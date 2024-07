Carlos Sainz jr. má jistou sedačku pro rok 2025

Spekualce byly mnohokrát značně rozporuplné, objevovaly se různé kombinace, u příležitosti podpisu smlouvy Estebana Ocona v týmu Haas se nechal pilot Alpine Pierre Gasly slyšet, že by Carlose jako svého kolegu ve francouzské stáji přivítal. Nyní však už je jasné, že z tohoto spojení nebude.

Ačkoliv si stáj Williams po nabídce Alpine směrem k synovi slavního pilota vozů rallye Carlose Sainze sr. u příležitosti Grand Prix Španělska minulý měsíc neulovila "velkou rybu", opak je pravdou. Šéf týmu James Vowles v průběhu závodního víkendu v Belgii naznačil, že jednání se stále ještě stávajícím pilotem Ferrari úspěšně pokračují. Pondělní odpoledne už bylo jasno.

"Stáj Williams vítá Carlose Sainze jr., s nímž podepsala dvouletou smlouvu s opcí na další období. Příští rok nahradí Logana Sargeanta, kterému bychom tímto rádi poděkovali za jeho obětavou práci v posledních dvou letech. Zároveň mu poskytneme veškerou podporu při jeho snaze pokračovat v závodní kariéře nejen v roce 2025, ale i v dalších letech," oznámil Vowles a potvrdil, že Alex Albon bude Sainzovým kolegou. Zároveň tím vyvrátil spekulace podobné těm z poloviny předchozí sezóny, kdy sílily dohady, zda Sargeant tým po letní přestávce neopustí.

Logan Sargeant má jednu jistotu - musí si hledat nové angažmá | foto: Williams F1 Team

"Jsem velmi rád, že mohu oficiálně oznámit své připojení ke stáji Williams Racing v příští sezóně. Není žádným tajemstvím, že letošní trh pilotů je z různých důvodů mimořádně složitý a proto mi nějakou dobu trvalo, než jsem své rozhodnutí oznámil. Jsem si však stoprocentně jistý, že Williams je pro mě tím správným místech, kde budu pokračovat ve své kariéře v F1. Cítím nesmírnou hrdost, že se stávám součástí historického a úspěšného týmu, kde v minulosti jezdilo mnoho pilotů, mých dětských hrdinů, kteří v našem sportu zanechali významnou stopu. Naším cílem bude dostat Williams zpět tam, kam patří, tedy do popředí startovního roštu. Je to výzva, kterou s nadšením a pozitivním přístupem přijímám.

Jsem přesvědčen, že tento tým má všechny předpoklady k tomu, aby se znovu zapsal do historie a počínaje 1. lednem 2025 ze sebe vydám to nejlepší, abych se všemi členy týmu posunul Williams kupředu. Chtěl bych také poděkovat Jamesi Vowlesovi a celému představenstvu týmu za jejich důvěru a odhodlání. Jejich pevné vůdčí schopnosti a přesvědčení hrály v mém rozhodování důležitou roli. Opravdu věřím, že jádro každého úspěšného týmu leží v jeho lidech a kultuře. Williams je synonymem dědictví F1 a ryzího závodění. Základy projektu leží před námi, jsou velmi silné a proto se opravdu těším, že budu od příštího roku jeho součástí," vyjádřil své dojmy španělský pilot, jenž 1. září oslaví třicáté narozeniny.

James Vowles očekává od nové dvojice významný posun kupředu | foto: Williams F1 Team

"Carlosův příchod do Williamsu je zásadním potvrzením záměru obou stran. On znovu a znovu prokazuje, že je jedním z nejtalentovanějších pilotů na startovním roštu a náleží k vítěznému rodokmenu, což podtrhuje vzestupnou trajektorii, na níž se nacházíme. Přináší nejen zkušenosti a výkonnost, ale také urputnou snahu vytěžit pro tým a z vozu každičkou milisekundu. V Alexovi a Carlosovi budeme mít jednu z nejimpozantnějších jezdeckých sestav na startovním roštu, oplývající obrovskými zkušenostmi, s níž budeme směřovat k novým pravidlům v roce 2026. Jejich víra v poslání naší organizace demonstruje obrovskou práci odehrávající se v zákulisí. Lidé by neměli pochybovat o našich ambicích a schopnostech na naší cestě zpět ke konkurenceschopnosti - jsme tady, myslíme posun naprosto vážně a s podporou majitele Williamsu pana Doriltona hodláme investovat tolik, co je potřeba k návratu na špici startovního roštu," dodal Vowles.