Verstappen se s Red Bullem na nové smlouvě dohodl rychle. Kolik si u Red Bullu vydělá?

S novou smlouvou rakouský tým spěchal, protože si není jistý vývojem situace mezi Ferrari a Lewisem Hamiltonem - pokud by Brit přestoupil do Maranella, tak by Mercedes jako první zkusil přetáhnout Verstappena do svého týmu. Jenže Red Bull si svou hvězdu chce za každou cenu udržet, proto byl ochoten mu také slušně přidat.

"Max, Jos a já jsme poměrně rychle souhlasili s tím, že jde o tu nejlepší smlouvu. Při obědě jsme probrali první nezávaznou verzi s Helmutem [Markem] v Brazílii," přibližuje Raymond Vermuelen, který pečuje o mladého jezdce společně s jeho otcem Josem.

"Pak šlo o proces. Vedli jsme navzájem několik interních jednání o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vizi," pokračuje. Honda je klíčovou součástí budoucnosti Red Bullu. K účasti v F1 po roce 2021 se zatím neuvázala, ale očekává se, že tak brzy učiní. Pokud ne, kontrakt obsahuje pro Verstappena výstupní klauzuli.

Max Verstappen se svým otcem Josem | foto: Red Bull Content Pool

"Máme pevnou důvěru ve vývoj Hondy. Myslíme si, že s Red Bullem a Hondou jsme něco nedokončili. Red Bull nám pomohl se dostat do Formule 1 a máme s ním také fantastický obchodní vztah. Nejdůležitější jsou ale vítězství. Max se v týmu rovněž cítí jako ryba ve vodě," uvádí Vermuelen.

Helmut Marko bude brzy jednat o budoucnosti s dodavatelem pohonných jednotek: "Jen čekám na schůzku, abych mohl odletět do Japonska. Max ví, co se u Hondy děje. Už viděl nové auto a cení si kontinuity v týmu. Nakonec šlo naše i jeho společné přání," dodává odborný poradce Red Bullu.

Max by si měl podle nové smlouvy až do konce roku 2023 u rakouského týmu vydělávat dle holandských zdrojů kolem 16 milionů dolarů (podle italského motorsportu s bonusy a příspěvkem Hondy dokonce až 40 mil. Eur) ročně. Kromě slušného výdělku mu na letošní sezónu garantují taky konkurenceschopné auto. Dočkají se obě strany letos konečně titulu?