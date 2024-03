V pátek byli v Austrálii nejrychlejší Norris a Leclerc

Na trati v Melbourne se zpočátku zkoušelo všechno možné, třeba Alonso se vydal zkoušet zařízení pro měření aerodynamické zátěže, a když stanovil Russell první čas (1:30.214), byl to opravdu jen údaj - okruh nejdřív potřeboval "ogumovat", aby se výkony blížily realitě. Snad i proto zpočátku piloti volili středně tvrdé pneu, jenom Verstappen, Pérez a Leclerc se proháněli na nějměkčích. Posledně dva jmenovaní se přetahovali o nejrychlejší kolo - ale zatímco Pérez na trati "držel", Leclerc s Verstappenem si dojeli do boxů své vozy "poštelovat".

Norrisovi patřil první trénink (ilustrační foto) | foto: McLaren

Po čtvrthodině se usadil na čele Leclerc (1:19,110), ale odtud ho rychle vystrnadil Verstappen (1:18,670), aby nastala další část provázená komplikacemi. Alonsovi se nepovedlo zkrotit svůj vůz v zatáčce Clark a prohnal svůj Aston vnějším štěrkovým polem. Když většina vozů odpočívala v boxech nebo zkoušela delší stint, vyšvihl se do čela Norris (1:18,564) a snaživě mu sekundovali Stroll a překvapivě Cunoda.

Ve chvíli, kdy se pilotu McLarenu dostal na dostřel Leclerc zavlály červené vlajky - Albon v zatáčce 7 příliš "střihl" obrubník a jeho Williams FW44 začal připomínat kulečníkovou kouli. Pilot vylezl bez újmy, o vozu už se to říci nedalo. Po vyčištění trati se sice ostatní vydali na trať, ale chladné počasí jim nedovolilo zahřát většinou už použité pneu. Pokračovala určitá dramata - Hamilton při pokusu o rychlé kolo nezvládl první dvojzatáčku a rovněž se podíval, jak vypadá okruh mimo vymezenou trať, Bottas se otočil na stejném místě, kde měl problémy Alonso a do třetice tu nezvládl výjezd z Hillovy zatáčkjy ani Verstappen a lehce poškodil svůj Red Bull. Někdejší dvojnásobný mistr světa strávil většinu prostřední části v boxech, protože mechanici museli dát do pořádku podlahu jeho vozu.

Výsledky 1. tréninku | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



2. trénink - Ferrari kolem Maxe, Hamilton má potíže

Už na začátku druhé části GP Austrálie bylo jasné, že se odehraje bez Albona a uvidíme jen 19 vozů - ani mechanici WIlliamsu nedokáží zázraky. Odpolední jízdy začala většina vozů opět na středně tvrdé směsi a tentokrát laťku položil Sergio Pérez - 1:20,434. Další časy pilotů z druhé poloviny startovního pole se vměstnaly do dalších čtyř desetin.

Pak k velké radosti místních na chviličku poskočil do čela Ricciardo (1:19,854), ale vzápětí už před ním byl Alonso a jeho výkon o 0,442 vteřiny jen naznačoval, jak rychle se trať ohřívá. Pořád ovšem vozy kroužily s pneumatikami žluté barvy škály tvrdosti C4. Hamilton se stále nemohl zbavit noční můry v podobě zatáčky 1 a opět tu značně prokormidloval.

Nejdéle s výjezdem čekal Verstappen, nejenže na trati panoval silný provoz, ale mechanici odstraňovali malý defekt z prvního tréninku. Piloti si v té době stěžovali na značné větrné poryvy, což pocítil například Leclerc v Hillově zatáčce. Další zrychlení znamenalo prolomení času 1:19,0 hned několika piloty a po první čtvrthodině zatrnulo mechanikům Williamsu - do hodin se dostal Sargeant - v zatáčce 11 "vzal" levým zadním kolem obrubník a měl štěstí, že při piruetě netrefil před sebou jedoucího Hülkenberga. Vůz ale nedoznal žádného poškození.

Logan Sargeant málem zničil i druhý vůz týmu Williams (ilustrační foto) | foto: Pirelli

Další čtvrthodinu zahájil Leclerc dalším posunem na 1:17,936 a Gasly "skoropolibkem" bariéry v první DRS zóně. Všichni piloti zatím využívali jen středně tvrdou směs, až na závěr dvacáté minuty vyzkoušely oba vozy Aston Martin nejměkčí - měly pro sebe zcela volnou trať - ale Alonso Leclerca neohrozil (1:18,127). Stroll svůj pokus "zničil" skokem přes obrubník ve stejném místě, kde havaroval Albon a poté mizerné kolo dorazil smykem v předposlední zatáčce - a málem trefil v trávě pokojně odpočívajícího místního opeřence.

Verstappen na C4 vyjel až po 23 minutách ve chvíli, kdy se Alonsovi podařilo dostat se před Leclerca o 0,024 vt. Snažili se oba domácí piloti, ale čekalo se, co předvede obhájce titulu. I další piloti začali nasazovat nejměkčí směs, Verstappen ale první rychlé kolo "zazdil" také v zatáčce u nájezdu do boxů (1:19,848). Proto prozatím v čele zůstávaly oba Astony s rychlejším Strollem. Hillova zatáčka nadále trápila piloty, po obrubníku se proskákal Magnussen, Russell zase napodobil Hamiltona v zatáčce 2, kterou si zkrátil přes trávník, což v závěru zopakoval i Sargeant

Ve chvíli, kdy si piloti Ferrari vyzkoušeli měkké pneumatiky, se Verstappen poněkud rehabilitoval (1:18,320), ovšem jeho čas ovlivnil Zhou v zatáčce 15 (ale neměl moc šancí kam uhnout). Maranellští shodně nezvládli střední sektor, ale zbytek byl v jejich podání solidní, takže Leclerc opět převzal vedení (1:17,423) a Carlos se zařadil na 4. místo. Max si nadále schovával měkkou směs na závěr a jeho třetí pokus už byl hodně sympatický - 1:17.981.

Hamilton byl dalším, kdo vzal natvrdo obrubník v Hillově zatáčce a podle pohledu bylo jasné, že jeho vůz na spodku doznal nějakého poškození. Leclerc mezitím potvrdil svou dominanci nejrychlejším časem a Sainz jr. se postavil po jeho bok. Čekalo se, zda je převálcuje Verstappen na červených pneu, ale k tomu došlo jen z poloviny - Max na druhý pokus na tisícinu vyrovnal Sainzův čas a teprvé poslední pokus mu umožnil vklínit se mezi obě Ferrari. Hamilton se po svém incidentu už na trati neobjevil a dalším mužem s problémy byl Cunoda, hlásící do boxů problémy s podvozkem.

V závěru už se časy nezlepšily, zato z boxů Williamsu přišla nemilá zpráva - tým nemá pro Albona náhradní podvozek a panují pochybnosti, zda ho do posledního tréninku půjde dát dohromady.

GP Austrálie (Albert Park) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,277 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:17,658 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:17,707 4. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:17,822 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:17,912 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17,951 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:18,077 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:18,090 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,155 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:18,188 11. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,421 12. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:18,534 13. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:18,578 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,585 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:18,691 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:18,702 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,705 18. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,834 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:19,275 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nenastoupil

