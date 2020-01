Wolff vysvětluje, proč Mercedes nepodepsal Ocona

Mercedes se ještě během letní přestávky rozhodoval, kterého pilota posadí vedle Lewise Hamiltona pro sezonu 2020. Výkony Valtteriho Bottase byly v tom čase kulantně řečeno nepřesvědčivé, což už se zdálo, že mu zlomí vaz. Čerstvě třicetiletého Fina měl nahradit mladý Francouz Esteban Ocon, který patřil do jezdecké akademie Mercedesu a po loňském ročníku ztratil místo u Racin Pointu. Tento scénář se zdál být jednu chvíli už téměř jistý. Věci však nakonec nabraly diametrálně odlišný směr.

Stříbrné šípy oznámily po letní přestávce prodloužení smlouvy s Valtterim Bottasem, přičemž Estebanu Oconovi otevřel tento krok cestu do Renaultu. Tedy do týmu, s nímž už byl spojený v minulosti. Však jde také o francouzskou stáj a francouzského pilota. Ocon nahradil v Enstone Nica Hulkenberga. Pro Němce to tak znamená konec kariéry ve Formuli 1. Alespoň prozatím.

Estaban Ocon poprvé ve voze Renault po sezóně 2019 během testu pneumatik v Abú Zabí | foto: Renault Sport F1

Šéf Mercedesu Toto Wolff nyní vysvětlil, proč dala jeho stáj přednost zkušenějšímu Finovi. Důvodem mají být především obavy o Oconovu kariéru. Zjednodušeně řečeno, Mercedes nechtěl talentovaného mladíka vystavit šestinásobnému mistru světa Lewisi Hamiltonovi. Taková konfrontace by mu prý mohla hodně uškodit. Zvlášť pokud by v ní neobstál.

„Aspekt, který rozhodl o tom, že jsme nepodepsali Ocona byl ten, že bychom ho vystavili Hamiltonovi. Jezdci, jenž je v týmu spoustu let a je na vrcholu kariéry. To by pro Estebana asi nebylo dobré. Zvlášť, když strávil rok mimo svět Velkých cen. Je pravdou, že to mohla být vzrušující podívaná. Jenže v poslední době byl jen jeden pilot, který si jako nováček počínal proti jezdecké hvězdě velmi dobře. Tím byl právě Lewis,“ odkazuje Wolff na sezonu 2007, kdy se u McLarenu sešli společně Hamilton s Alonsem.

Podle Rakušana potřebovali všichni ostatní víc času k tomu, aby se etablovali mezi elitou. Proto nechtěl riskovat Oconovu kariéru. „Nechtěl jssem, aby se postavil proti Lewisovi, nechtěl jsem, aby riskoval celou svou kariéru. Proto nakonec padlo rozhodnutí, které padlo,“ uzavírá.