GP ŠPANĚLSKA: Smíšené pocity u McLarenu, Norris triumfuje, Piastri zahodil šanci

Příjemné počasí, i když nad tratí sluníčko občas kryla mírná oblačnost, teplota 24°C, trať 37°C, poměrně vysoká vlhkost vzduchu 68 % a také svěží vítr (11,5 km/h) navozovaly téměř letní atmosféru. Piloti ze škály pneumatik C1-C3 bez výjimky využívali ke kvalifikačním jízdám nejměkčí směs.

Q1 - 18 minut

Sargeant a Zhou - tedy prozatím nejslabší piloti - se vydali na trať jako první a Logan také zajel základní, i když nikoli vypovídající čas: 1:14,301. Postupně se do čela začala propracovávat skutečná špička a čtvereřice Verstappen, Leclerc, Sainz jr. a Norris stanovili časy, které jim umožnily vynechat druhé pokusy - nejlepší byl Verstappen (1:12,306). V boji o postup značně zklamali Ricciardo a Cunoda, nedokázali najít správný rytmost a i když oba absolvovali tři pokusy, nestačili na konkurenci. To samé platilo pro Sargeanta, i když se každým pokusem lepšil, stejně zůstal poslední. Stroll, jenž si stěžoval právě na Sargeanta, že ho před zatáčkou 10 zpomalil, zajel svůj postupující čas na poslední chvíli. Stejné to bylo s Hamiltonem, jenom s tím rozdílem, že exmistr světa vystřihl druhým pokusem čas 1:12,143, jímž byl v Q1 nejrychlejší.

Do Q2 nepostoupili: Albon, Ricciardo, Magnussen, Cunoda, Sargeant

Q2 - 15 minut

Stroll jako by chtěl zúročit boj do posledních vteřin z Q1 vyrazil do prostřední části jako první a jeho čas 1:13,630 naznačoval, že Kanaďan a vlastně celý Aston Martin není v optimální pohodě. Špička totiž atakovala hranici 1:12,0, přes níž se dostali Verstappen (1:11,653) a Sainz jr. (1:11,874). V rozpačitých výkonech pokračoval Pérez, jenž se dokonce ocitl v ohrožení, že zůstane sedět v Q2, to samé platilo pro Hamiltona, jenž dost mizerný čas 1:12,666 komentoval poznámkou, že jeho pneumatiky jsou víc než špatné. Podobně jako v Q1 si druhé pokusy odpustili Verstappen, piloti Ferrari a McLarenu (Piastri sice na trať vyjel, ale bez ambice dosáhnout lepšího výsledku). V druhých pokusech za to řádně vzali hoši od Mercedesu a Hamilton (1:11,792) i Russell (1:11,812) naznačili, že boj o pole-position bude dramatický do posledního pokusu. Spasil se i Pérez, i když on se pod 1:12,0 nedostal. Po Q2 se vyvrbilo zajímavé složení TOP 10 - tvořilo ji kompletních pět týmů.

Do Q3 nepostoupili: Alonso, Hülkenberg, Bottas, Stroll, Zhou.

Q3 - 12 minut

Jestliže v předchozích pasážích někteří piloti vyčkávali, tady už se nečekalo na nic. Pérez vyjel jako první a bohužel opět naznačil, že jeho forma je všechno možné, jenom ne ideální - Verstappen mu prvním pokusem (1:11,673) "nandal" vteřinu a půl! S výjimkou Mexičana, Alpine a Piastriho, jemuž byl první čas navíc pro porušení traťových limitů, už všichni piloti zaznamenali časy pod 1:12,0 - prozatímní složení na startu by vypadalo Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Sainz jr. a Leclerc.

Druhé pokusy byly rychlejší a ukázalo se, jak v jednom týmu může kráčet štěstí a smůla ruku v ruce. Piastri se jako první pokusil dosáhnout nějakého času, ale v přemíře snahy nezvládl zatáčku 13, vyjel z dráhy a Q3 skončil bez měřeného času. Piloti Ferrari však nestačili na nové Verstappenovo maximum a pak vybuchla bomba - Norrisovi se podařilo o 0,040 vteřiny zdolat obhájce titulu. Scuderia Ferrari pak mohla jen přihlížet, jak je Mercedes posledními pokusy odsouvá do třetí řady. Týmové souboje Stříbrných šípů a maranellských ořů byly mimořádně vyrovnané - Hamilton porazil Russella o 0,002 vteřiny, Leclerc k lítosti domácího publika najel na Sainze jr. pět tisícin. Nutno ale podotknout, že Španěl mohl být lehce indisponován faktem, že jako první projel třináctou zatáčku poté, co do ní Piastri naházel nějaký ten štěrk.

V boxu McLarenu mohla vypuknout sláva, u Red Bullu se opět nejspíš kroutilo hlavou nad Pérezem, jenž ke druhému pokusu ani nevyjel a během celé kvalifikace se mu nepodařilo zajet jediný čas pod 1:12,0.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:11,383 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,403 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,701 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,703 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:11,731 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:11,736 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:11,857 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:12,061 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,125 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team - 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,128 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:12,227 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:12,310 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,372 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:12,738 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:12,937 17. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:12,985 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:13,075 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,153 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:13,509

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ