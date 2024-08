Risk s letošním vozem se nemusí vyplatit, uznává Red Bull. Odchod Neweyho není příčinou propadu

Stáj z Milton Keynes po loňském triumfu sáhla k rázným změnám, při představení monopostu pro letošní sezónu překvapila minimalistickými vertikálními nasávacími otvory ve snaze co nejvíce snížit odpor a vylepšit aerodynamiku.

Byla to chyba, když se rozhodli změnit směr vývoje auta po loňském dominantním ročníku? "Předpokládali jsme, že nás konkurence rychle dožene. Proto jsme zariskovali. Nyní to vypadá, že se to nevyplatilo tolik, jak jsme doufali," přiznává Waché.

"Risk byl nicméně nezbytný. Máme nejstarší aerodynamický tunel, proto práce na detailech drhne. Věděli jsme, že ostatní dokážou dříve či později zoptimalizovat své koncepty, proto jsme potřebovali radikální krok," vysvětluje technický ředitel Red Bullu.

Red Bull proti loňsku radikálně změnil svůj monopost - byla to chyba? | foto: Red Bull Content Pool

"Jít do rizika patří k mentalitě tohoto týmu, nedokážu ale zatím posoudit, jestli šlo o dobrý nebo špatný krok. Možná na konci roku dojdeme k závěru, že by to bylo bývalo lepší rozvíjet koncept, který jsme už měli," pokračuje 49letý Francouz.

Red Bull si však nemusí zoufat - stále vede oba šampionáty a během posledního závodu byl opět nejrychlejší. Soupeři mu jsou blíže, během letní přestávky kvůli nucenému zavření továren v F1 navíc nemohl pracovat na odstranění svých slabin.

"Znamená to, že nemůžeme přijet do Zandvoortu s velkým řešením. Probíhá intenzivní brainstorming a máme různé nápady. Ale ještě nemůžu říct, co z toho uplatníme a jak," prozrazuje odborný poradce Helmut Marko. "V Rakousku a také ve Spa jsme byli nejrychlejší, stěžujeme si tedy na vysoké úrovni."

Pro další část sezóny chystají v Milton Keynes několik vylepšení | foto: Red Bull Content Pool

Co je za ztrátou dominance?

Podle holandského závodního jezdce Robina Frijnse však za horší konkurenceschopnost týmu nemůže ohlášený odchod Adriana Neweyho: "Je nejzkušenějším mužem u Red Bullu, pokud jde o aerodynamiku, ale v týmu zaškolil spoustu lidí. Rozhodně auto nestaví sám!"

Za propadem může být náhlá změna pravidel, v nichž přibyl odstavec o zákazu proměnlivého brzdného účinku mezi oběma stranami nápravy, což podle zákulisních informací Red Bull využíval u svého brake-by-wire systému.

"Slyšel jsem něco od španělských médií, že FIA na něco přišla, nebo že si ostatní týmy stěžovaly na něco specifického na voze Red Bullu, který se pak musel změnit. Nepřekvapilo by mě to, pokud by to byla pravda," dodává Frijns na adresu úřadujících šampionů.