"Do příštího roku musíme hodně zrychlit," uvědomuje si Mercedes

Mercedes sice vyhrál svůj šestý mistrovský titul v řadě za sebou, Ferrari jej však v oblasti motoru překonalo a zlepšuje se také Red Bull s Maxem Verstappenem, který chce příští rok Lewise Hamiltona porazit a stát šampionem.

"Je to tak, už se nemůžeme obávat pouze Ferrari - také Red Bull je extrémně silným týmem. je nám jasné, že mezi dneškem a závodem v Melbourne 2020 musíme naše auto hodně zrychlit, pokud proti nim chceme mít šanci," uvědomuje si Allison.

WOW 🏆😍 WHAT. A. YEAR. 👊



This historic sixth @F1 championship double wouldn’t have been possible without all of the incredible, talented individuals who make up this Team!



To everyone across the factories in Brackley and Brixworth...



Thank you! ❤️ #ATeamComeTrue pic.twitter.com/OjbV0PF26O