Hamilton k Ferrari - chystá se šokující přestup?

Podle zpráv má velmi blízko k podpisu smlouvy s Ferrari, kde by se od příští sezóny stal týmovým kolegou Charlese Leclerca. Brit nikdy netajil svůj obdiv vůči stáji z Maranella a již dříve se spekulovalo o tom, že by do ní mohl zamířit.

S Mercedesem se loni nicméně po dlouhých jednáních nakonec dohodl a prodloužil s ním o dva roky svůj kontrakt - ten vyprší po letošní sezóně. Již tehdy Britové psali, že měl na stole nabídku od Ferrari.

S jeho šéfem Fredericem Vasseurem jsou dobří kamarádi, Hamilton pod ním jezdil v juniorské sérii GPS. Opustil by stabilní místo, které má u Mercedesu? Lewis již jednou všechny šokoval, když v roce 2013 opustil McLaren a přešel ke konkurenci.

Budoucí týmoví kolegové? | foto: Mercedes AMG F1 Team

Pokud by odešel i nyní, byl by to doklad toho, že nevidí dostatečné pokroky u Mercedesu. Ten již druhý rok po sobě neúspěšně hledal cestu ke konkurenceschopnosti s novou generací monopostu, který při tvorbě přítlaku spoléhá hlavně na přísavný efekt. Mercedes dotazy na možný odchod Hamiltona odmítl komentovat.

Předseda představenstva Ferrari John Elkann je velkým obdivovatelem Hamiltona a dle italských médií s ním již nějakou dobu jedná o smlouvě, která by mu zajistila slušný příjem a v roce 2025 místo po boku Charlese Leclerca. To by pochopitelně znamenalo, že Carlos Sainz musel odejít.

Scuderia nedávno oznámila dlouhodobé prodloužení kontraktu s Leclercem, ale o budoucnosti Španěla mlčí - Carlosovi přitom vyprší v tomto roce a dal několikrát najevo, že by si přál u týmu zůstat. Nyní je proto jeho další kariéra spojována se sedačkou u Audi.