nebo Pierre Gasly. tvrdě jsme spolu bojovali, což nám umožnilo posouvat se v našem vývoji a neustále se zlepšovat,“ líčí.

Příští rok si budu moci vzájemné bitvy zopakovat. Esteban Ocon se po pauze trvající jednu sezonu vrací do Formule 1, neboť podepsal smlouvu s Renaultem. U francouzské stáje vytvoří tandem s Australanem Danielem Ricciardem.

A komu Ocon držel palce v minulosti? „Fandil jsem Michaelu Schumacherovi, jeho způsob nejen jízdy byl pro mě inspirující. Vždy nastavil laťku tak vysoko, jak jen to šlo. Můj design helmy je podobný těm, které míval on a příští rok se vracím k červené,“ uzavřel Francouz.