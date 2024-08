Red Bull chce další odchod v manažerské oblasti řešit z vlastních zdrojů

Letní přestávka opravdu má do "okurkové sezóny" dost daleko, protože pokud se nesmí nic dělat na vozech, v zákulisí to vše. O víkendu byl oznámen odchod Jonathana Wheatleye, sportovního ředitele Red Bullu, k němuž dojde na konci stávající sezóny. Sedmapadesátiletý funkcionář po osmnácti letech u rakouské stáje zamíří do dalšího německy hovořícího prostředí - společně s Mattio Binottem bude pracovat pro nově se rodící tým Audi F1.

Německý automobilový gigant převzal formálně švýcarský Kick Sauber s cílem vyrábět vlastní vůz i pohonnou jednotku počínaje sezónou 2006. Ne vše se dařilo - propásl možnost si zajistit služby Španěla Carlose Sainze jr. Nicméně pokud někdo spojoval odchod Wheatleye s iniciativou vyvinout Binottem, odborná periodika, mezi nimi i britský Autosport, tuto teorii nijak nepodporují.

Otázkou je, kdo Jonathana v týmu "rudých býků" nahradí. Není to tak dávno, kdy se pod Christianem Hornerem třásla židle a padaly i poměrně konkrétní soudy o odchodu Verstappena. Spekulace dokonce naznačovaly, že by Wheatley mohl Hornera nahradit, neboť jeho ambice stát se šéfem týmu byly známy, ale rozhodně jeho odchod nelze spojovat se skutečností, že tento posun nebyl realizován. Ostatně byl to právě Wheatley, kdo v roce 2006 přešel z Benettonu do Red Bullu a letos na jaře svým podpisem dopisu na podporu Hornera naznačil, že jejich vztahy jsou když nic jiného, tak korektní. Jiné hlasy dokonce oznamují, že dochází ke generační výměně a veteráni byli vyzvání, aby "udělali místo".

Dostane se na vyšší pozici Verstappenův inženýr Gianpiero Lambiase? | foto: Red Bull Content Pool

Red Bull má nyní možnost nahradit dvojici Newey-Wheatley z vlastních zdrojů, což pro něj paradoxně představuje jistou výhodu. Angažování někoho "zvenčí" by značně zatížilo týmový rozpočet, jenž je jak známo omezen finančním stropem. Proto už pár dní před Neweyho avizovaným odchodem dostal nabídku designer Pierre Wache. Ohledně Wheatleyovy pozice se objevuje jméno Verstappenova závodního inženýra Gianpiera Lambiase.

V každém případě se většina odborníků shoduje na faktu, že Red Bull téměř určitě nebude lovit v cizích vodách externí kandidáty - neřeší ani nijak dramaticky odchody svých dobře placených zaměstnanců; považuje je jednoduše za evoluční proces.