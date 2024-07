Pérez "totálně zkolaboval". Dr. Marko tvrdě odsoudil Mexičanův výkon v Belgii

Sergio Pérez má určitě hodně fanoušků a pro tým může být i z hlediska početné obce příznivců z největšího státu střední Ameriky důležitým. Ale co je to vše platné, když na trati neodvádí předpokládané penzum, ba co víc, jeho výsledky obírají Red Bull o důležité body v Poháru konstruktérů, kde se druhdy bezkonkurenčnímu rakouskému týmu nebezpečně blíží McLaren a v pozadí číhají Mercedes a Ferrari.

V Belgii si Pérez prohrál svou bitvu nikoli v průběhu závodu, ale už v prvních metrech, kdy neodolal v La Source ataku Lewise Hamiltona. Pak už to byl pomalý a pozvolný pád. Pomiňme situaci z 30. kola, kdy za zatáčkami Pouhon si oba Red Bully vyměnily pozice. Zatímco Verstappen dále upaloval za lepším umístěním, Pérez ještě spadl za Sainze jr. a mohl si jen gratulovat, že Alonso byl od něj na hony vzdálen.

Přivítali by dr. Helmut Marko a Christian Horner místo Péreze raději Daniela Ricciarda? | foto: Red Bull Content Pool

Situace značně rozladila i ,šedou eminenci' Red Bullu, poradce dr. Helmuta Marka, jenž se o Pérezovi rozhovořil pro Sky Gemany: "Měl příležitost zajet po startu z druhého místa dobrý výsledek. Bohužel se tak nestalo. Zejména v posledním stintu totálně zkolaboval, když jezdil kola za 1:48,0. To, co po kvalifikaci vypadalo tak pozitivně, nedokázal v závodě vůbec nenaplnit," neskrýval nespokojenost dr. Marko.

Podle posledních zpráv má dojít v Red Bullu v pondělí ke schůzce, kde bude rovněž posouzena otázka jezdecké sestavy. Jak už jsme uvedli, měl by Pérez mít ve smlouvě klauzuli, podle níž by po GP Belgie jeho bodová ztráta v klasifikaci šampionátu na Maxe Verstappena neměla být větší než 100 bodů. Checo však po 14 Grand Prix ztrácí 146 bodů!

"Pro nás jsou okolnosti takové, že projdeme i celkovou situaci pro rok 2025. Pilotů máme celou řadu a určitě i nějaký koncept. U Checa je rozhodně každý výsledek důležitý a skončit na osmém místě po startu z druhé pozice na startu není v žádném případě očekávaný výsledek," pokračuje dr. Marko (po diskvalifikaci Russella se Pérez posunul na sedmou příčku).

Byla Belgie poslední kapkou?

Mexičan naposledy zvítězil 30. dubna 2023 v Grand Prix Ázerbajdžánu, na stupních vítězů se objevil letos 21. dubna v Číně - od té doby se výsledkově trápí a do společné kasy Red Bullu přispěl v devíti závodech pouhými 46 body. Žádný jiný pilot ze čtyř nejlepších týmů neodvedl horší výsledek. Možná proto Red Bull sáhl k jistému terapeutickému pokusu a podepsáním smlouvy na další rok s opcí na sezónu 2026 nejspíš předpokládal, že sejme z Mexičana tíhu tlaku a odpovědnost za výsledky. Ani tohle řešení nezabralo, zlepšení nenastalo.

Jak dlouho ještě tato sestava vydrží? | foto: Red Bull Content Pool

Proto se začalo řešit - a náš web také analyzoval situaci - zda Péreze někdo během letní přestávky nenahradí. Ve hře mohli být Juki Cunoda, Daniel Ricciardo nebo Liam Lawson. Pérez se pochopitelně bránil a po závodě v Belgii vinil ze svého propadu tým - chyběl prý výkon na rovinkách, během provozu, pneumatiky byly špatné, zvolená strategie vůbec nefungovala a Mexičan si také stěžoval na vyvážení vozu. Jinými slovy, vše špatně, jen nehledal vinu u sebe. "Závod plný zklamání. Začal jsem dobře, ale trápil jsem se na rovinkách. Nevím, co se dělo, ale v prvních kolech jsem musel šetřit baterii a na rovinkách jsem nebyl dost rychlý. Když se zařízení vzpamatovalo, ostatní už byli pryč. Když jsem v druhém stintu nasadil středně tvrdé pneumatiky a ocitl se v provozu, všechno bylo ještě těžší. Proto to byl docela krátký stint a strategie se rozpadla. Dnes jsem zkrátka neměl dobré pneumatiky, chybělo i vyvážení, takže je tu plno důvodů k analýze," kritizoval tým Pérez.

Že se něco děje naznačuje i přímá otázka na jeho závodní budoucnost. "V sobotu jsem zajel dobrou kvalifikaci, celý den byl úspěšný. Ale nic to nemění na faktu, že v týmu se děje mnoho věcí a musíme se na ně zaměřit. Nemůžeme plýtvat energií na jakékoli podobné spekulace. Je to naposledy, co se vyjadřuji ke své budoucnosti, tak vezměte na vědomí, že už o ničem podobném nebudu mluvit. Na žádné podobné otázky tohoto typu prostě neodpovím," ukončil své prohlášení Pérez.