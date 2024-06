PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci GP Španělska: Všichni hovoří o minimálních rozdílech

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Jsem super, super šťastný. Celý víkend jsem byl blízko čela, ale potřeboval jsem zajet perfektní kolo a myslím, že se mi to podařilo. Poslední dva měsíce jsme byli rychlí a pravděpodobně jsme ztratili pole-position tím, že jsme neměli perfektní kolo. Dnes, pro závěrečnou jízdu, jsme udělali pár změn, našli jsme pár míst pro drobná vylepšení a všechno to vyšlo.

Jsme ve skvělé pozici, abychom pole-position proměnili ve vítězství, ale proti Maxovi, Lewisovi a všem za nimi to bude neuvěřitelně těžké, ale od Miami jsme silní, jsme tu, abychom vyhráli, a to je rozhodně náš cíl.



Oscar Piastri, 10.místo (po Pérezově penalizaci 9.):

Nebyla to nejlepší kvalifikace, celou dobu jsem se trápil s vyvážením vozu. Samozřejmě měl rychlost, takže se podíváme na to, co se pokazilo, a zjistíme, co s tím do zítřka udělat. Dnešek byl bohužel jedním z těch horších.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Pole-position na okruhu, jako je Barcelona, velmi náročném pro jezdce i vozy, je samozřejmě skvělý výsledek pro celý tým. V poslední době jsme dosáhli důležitých milníků, ale pole-position bylo stále jedním z těch úspěchů, které nám unikaly. Je dobré, že jsme jím mohli potvrdit pokrok týmu a vozu. Lando jel skvěle a kvalifikaci zajel bezchybně, a když na to přišlo, zajel jedno z nejlepších kol své kariéry. Pole se opět ukázalo jako velmi, velmi těsné, takže zítra se může stát cokoliv. Budeme muset zůstat soustředění a pokusit se maximalizovat Landův dobrý start z pole-position.

Co se týče Oscara, kvalifikace byla trochu neuspořádaná. Trochu více se snažil dostat do rytmu a v Q3 nedokázal efektivně dát dohromady kolo, aniž by překročil traťové limity, ale víme, že rychlost má a zítra bude úplně jiná situace. Resetujeme a prověříme, co potřebujeme zlepšit, a hledíme dopředu, abychom skončili na lepší pozici než na začátku a získali důležité body pro tým.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Před kvalifikací jsme udělali několik dobrých změn v nastavení a auto bylo mnohem lepší. Myslím, že jsem z něj opravdu vytěžil maximum, vůz mi připadal ovladatelnější. Byl jsem silný ve vysokých rychlostech, řídil se dobře, stejně tak v rychlých zatáčkách. Zajel jsem čistý víkend a celý týden jsme ladili auto. Během tréninku jsem měl pocit, že nejsem nejrychlejší, ale z kvalifikace jsem měl opravdu dobrý pocit. McLaren byl celý víkend rychlý a my jsme trochu za nimi, takže se musíme podívat na to, co můžeme udělat, abychom optimalizovali zítřejší výkon a byli konkurenceschopnější. Pokud jde o zítřek, myslím, že to bude velmi těsné; bude to o tom, jak přistoupíme k pneumatikám, zejména s ohledem na vysokou degradaci. Zítra to bude těsný a napínavý závod. Musíme analyzovat pár věcí, ale kvalifikace byla dobrá, takže se můžeme zaměřit na boj o vítězství.

Sergio Pérez, 8. místo (po penalizaci 11.):

Nejsem spokojený se svou dnešní pozicí, cílem bylo skončit výše. Byla to složitá kvalifikace, zpočátku jsem se trápil a bohužel jsem rychle propálil pneumatiky, což znamenalo, že jsem z nich nebyl schopen vytěžit maximum. Moje poslední kolo nebylo tak čisté, jak by v Q3 mělo být; neměl jsem dostatečný rytmus ani rychlost. Potřeboval jsem větší progres v tréninku a ten jsem neměl, budeme tvrdě pracovat, abychom ho měli pro závod. Udělali jsme několik dobrých změn, takže v neděli bychom měli být na správné cestě. S penalizací to bude z 11. místa na startovním roštu těžký závod, bude velmi důležité být trpělivý a využít správné příležitosti, zejména pokud bude mokro, protože se může stát cokoliv. Musíme být připraveni být tam, kde na tom záleží. Doufejme, že se nám podaří získat nějaké dobré body a sebrat je našim soupeřům.

Christian Horner, šéf týmu

To bylo velmi těsné. V Montrealu jsme vyrovnali čas a dnes nám to uniklo o dvě setiny sekundy, ale Max i tým byli skvělí. Stejně tak je dobré vidět, jak se Checo vrátil do Q3. Bude mít co dělat, protože klesl na 11. místo, ale až zítra se bude hrát o všechno. Přes noc jsme odvedli dobrou práci; vylepšili jsme vůz a zařadili se do první řady na velmi dobrou pozici. Je to jedna z nejdelších jízd roku, takže start z druhého místa nemusí být nutně nevýhodou. Je tu také nějaká šance na déšť, zejména ráno, takže zítra by to mohl být další opravdu vzrušující den, ale nemyslím si, že tento závod bude jen o startu, bude o pneumatikách, jejich degradaci a jak přežijí zejména ty levé.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3. místo:

Je to další povzbudivý výsledek pro nás jako tým. Všichni tvrdě pracovali na tom, aby zvládli aktualizace a vylepšení vozu, dělali v průběhu sezóny postupné pokroky a malé krůčky. Začínáme být také konzistentnější a to je pro nás ohromné. To je zásluha každého člena týmu, který tomu věnoval hodiny navíc; chci jim moc poděkovat. Řízení auta je stále komfortnější. Dnes byl rozdíl tři desetiny, ale myslím, že ve skutečnosti to bylo méně, protože jsem v posledním kole nedostal z vozu všechno.

Do zítřka jdu soustředěný na to, abych se pokusil bojovat o vítězství. Dlouhý nájezd do první zatáčky nám dává dobrou možnost. Degradace bude zítra také hrát klíčovou roli a myslím, že naše dlouhé jízdy v tréninku vypadaly v tomto ohledu dobře. Doufám, že se vše přenese do neděle a zažijeme dobré odpoledne.

George Russell, 4. místo:

Vůz se tento víkend choval skvěle. Naše tempo bylo během tréninku silné a do kvalifikace jsme šli sebejistě. Obsadit druhou řadu je slušný výsledek, ale ztráta na Norrise a Verstappena byla o něco větší, než jsme očekávali. Já i Lewis jsme zajeli dobrá kola, ale nemyslím si, že by někdo z nás měl pocit, že bychom z nich vytěžili maximum. Dostat pneumatiky dokonale do okna na tak náročné trati, jako je tato, je velmi obtížné. Myslím, že těm před námi se to povedlo, my jsme dnes možná měli jisté rezervy.

Na okruhu, jako je tento, vždy hraje hlavní roli maximální závodní rychlost. Myslím, že naše závodní tempo vypadalo po celý víkend dobře a doufám, že budeme moci bojovat o stupně vítězů a potenciálně i o vítězství. Nedávné kroky, které jsme s vozem podnikli, nám jednoznačně pomáhají a těšíme se, že na této dynamice budeme stavět.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Solidní výsledek. Vyvážení vozu však nebylo tak dobré jako v pátek. Oba jezdci navíc cítili, že už jim nezbývá mnoho času. Ztráta na pole-position byla tedy o něco větší, než jsme v průběhu tréninku předpokládali. Bylo to trochu frustrující, ale je pozitivní, že jsme se dokázali dostat před Ferrari.

Naše pozornost se nyní obrací k závodu. Závodní simulace vypadaly po celý trénink solidně, ale podobné to bylo i u soupeřů. Doufejme, že se nám podaří být v centru dění a bojovat se soupeři před námi. Bude to závod, který bude záviset na tempu spojeném s degradací pneumatik, takže uvidíme, co můžeme udělat.

Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo:

Je to trochu zklamání, protože jsem byl dál od pole-position, než jsem čekal. Na druhou stranu jsme s týmem odvedli dobrou práci, když jsme od včerejška do dneška kompletně změnili nastavení vozu, což mi pomohlo znovu najít ten správný pocit. Tempo tam však prostě nebylo.

Naším cílem bude umístění na stupních vítězů, a pokud bude počasí zrádné, využijeme každé příležitosti k tomu, abychom se pokusili o něco ještě lepšího.

Carlos Sainz jr., 6. místo:

Nebyla to snadná kvalifikace. Upřímně si myslím, že naše kola byla dobrá, ale dnes nám zjevně chybělo něco navíc, abychom se posunuli v pořadí výše. Nicméně si myslím, že bychom zítra mohli mít otevřený závod. Potřebujeme hladký start a s dobrou strategií můžeme získat několik míst; doufejme, že budeme bojovat o stupně vítězů, což by byla perfektní odměna pro všechny tifosi, kteří nás přišli podpořit. Uděláme, co bude v našich silách!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkově to byla slušná kvalifikace, i když mohla být o pár tisícin vteřiny lepší. Ale to je součást hry a my ji musíme přijmout. Těším se na závod, musíme dát všechno dohromady a věřím, že bude možné mít solidní postup ze třetí řady. Rozhodli jsme se, že si s oběma jezdci necháme jednu sadu měkkých pneumatik na zítřek a uvidíme, zda nám to poskytne výhodu, zejména na trati, jako je tato. Jak se o pneumatiky staráte může znamenat velký rozdíl. Víme, že to bude velmi těsný boj až do konce sezóny, se vzestupy a pády, takže naším cílem musí být vždy bodovat. Pravděpodobný cíl pro zítřek? Stupně vítězů!

Alpine

Pierre Gasly, 7. místo:

Dnes je to pozitivní týmový výsledek, protože oba vozy jsou poprvé v této sezoně v Q3. Včera během tréninku jsme věděli, že tam byly nějaké dobré signály, ale byli jsme trochu opatrní, protože jsme plně neznali výkon ostatních. Sedmým místem jsem potvrdil, že jsme konkurenceschopní a skončil jsem jen jeden a půl desetiny od první trojice. Letos jsme měli těžké chvíle, ze nichž jsme se poučili a budeme se z nich i nadále učit, a stejně tak je pro nás důležité pochopit, proč naše výkonnost tak vzrostla, jako dnes. Vůz se choval dobře, cítil jsem, že jsem ze všeho vytěžil maximum a vždy jsou věci, které můžeme zlepšit. Zítra to bude náročný závod a vypadá to, že podmínky by mohly být opět jiné. Dostal jsem se do skvělé pozice, abych zajistil další dobrý týmový výsledek."

Esteban Ocon, 9. místo (po Pérezově penalizaci 8.)

Je to dobrý výsledek, protože oba vozy jsou poprvé v této sezoně v Q3. Je to něco, co jsme před víkendem opravdu nečekali a je to trochu překvapivé, vzhledem k tomu, že jsme na tuto akci nepřivezli žádná vylepšení. Vůz byl konkurenceschopný a v pátek fungoval dobře hned po startu z boxů, což se přeneslo i do dneška. Měl jsem náročný třetí volný trénink v horkých podmínkách, ale myslím, že oblačnost během kvalifikace pomohla. Musíme analyzovat a pochopit, proč jsme tady rychlí, v těchto podmínkách a na této konkrétní trati. Doufejme, že zítra alespoň udržíme pozice, udržíme ostatní vozy za sebou a budeme bojovat o body. Bude to dlouhý závod a tato trať je obzvláště náročná na pneumatiky, takže se budeme potýkat s určitou degradací.

Bruno Famin, šéf týmu

Je to náš nejlepší letošní výsledek a zatím nejvýznamnější výkon sezóny, kdy jsme oba vozy dostali do Q3. Za sobot se ale žádné body nedávají, nyní je velmi důležité, abychom pokračovali v naší tvrdé práci, přípravě a byli v pozici, kdy si v zítřejším závodě můžeme připsat dobrý týmový výsledek s oběma vozy na bodech. Ve srovnání s našimi soupeři jsme konkurenceschopní – což je něco, čemu musíme lépe porozumět – a zjistit, co ještě můžeme udělat, aby tento trend pokračoval. Podmínky mohou být zítra jiné; připravíme se na jakýkoli scénář, abychom zajistili důležitý výsledek pro šampionát.

Aston Martin

Fernando Alonso, 11.místo (po penalizaci Péreze 10.)

V dnešní kvalifikaci to bylo velmi těsné, jen pár desetin mezi několika vozy. Do kvalifikace jsme vstupovali trochu pesimisticky, takže si myslím, že mohu být docela spokojen s desátým místem pro zítřejší závod. Podpora domácích fanoušků byla úžasná a jsem za to velmi vděčný. I když bych rád bojoval o něco víc, uvidíme, co mohu udělat zítra, když budu startovat v první desítce a pokusím se maximalizovat postavení v závodě a získat nějaké body.

Lance Stroll, 14. místo:

Věděl jsem, že to bude těžká kvalifikace, takže si myslím, že dva vozy v Q2 bylo maximum, co bylo dnes možné. Vůz prostě postrádá rychlost, abych mohl na této trati bojovat se špičkovými týmy. V Q1 jsem se trochu dostal do provozu, ale v Q2 jsem se rozhodl jet brzy a měl jsem docela volnou trať pro můj závěrečný pokus. Naše tempo v dlouhých jízdách vypadá o něco lépe než naše kvalifikační, takže uvidíme, co můžeme udělat v zítřejším závodě.

Mike Krack, šéf týmu

Dostat oba vozy do Q2 je to nejlepší, na co jsme dnes s vozy měli. Jak stále říkáme, je to neuvěřitelně těsné – Fernando byl jen desetinu od šestého místa a do Q3 mu chyběly čtyři setiny. Budeme pracovat na našem hlavním cíli, kterým je pokusit se zítra dostat oba vozy na bodované pozice. Potenciálně to bude náročný závodní den. Je zde možnost smíšených povětrnostních podmínek, přidávajících další faktor do našich plánů. Domácí podpora byla tento víkend neuvěřitelná, takže uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zítra odměnili naše fanoušky dobrým výkonem obou našich pilotů.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 12. místo:

Je dobré, že se oba vozy dostaly do Q2: pocit na trati jsem dnes měl dobrý a víkend byl zatím docela slušný. Ve srovnání s předchozími podniky máme tentokrát rozhodně lepší auto; zatím jsem se s ním cítil po celý víkend sebevědomě. Svou roli jistě sehrály i nové díly, které jsme přivezli, což nám umožnilo udělat malý, ale konkrétní krok. Myslím, že tento výsledek byl maximem, kterého jsem dnes mohl dosáhnout. Tam se v tuto chvíli s naší rychlostí nacházíme – a není to tak daleko od Q3, což je rozhodně povzbudivé. Počítám, že je to největší šance, kterou jsme v této sezóně zatím měli, ale práce je očividně hotová jen z poloviny: zítra musíme být na vrcholu naší hry, abychom tuto pozici proměnili ve skutečnou šanci na první desítku.

Guanyu Zhou, 15. místo:

Je to opravdu dobrý pocit, že jsem se dnes dostal do Q2, ale i když je to dobrý výsledek, je pro mě stejně důležité, že se mi vrátila sebedůvěra a dobrý pocit z vozu. Věděl jsem, že dostat se z Q2 bude těžké, protože jsme již v Q1 použili novou sadu pneumatik. Proto jsem začal na použitých měkkých pneumatikách, než jsem přezul na novou sadu, ale na konečný výsledek si nestěžuji. Tento víkend jsme udělali krok vpřed a zčásti vše resetovali: posledních pár závodů bylo těžkých, takže jsme se rozhodli pro některé významné změny, včetně výměny podvozku – a zdá se, že věci se teď dávají dohromady mnohem lépe. Jsem také rád, že jsme tento víkend udělali krok vpřed a jako tým jsme byli mnohem rychlejší: budeme pokračovat v tvrdé práci, abychom tyto lepší pozice zítra na startovním roštu proměnili v dobrý výsledek, i když víme, že první desítka vypadá v tuto chvíli velmi silně.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Barcelona s tradičnějším uspořádáním nám dává důležitou šanci zhodnotit náš balíček a vyvážení vozu ve známém prostředí. Dnes jsme mohli vidět, že jsme jako tým udělali pokrok díky zavedení nejnovějšího balíčku a díky dobrému výkonu všech na trati. Můžeme se radovat z dnešního výsledku, za který musíme vzdát hold veškerému úsilí, které jsme v Hinwilu v posledních měsících vynaložili, abychom na trať neustále přinášeli aktualizace. Víme, že je to nejlepší způsob, jak stáhnout ztrátu na naše soupeře a dostat oba naše vozy do pozic, z nichž budou neustále bojovat o body. Všichni dělají vše pro to, abychom se zotavili: dnes jsme byli schopni udržet si náskok před App Cach RB a Williamsy a navíc před jedním vozem Haas – našimi hlavními konkurenty na trati. Valtteri i Zhou měli solidní tréninky a dali dohromady své nejlepší sektory, když na tom nejvíce záleželo.

Valtteri byl velmi blízko Q3, ale v každém případě nám jeho pozice dává jistotu, že může od startu z dobré pozice bojovat o body. Jsme opravdu šťastní za Zhoua: po třech těžkých závodech se dostal zpět na pozici, kde by měl být. Získal více sebevědomí a během kvalifikace vypadal v dobré pohodě, což je opravdu pozitivní jak pro něj, tak pro tým. Nyní se musíme soustředit na zítřejší závod: je tu práce, kterou je třeba dokončit. Cítíme, že můžeme hrát s našimi kartami a uděláme vše pro to, abychom oba naše jezdce dostali do pozice, kdy budou bojovat o místo v první desítce.

Haas

Nico Hülkenberg, 13.místo:

Mám pocit, že jsem na trati nic nenechal, zajel jsem několik čistých kol a myslím, že šlo o naše ultimátní tempo, to je dnešní obrázek. Vůz byl v pořádku, ale občas také záludný. Stále je třeba zapracovat na vyvážení ve vysokých rychlostech a celkové přilnavosti. Myslím si, že při plné nádrži se všechny slabiny odhalí mnohem více, ale všichni jsme na stejné lodi. Zítra očekávám těsný závod a pravděpodobně i nějaké DRS vláčky.

Kevin Magnussen, 16. místo:

Věděl jsem, že kvalifikace bude těsná, v těchto dnech a vyrovnaném poli ze sebe musíte vydat všechno. Pokud vám nejlepší výkon unikne byť jen o desetinu, masivně za to zaplatíte. Dnes to opět nebyla čistá jízda, byl jsem v provozu. Prošel bych s trochu větším tempem, a když se takové věci stanou, musím mít něco v záloze. Navzdory umístění se zdá, že máme slušný závodní vůz, takže si myslím, že zítra můžeme bojovat o lepší pozice, pokud se nám podaří dobrý start a zajet solidní závod.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Byla to trochu těžká kvalifikace. Kevin, který vypadl po Q1, měl trochu smůlu na provoz, takže z vozu nedokázal dostat maximum. Bohužel mu těsně unikl postup do Q2, což je zklamání, protože jsme tam chtěli dostat oba vozy. Myslím, že Nico využil téměř všeho, jeho první jízda byla dobrá a zpočátku i druhá; myslím, že to je asi limit tohoto vozu a nejlepší výsledek, kterého jsme dnes mohli dosáhnout, bylo tak 12, místo. Takže i když jsme o jednu pozici dál – nemyslím si, že jsme měli šanci dostat se do Q3. Vysoké tempo bylo o něco povzbudivější, takže se podíváme na zítřejší strategii a uvidíme, jak na tom budeme.

VISA Cash App RB

Yuki Tsunoda, 17. místo:

Tento víkend jsme se potýkali s rychlostí a zkoušeli jsme několik věcí, abychom se pokusili zlepšit; nakonec jsem se v kvalifikaci cítil lépe než ve volném tréninku. Alespoň jsem spokojený se svým kolem a mám pocit, že jsem dokázal maximalizovat aktuální balíček. Poslední závody probíhaly dobře, a i když je to škoda, myslím, že je důležité, že čelíme tomuto těžšímu momentu společně jako tým. Je to dobrá příležitost poučit se z našich bojů a růst jako tým. Nejdůležitější je zůstat pozitivní, a to určitě budeme.

Daniel Ricciardo, 18. místo:

Je to náročný víkend. Na autě máme spoustu nových dílů a stále potřebujeme pochopit, jak je nejlépe zprovoznit. Po včerejšku, kdy jsme stále hledali správné vyvážení, přes noc udělali docela velké změny a dnes v kvalifikaci jsem se cítil mnohem lépe. Udělali jsme pokrok, pokud jde o cit a rovnováhu, ale bohužel jsme stále v těžké situaci, pokud jde o stopky a čas. To, že jsme vypadli z Q1 s oběma vozy, zejména s použitím tří sad měkkých pneumatik ukazuje, že v tuto chvíli nemáme rychlost. Stále je co hledat a my budeme pokračovat v odstraňování nedostatků. Zítřek se blíží, ale máme před sebou několik závodů na tratích s podobnou charakteristikou, takže samozřejmě musíme společně přijít na to, co nám chybí.

Jody Egginton, technický ředitel

Je fér říci, že navzdory tvrdé práci všem a změnám provedeným přes noc, v kombinaci s počáteční zpětnou vazbou na aktualizace, které zdůrazňují, že na makro úrovni obecně splnily očekávání, jsme zatím nebyli v Barceloně schopni z vozu vytěžit dostatek. Vzhledem k tomu, že bitva ve středu pole je tak těsná, je velmi snadné spadnout na konec skupiny, pokud se trápíte, což jsme dnes bohužel viděli. Pokud jde o vyvážení vozu, došlo k určitému zlepšení. To samo o sobě nestačilo, takže je jasné, že dnes večer máme před zítřejším a dalšími závody spoustu domácích úkolů, abychom z vozu vytěžili více. Velká část této práce bude spočívat v podrobné analýze aerodynamických dat, která jsme shromáždili zde v Barceloně. Na druhou stranu oba jezdci odvedli dobrou práci, když podpořili inženýrský tým zpětnou vazbou k četným testům, které jsme zde vyhodnotili, a také vytěžili maximum z vozů, které jsme jim byli schopni poskytnout, takže máme spoustu dat, se kterými můžeme pracovat, abychom učinili nezbytné kroky při posunu vpřed.

Williams

Alex Albon, 19. místo:

Věděli jsme, že třetí trénink nebyl reprezentativní, i když kvalifikaci končíme trochu zklamaní. Dlouhé zatáčky na této trati nám v posledních letech nevyhovovaly, ale dnes se vůz choval dobře a ve srovnání s loňským rokem jsme udělali obrovský pokrok. Možná tam byla jedna nebo dvě zatáčky, kde jsem mohl z vozu vymáčknout víc, ale celkově jsem se cítil dobře a myslím, že to je ukázka, jak silný je střed pole v této fázi sezóny. Je to velmi těsné, takže uvidíme, jaké příležitosti se nám naskytnou zítra.

Logan Sargeant, 20. místo:

Bohužel, auta nakonec neměla stejnou specifikaci. Podlahy, které jsme přivezli, jsou nevýkonné, což je škoda. Celý víkend jsme tvrdě pracovali a snažili se věci změnit, aby šasi fungovala tak, jak mají. V kvalifikaci to bylo o něco lepší než ve třetím tréninku. Musíme tento problém pochopit a do budoucna jej vyřešit. Není to skvělé ani pro mě, ani pro tým a nikdo z nás nechce být v této pozici. Budeme bojovat bez ohledu na situaci.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Víme, že střed pole bude velmi těsný a že musíme být od začátku na vrcholu naší hry. Bohužel, dnešní výkon nebyl dost dobrý na to, abychom se dostali do Q2. Pozitivem dneška je, že se jezdcům líbí vyvážení FW46 více než v případě loňského vozu, což potvrzuje, že jsme se oproti FW45 hodně zlepšili. Zítra je šance na déšť před závodem a k jeho konci. Bude mnohem chladněji, což může poskytnout nějaké příležitosti.