Ricciardo Renaultu i přes nepovedený rok věří: Jsme na dobré cestě

Australan Daniel Ricciardo přestoupil před touto sezonou z Red Bullu do Renaultu. Francouzská stáj sice je na cestě vzhůru, avšak dalo se čekat, že její konkurenceschopnost nebude na takové úrovni, jako tomu je v případě Rudých býků.

Tento předpoklad se potvrdil. Francouzská automobilka dokonce zaznamenala v relativní výkonnosti oproti loňsku určitý propad. Čtvrté místo v Poháru konstruktérů totiž obhájit nedokázala, neboť ji předstihl britský McLaren. Tohle zcela jistě nebylo to, v co by Daniel Ricciardo doufal. Však také dal zkušený Australan čas od času najevo svoji frustraci.

Jeho důvěrou v Renault, ale letošní ročník prý neotřásl. Tvrdí to alespoň v jednom z rozhovorů, kde se za letošním ročníkem ohlíží. „Vždycky čekáte nějaké pády, V každém týmu, ve kterém jsem byl jsem je čekal. Třeba Mercedes, který je zvyklý neustále vítězit, považuje za pád čtvrté místo. Je ale pravda, že jsem doufal v umístění mezi nejlepší pětkou,“ praví Ricciardo.

A skutečně Renault opravdu zažil několik pádů, ať už z důvodu nepřesvědčivé formy nebo skandálu ohledně nepovoleného brzdového systému. Ten mě za následek dodatečnou diskvalifikaci z GP Japonska.

„Věděli jsme, že vždy nebudeme mezi nejlepšími pěti, ale to, že jsme občas byli třeba čtrnáctí bylo trochu moc. Občas jsme se opravdu drbali na hlavách, pravda je taková, že jsme museli udělat spoustu práce,“ líčí.

Rodák z Perthu nicméně i nadále svému současnému zaměstnavateli věří. Renault oznámil, že příští rok pro něj bude přechodný, protože už nyní věnuje naprostou většinu svých sil sezoně 2021 a drastické změně technických pravidel. „Jsme na dobré cestě, abychom příští rok bojovali o pódiová umístění, letošek nám určitě nevzal vítr z plachet Je pro nás spíše hnacím motorem,“ uzavřel Australan,