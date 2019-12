"Alonso dokázal Ferrari posunout na vyšší úroveň, což jiný pilot nezvládl," říká Briatore. Co radí Maranellu nyní?

V posledních týdnech a měsících se začíná velmi čile diskutovat o budoucí jezdecké sestavě u Ferrari. Některé zdroje hovoří o tom, že dny Sebastiana Vettela v červeném jsou pomalu ale jistě sečteny. Nahradit by jej mohl šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton, který přiznal, že měl s vrchními představiteli italské automobilky schůzku. Šlo však prý spíše o zdvořilostní akt. Spekulace každopádně neutichly. Ferrari má mít navíc také zájem o současného šéfa Mercedesu Tota Wolffa. Flavio Briatore ovšem jejich příchod Maranellu nedoporučuje.

Bývalý šéf Renaultu či Benettonu svoje stanovisko zdůvodňuje mimo jiné financemi. Podle zákulisních informací bere Charles Leclerc 9 miliónu dolarů ročně, tedy v základní gáži, když nepočítáme různé bonusy. Vettelův plat je pro srovnání několikanásobně vyšší, alespoň to tvrdí mnohé zdroje. Lewis Hamilton má od Mercedesu zajištěný roční příjem ve výši 40 milionů.

Alonso, Fernando | foto: Lotus F1 Team

„Pokud bych měl volit mezi Hamiltonem a Leclercem, vzal bych určitě Leclerca. Už z důvodu toho, že Ferrari stojí o dost méně peněz,“ hlásí Briatore.

A co Toto Wolff v Maranellu? Flavio Briatore si nemyslí, že jde o pravděpodobnou variantu. Nedává mu smysl, proč by měl akcionář jedné stáje přestoupit do té druhé. Italové by se dle Flavia měli soustředit především na svůj vůz. To je podle jeho mínění klíč ke všemu. „Ve Formuli 1 je klíčovou věcí vůz. Renault dal Ricciardovi velkou sumu peněz, ale udělali by lépe, kdyby ty finance dali do vývoje svého monopostu. Bez dobrého auta nedokážete nic,“ má jasno Ital.

Briatore dále zmínil příklad Fernanda Alonsa. Se Španělem společně slavili dva mistrovské tituly u Renaultu, přičemž Flavio byl dlouhou dobu rovněž jeho manažerem. „Fernando dokázal vůz Ferrari posunout na další úroveň, což jiný pilot týmu nezvládl. Přesto se v Maranellu musí soustředit na technickou stránku věci, aby na Mercedes ztráceli maximálně desetinu. Pak může pilot ztrátu nejen dorovnat, ale také sám udělat rozdíl. Pokud ale budou ztrácet tři až pět desetin, nepomůže jim žádný jezdec,“ uzavírá.