GP USA - PROHLÁŠENÍ po sprintu a kvalifikaci - prakticky celé pole chce usilovat o body

Red Bull

Max Verstappen – Sprint: 1., Kvalifikace: 1.,

Po změnách, které jsme provedli, se vůz cítil lépe, ale zjistili jsme, že existuje několik kombinujících faktorů, které jízdu na této trati velmi ztěžují. O víkendu to bylo s pneumatikami obtížné, protože mají poměrně nízkou přilnavost, rychle se přehřívají a také jsme se potýkali s vyvážením vozu. Bylo to prostě dost nepředvídatelné a každý zjistil, jak je těžké zajet dobré kolo. Přesto je nakonec nejdůležitější, že jsme získali pole position a že je jich sedm v řadě, což je něco, na co můžeme být hrdí. Udělali jsme změny, aby byl zítřejší závod přímočařejší; je dobré, že jsme dnes vyhráli i ve sprintu. Jakmile se horké pneumatiky v závodě stabilizují, bude jízda o něco běžnější. Zítra bude strategie o něco jednodušší, takže doufejme, že to i sníží degradaci mých pneumatik. Uvidíme, co závod přinese.



Sergio Pérez – sprint: 3., kvalifikace: 4.

Byla to velmi záludná kvalifikace, boj s přilnavostí, příliš horké pneumatiky a hodně na limitu. Nevyužil jsme náš potenciál, myslím, že jseme mohl mít šanci na pole-position, ale v posledním kole v osmé zatáčce jsem udělal chybu, což mě pravděpodobně připravilo o první řadu. Bohužel to dnes nevyšlo, ale zítra jedeme znovu. Budeme analyzovat mou kvalifikaci, protože jsem byl rychlý a měl na víc, než jsem ukázal. Jinak si myslím, že všichni měli dnes stejné problémy, v některých kolech jsem se snažil vyrovnat sám sobě z Q1. Bude to velmi náročný závod a v horku docela výzva, ale tempo mám a stát se může cokoliv. Doufejme, že změny, které jsme dnes na voze provedli ve sprintu, se promítnou do závodního tempa.

Christian Horner, šéf týmu

Celkově to byl fantastický výkon týmu ve sprintu a kvalifikaci. Vždy se snažíme dostat z našeho vozu maximum a každý se dnes trochu trápil, aby našel správné vyvážení a nastavení pro poslední jízdu. Max očividně našel dost a dokázal získat svou sedmou pole-position v řadě, šestou v sezóně, a byl to od něj další fenomenální výkon. Checo předvedl opravdu, opravdu dobrý výkon a ve své druhé jízdě se zlepšil, takže do závodu vstupujeme v dobré pozici. Dnešní sprintový závod nám dává pěkné okno k poznání, co budou pneumatiky dělat zítra, ale uvidíme, jak se vše vyvine ohledně nastavení a podmínkami v den závodu."

Ferrari

Charles Leclerc – Sprint: 2. Kvalifikace: 2.

"S vozem jsem spokojený, od dnešního rána jsme toho moc nezměnili, jen trochu doladili, ale celkově jsem na dobrém místě. Bylo složité dát dohromady kolo a málokdo z nás se zlepšil oproti poslednímu měřenému kolu v Q3, takže mé místo na startovním roštu není špatný výsledek a zítra chci bojovat o vítězství. Ve sprintu jsem měl docela dobrý start a pak jsem byl v první zatáčce na vnitřní straně, ale nechtěl jsem příliš riskovat, protože na řadě ještě byla následující kvalifikace. Max i já jsme brzdili pozdě a nakonec si udržel svou pozici, ale byl to dobrý test a těším se na zítřek.

Carlos Sainz – sprint: 5., kvalifikace: 3.

Celkově nemůžeme být z dnešního výsledku příliš zklamaní. Tato trať je vždy velmi záludná, v některých sektorech kluzká a pneumatiky jsou na pokraji přehřátí. Jsme v dobré pozici, abychom bojovali s Red Bully a uděláme vše, co je v našich silách, abychom z toho v závodě vytěžili maximum. Těším se na zítřek!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Ve srovnání s Red Bullem to je celkově dobrý výsledek. Je tu však mírný pocit frustrace, protože jsme doufali, že dosáhneme lepšího výsledku, ale bylo jasné, že pro všechny bylo obtížné dát v této kvalifikaci na měkkých pneumatikách dohromady kolo. Všichni byli na hraně, a pokud jste na to příliš tlačili, bylo snadné překročit limit. Dnes, stejně jako včera, nám příprava na letmá kola probíhala dobře.

Počkáme a zítra uvidíme: vypadá to, že naše závodní tempo je o něco pomalejší než u Maxe, takže nejdůležitější věcí bude zajet dobré první kolo a využít DRS, které je na této trati velmi silné. Poté bude hodně záležet na degradaci pneumatik, o čemž jsme shromáždili některá data z dnešního sprintového závodu. Přivezli jsme domů 12 bodů, takže to nebylo tak špatné, ale skutečné body se budou rozdávat zítra a my se budeme snažit ze všech sil."

McLaren

Lando Norris – Sprint: DNF, Kvalifikace: 5.

Myslím, že to byla rozumná kvalifikace. Víc jsem si asi nemohl přát. Tým odvedl skvělou práci, když dal auto po sprintu a nešťastné záležitosti, do níž jsem se dnes ráno zapletl, znovu dohromady, takže jim děkuji. Jinak je umístění na roštu pro nás jako tým dobré. Myslím, že to je místo, kde si zasloužíme být; ze všeho, co jsme dnes ve voze měli, jsme vytěžili maximum a zítra se pokusíme získat slušný počet bodů.

Oscar Piastri – sprint: 6., kvalifikace: 6.

Jsem docela spokojený. Zdálo se, že to byla dobrá kvalifikace a vůz byl po celou dobu konzistentní. Nemyslím si, že by bychom měli potenciál posunout se dál, takže jsem spokojený. Tým odvedl dobrou práci, takže uvidíme, co můžeme udělat zítra.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Kvalifikace byla dnes intenzivní. Stejně jako většina tréninků v Miami byla ztížena velmi vysokou teplotou trati a pneumatikami, které se chovaly způsobem komplikujícím využití dostupné přilnavosti. Zkoušeli jsme několik různých směsí, ale nakonec je výsledek do značné míry v souladu s pořadím konkurence. Po včerejším dobrém výkonu jsme doufali v trochu víc, ale umístění na startovním roštu je potenciál pro dobrý závod. Rychlost Oscara naznačená sprintu nám dává pro zítřek povzbuzení.

Chci využít této příležitosti a pochválit neuvěřitelnou práci v garáži, která připravila pro kvalifikaci Landův vůz po poškození, které utrpěl na začátku sprintu. Byly chvíle, kdy to vypadalo, že nebude moci nastoupit, ale práce mechaniků s velkou podporou továrny byla vynikající a dostala nás do silné pozice pro zítřejší závod.

Mercedes

George Russell – sprint: 12., kvalifikace: 7.

Po celou kvalifikaci jsme bojovali s tím, abychom dostali pneumatiky na správné místo. Pracují ve velmi malém okně a s Lewisem jsme v Q2 viděli, že pokud je dokážeme dostat do lepší provozní fáze, máme dobrou rychlost. To je však pro všechny stejný příběh. Musíme být realisté, a pokud nezajedeme perfektní kolo, sedmé a osmé místo je pozice, kde se náš vůz momentálně nachází. Víme, že máme před sebou hodně práce a doufejme, že zítra to bude lepší.

Do sprintu jsem dobře odstartoval, ale byl jsem zablokován na vnější straně a ztratil několik pozic. Uvízl jsem v DRS vláčku, takže to byl docela odevzdaný závod. Doufejme, že v neděli budeme mít lepší Grand Prix a posuneme se vpřed."

Lewis Hamilton – sprint: 16., kvalifikace: 8.

Celkově byl dnešek mnohem pozitivnější než včerejšek. Pneumatiky jsou velmi citlivé a snažit se je přimět je, aby fungovaly konzistentně kolo od kola, je výzva. Teplota trati a přilnavost byly po celou kvalifikaci podobné, ale stále jsem se snažil v každém kole předvést maximální potenciál. Na konci Q2 nastal záblesk mých možností, ale nedokázal jsem ho přenést do Q3. Je to oblast, na kterou se zaměřujeme.

Ve sprintu jsem do toho dal všechno. Byla to tvrdá bitva. Kontakt v první zatáčce není nikdy úmyslný, snažil jsem se mít určitý odstup. Ostatní ale zatáčku rychle zavřeli a došlo ke kontaktu několika vozů. Poté jsem tvrdě bojoval o to, abych se dostal před Magnussenův Haas, a užíval jsem si závodění. Penalizace byla nešťastná, škoda, že mě stála bod.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Znovu jsme viděli, jak obtížné je dostat pneumatiky do správného okna. Samozřejmě z toho neobviňujeme pneumatiky; musíme se podívat na sebe a náš vůz, abychom pochopili, jak můžeme pneumatiky konzistentněji dostat do správného provozního okna. Na konci Q2 se nám to podařilo a Lewis byl na třetím místě se ztrátou pouhých 0,15 sekundy na první. Bohužel se nám to nepodařilo zopakovat v Q3.

Ve sprintu si vozy, rychlé na rovince, ale ne nutně v zatáčkách, dokázaly udržet pozici. Měli jsme větší tempo, ale nedokázali jsme to uplatnit. Proto jsme po sprintu udělali nějaké změny, které nám snad pomohou v zítřejším závodě. Startujeme o něco více vpředu, než jsme byli dnes ráno, takže uvidíme, co můžeme udělat."

Haas

Nico Hülkenberg – sprint: 7., kvalifikace: 9.

Dobrá pozice na trati ve sprintu pro mě byla klíčová. V první zatáčce jsem držel vnitřní stopu a podařilo se mi vyhnout problémům. Skupina přede mnou byla o něco rychlejší, ale ke konci, když se závod ustálil, jsem byl docela v pohodě. V kvalifikaci bylo opravdu složité dát dohromady perfektní kolo, je to náročná trať s vysokými teplotami a pneumatikami, které se v průběhu kola zahřívají. Celkově to byla velmi pozitivní sobota, získali jsme dnes dva body, které jsou pro nás odměnou a je docela hezké, že jsme je dokázali vybojovat. Samozřejmě, že zítra budeme tlačit na zisk dalších – bude to těsný boj s RB a všemi ostatními za námi."

Kevin Magnussen – sprint: 18., kvalifikace: 19.

Pokaždé, když po kvalifikaci mluvím o provozu, zní to jako obehraná deska. Myslím, že máme slušné auto, takže bychom zítra měli být schopni něco udělat, ale jsem unavený z toho, že startuji ze špatné pozice kvůli provozu. Prozatím je čas zůstat soustředěný a dělat svou práci.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Myslím, že sprint proběhl opravdu dobře, protože body získává jen prvních osm a my jsme od něj nic nečekali. Naše rychlost byla dobrá a Nico byl fantastický, je to pro nás úžasný výsledek. V kvalifikaci, když jsme se podívali na to, co jsme tento víkend předvedli, jsme věděli, že auto i oba naši jezdci jsou rychlí, takže by o Q3 mohli usilovat oba. Bohužel Kevin při své poslední jízdě v Q1 narazil na provoz a dál se nedostal. Nico měl v Q1 problém s DRS a málem také neuspěl, ale celá garáž odvedla úžasnou práci, aby to před Q2 napravila. Dostat se do Q3 a porazit RB, který byl po celý víkend rychlejší, je velmi dobré. Byl to velmi uspokojivý den."

VISA Cash App RB

Juki Cunoda – sprint: 8., kvalifikace: 10.

V první řadě jsem rád za tým a gratuluji jemu a Danielovi k dnešnímu sprintovému závodu! Pro mě jsou to velmi smíšené pocity; Nakonec jsem prohrál bitvu s Lewisem a kdyby ve sprintu nedostal penalizaci, byl bych devátý. On odvedl velmi dobrou práci a předjel mě. Kdybych se lépe bránil, myslím, že jsem mohl pod šachovnicovým praporkem skončit před ním. Pro jezdce je frustrující prohrát bitvu, ale užil jsem si to a je to něco, z čeho se mohu poučit. Jako jezdec nejsem úplně spokojený, ale jsem rád, že se mohu odvděčit týmu a získat bod, zvláště poté, co jsem včera nebyl schopen dát všechno dohromady, abych z vozu vytěžil patřičný výkon.

Jsem rád, že mohu do závodu odstartovat v TOP 10 a z lepší pozice než ve sprintu. Kvalifikace pro mě osobně nebyla nejlepší, ale i tak jsem se dostal do Q3. Na své kolo nejsem nijak hrdý, neudělal jsem žádné velké chyby, ale celkově jsem mohl zajet lépe. Je to něco jiného, co mi může posloužit do budoucna. Tým odvedl fantastickou práci a já jsem se ve voze od prvního tréninku cítil pohodlně a sebevědomě. Včera jsem nebyl schopen výkon využít, ale jsem šťastný, protože cítím, že jsem dnes ho více maximalizoval. Po dnešním sprintu a našem závodním výkonu se těším na zítřek!"

Daniel Ricciardo – sprint: 4., kvalifikace: 18.

Byl to velmi těžký sprint, ale cítil jsem se úžasně, bojovat vpředu je mnohem příjemnější. Téměř po celý závod jsem viděl Ferrari v zrcátku a pomyslel jsem si, dobře, výzva přijata, udělám, co budu moci! V každém kole jsem Carlose dokázal udržet, takže když jsem viděl, že se blíží konec závodu, opravdu jsem si myslel, že bych to skutečně mohl dokázat. Byl to sprint každým coulem, bez jakéhokoliv šetření pneumatik. Jsem hrdý na sebe a na tým, na všechny lidi, kteří za mnou stáli a věřili mi. Určitě tu byla i trocha štěstí, ale také silné emoce, zejména při pohledu na prvních pár závodů sezóny. Děkuji lidem za trpělivost a za to, že byli odměněni takovým výsledkem. Tento výsledek si všichni zasloužíme, protože jsme si prošli mnoha věcmi, abychom se sem dostali, takže je to ještě hezčí.

Tohle je sport, velmi nepředvídatelný a někdy se věci mohou změnit tak rychle, takže alespoň jsme si s týmem opravdu užili dopoledne. Následující odpoledne bylo frustrující a samozřejmě s ním nejsem spokojený, protože je tu velký kontrast s výsledkem sprintu. Včera jsem viděl Landovo kolo ve Q3; od začátku se trápil, na měkkých pneumatikách klouzal všude zadkem a upřímně, dnes jsem se cítil stejně. Začal jsem vyjíždět z první zatáčky a po zbytek kola to bylo horší a horší. Neexistuje žádné skutečné vysvětlení. Cítím, že máme dobré auto, ale myslím si, že v poslední jízdě Q1 pneumatiky prostě fungovaly na jiné úrovni přilnavosti. Zahřívací kolo bylo v pořádku a také tým byl spokojený se stavem pneumatik. Určitě se na to dnes večer podíváme, abychom došli k nějakému vysvětlení. Zítra to bude dlouhý závod, startovat zezadu samozřejmě nepomůže, ale budeme mít spoustu kol, abychom se probojovali polem. Skloním hlavu a půjdu do toho!"

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení vozidel

Zažili jsme dnes horskou dráhu; celkově je to pro tým velmi pozitivní výsledek, protože jsme získali šest bodů a zvýšili náskok před našimi přímými konkurenty v Poháru konstruktérů. Dopolední sprint byl fantastický. Daniel dobře odstartoval a podařilo se mu získat pozici v první zatáčce. Poté ho předjel Pérez, ale po celý závod se mu podařilo udržet za sebou Sainze. Obrana byla extrémně silná, ale bojoval čistý a zajistil si čtvrtou pozici, což je pro nás úžasný výsledek. Juki navzdory startu z 15. místa jel také dobře. Nasadili jsme mu měkké pneumatiky, aby se s touto směsí pneumatik seznámil a útočil hned od startu. V úvodním kole si kvůli incidentům polepšil o pět pozic, ve 14. kole se mu podařilo předjet Hamiltona a poté Magnussena. Bojoval o jeden bod; Hamilton ho předjel v posledním kole, ale my jsme získali pozici zpět, protože Lewis byl penalizován za překročení rychlosti v boxové uličce během safety caru na začátku sprintu.

Odpolední kvalifikace byla obtížná a bylo výzvou najít správné vyvážení pro vytěžení veškerého výkonu z vozů a pneumatik. Daniel dobře odstartoval, ale v posledním kole měl špatný výjezd z poslední zatáčky a ztratil spoustu času. Znamená to, že vypadl z Q1, což opět ukazuje, jak těsná je konkurence. Juki zajel dobrou kvalifikaci a opět se dostal do Q3, což je skvělý výsledek. Neustále bylo obtížné dát dohromady perfektní kolo, ale naše první analýza naznačuje, že to bylo složité pro všechny. Dnes večer se podíváme na různé scénáře zítřejšího závodu. Pro Jukiho bude pravděpodobně výhodnější konvenčnější strategie zaměřená na nejlepší závodní čas a boj s vozy kolem nás, zatímco pro Daniela je zde prostor více riskovat a pokusit se využít rychlost vozu k získání pozic. Náš vůz se zlepšuje a jezdci a tým jsou velmi motivovaní přivézt zítra domů další body, takže pojďme do toho!

Aston Martin

Lance Stroll – Sprint: DNF, Kvalifikace: 11.

Na trati to byl frustrující den. Můj sprint skončil v prvním kole po kontaktu s ostatními vozy. Byla to nešťastná náhoda, ale nemohl jsem s tím nic moc udělat. V kvalifikaci auto prostě nemělo rychlost, kterou bych potřeboval. Bylo zklamáním, že jsem se nedostal do Q3 tak malým rozdílem, ale v průběhu Q2 jsem se snažil zlepšit a neměl jsem ve své auto potřebnou důvěru. Pokusíme se najít trochu větší tempo pro zítřejší závod a doufejme, že v Miami budeme moci bojovat o nějaké body.

Fernando Alonso – sprint: 17., kvalifikace: 15.

Byl to pro nás den zklamání. Nejprve došlo k incidentu v první zatáčce na začátku sprintu a pak nás čekala náročná kvalifikace na zítřejší závod. V Q1 a Q2 jsem se trápil a v obou trénincích jsem skončil na 15. místě. Nezdálo se, že bych měl velkou rychlost; tentokrát jsem se ocitl těsně mimo skupinu, bojující o první desítku. Udělali jsme nějaké změny v nastavení od sprintu až do teď a zdá se, že nefungovaly. Myslím, že zítra to bude náročný závod, ale zanalyzujeme náš dnešní výkon a pokusíme se získat nějaké body.

Mike Krack, šéf týmu

K tomu, abychom mohli dnes závodit, nám zkrátka chybělo rozhodující tempo. Rozdíly jsou malé a Lance jen těsně nepostoupil do Q3, Fernando byl zpět o pár desetin. Dnes večer to zhodnotíme a uvidíme, kde se můžeme zítra zlepšit. Sprint byl zklamáním, když oba jezdci uvízli uprostřed sendviče čtyř vozů při nájezdu do první zatáčky. Poškození Lanceho podlahy a zavěšení si vynutilo jeho odstoupení ze závodu, zatímco Fernando pokračoval, aby nám poskytl cenné poznatky o pneumatikách. Zítra to nebude snadné, protože jsme viděli, jak těžké může být postoupit vpřed, když vlaky DRS dělají předjíždění velmi náročným, ale budeme tvrdě bojovat, abychom získali nějaké body.

Alpine

Pierre Gasly – sprint: 9., kvalifikace: 12.

Jako tým si dnes můžeme odnést spoustu pozitiv a ponaučení. Vylepšení, která na voze máme, zjevně fungují v souladu s našimi očekáváními. Ve sprintu jsem skončil na devátém místě, což je nejblíže bodům za celou sezónu. V kvalifikaci mi chyběla k postupu do Q3 pouhá desetina. Víme, kde nám chybí a musíme se pokusit tyto oblasti zlepšit, protože mezery v první desítce a kolem ní jsou velmi malé. V Q1 jsem měl velmi dobrý pocit, ale v Q2 to bylo jiné, takže jsou věci, které je třeba analyzovat a dále pochopit. Cítím to jako pokrok a v zítřejším závodě budu usilovat o první letošní body."

Esteban Ocon – sprint: 15., kvalifikace: 13.

Řekl bych, že to pro nás dnes nebyl nejhladší den. Na začátku sprintu v boxové uličce došlo k jistému nedorozumění – byla to velká a drahá chyba – a tým i já budeme tvrdě pracovat na tom, abychom takové věci zlepšili. Poté to byl tvrdý závod, ale v důsledku penalizace bylo k bodům opravdu daleko. V kvalifikaci jsem věděl, že to bude obtížné a opět jsem byl schopni postoupit do Q2, ale nedostal jsem se do Q3. Startovní pole je velmi vyrovnané, takže musíme pokračovat v práci na věcech, které nám příště prospějí. Cílem je bojovat a tlačit se v závodě na soupeře přede mnou; zítra uděláme vše, co bude v našich silách, abychom z vozu dostali co nejvíce a doufejme, že i na bodech.

Bruno Famin, šéf týmu

Sprint a kvalifikace, zažili jsme v Miami rušný den. Za prvé, ve sprintu jsme byli nejblíže bodům v této sezóně, Pierre skončil na devátém místě. Jako tým prošetříme incident v boxové uličce ve sprintu, abychom zabránili opakování, protože penalizace Estebanův závod pochopitelně ovlivnila. Kvalifikace nebyla přímočará, potýkali jsme se s problémy ohledně chování pneumatik. Opět si bereme pozitiva z výsledku a z toho, že vylepšení, která jsme udělali, fungovala podle očekávání. Dostali jsme se do pozice, kdy můžeme v zítřejším závodě tvrdě bojovat o body.

Williams

Alex Albon – sprint: 13., kvalifikace: 14.

Dnešek byl více než o čemkoli jiném především o pneumatikách. Dokonce i teď v mých kvalifikačních kolech se s nimi doslova peru; čím rychleji jedu, tím pomaleji končím. Zdá se, že vysoké teploty trati při jízdě s nižším přítlakem pro lepší rychlost na rovinkách nám trochu více ubližují, takže v zatáčce 11 jsou prakticky pryč. Zasekl jsem se v zatáčce 17, když mi odešly přední pneumatiky, a pak v další zatáčce zase zadní, takže je to trochu složitější. Uvidíme, co zítra ze 14. místa dokážeme.

Logan Sargeant – sprint: 10., kvalifikace: 17.

Když se podívám na včerejšek, věděl jsem, že mám rychlost na postup do Q2 a chtěl jsem to dnes předvést. Dobře jsem plnil náš plán jízdy, ale není to snadné, když je pole extrémně těsné a jedna desetina dělí několik vozů. Jsem upřímně spokojený se změnami, které jsme na voze udělali mezi tréninkem a s tím, jak jsem jezdil v něm a dnes. Zítra se pokusím zajet další dobrý závod a využiji každou příležitost, která se mi naskytne. Máme rychlost na rovinkách, abychom za sebou udrželi spoustu soupeřů, takže si musím zajistit pozici na trati, abych z ní vytěžil maximum.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Jsme mnohem spokojenější s tím, jak dnešek probíhal, protože jsme od včerejška udělali pokrok. Je škoda, že Loganovi v domácím závodě unikla Q2 o pouhých třicet tisícin; je to neuvěřitelně těsné a pro něj byl by to znamenalo obrovský výsledek. U Alexem byla vyhlídka na Q3 možná poněkud více vzdálená, ale viděli jsme, jak zase ne tolik a jak bylo důležité se o pneumatiky starat po celé kolo, ostatně kvalifikace byla hlavně o pneumatikách. Zítra se nám naskytnou příležitosti. Ve sprintu jsme viděli Logana, jenž startoval z 18. místa a skončil na 10. místě. Klíčem k dobrému výsledku bude hospodaření s pneumatikami. Těšíme se na zítřek."

Kick Sauber

Valtteri Bottas – Sprint: 14., Kvalifikace 16.

Dnes ráno nám během sprintu nic moc nepřálo; hned po startu jsem uvízl ve vláčku, a to mi v průběhu dalších kol moc prostoru pro posun nedávalo. Sprint jsem využili k tomu, abychom maximalizoval poznatky, pokud jde o nastavení, abych byl připraven na kvalifikaci a závod. Výsledná změna nastavení přinesla rozdíl a vůz se dnes odpoledne rozhodně choval mnohem lépe.

První jízdu jsem měli čistou, ale ve druhé jízdě jsem měl bohužel opět smůlu s nějakým provozem. Přesto jsem se během dosavadního průběhu víkendu slušně zlepšil a dostal jse opravdu blízko k hranici Q2 – unikla nám jen o pouhou setinu. Celkově vzato máme zítra stále o co hrát; Naše rychlost byla dnes slušná a jsem si jistý, že s povedeným startem a dobrou strategií se můžeme dostat do bitvy o body.

Guanyu Zhou – sprint: 11., kvalifikace: 20.

Sprint byl v mém podání celkem klidný: start ze sedmnáctého místa znamenal uvíznutí ve vláčku DRS, kde bylo docela obtížné předjíždět, ale podařilo se mi vytěžit maximum z chyb ostatních. Ve srovnání s tím, kde jsem víkend začal, to byl slibný pokrok, pokud jde o závodní tempo. Odpoledne bohužel kvalifikace skončila dříve, než jsem doufal; pro zítřejší jsem na konci startovního roštu. Nebyl jsem schopen zajet poslední kolo mezi spoustou vozů, snažících chránit své pozice – a dokonce jsem musel v první zatáčce jet bok po boku s Oscarem, což mě stálo drahocenný čas. Kdyby se mi podařilo zajet čisté poslední kolo, mohl jsem bojovat o Q2. I když rychlost v jednotlivých kolech chyběla, tým bude pokračovat v tvrdé práci a jsem si jistý, že naše závodní tempo nám umožní získat během Grand Prix nějaké pozice a fanoušci, doufejme, uvidí nějaké vzrušující předjíždění."

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní sprint jsme využili pozitivně, protože jsme zlepšili vyvážení našich vozů a ve srovnání se začátkem víkendu udělali dobrý krok vpřed. Tým se dokázal vypořádat s nedostatkem rychlosti v pomalých zatáčkách, což jsme viděli včera, a – i když je ve sprintu obtížné předjíždět, protože je běžné uvíznutí ve vlaku DRS – viděli jsme, že naše závodní tempo umožnilo oběma jezdcům bojovat se svými přímými konkurenty. Zhou se po celý sprint dokázal udržet před Russellem, aniž by ze strany Mercedesu došlo k nějakému přímému ohrožení.

Kvalifikace se pro nás ukázala být obtížnější: zatímco vyvážení vozu bylo dobré, oba jezdci doplatili v posledním kole v prvním sektoru na velký provoz, což jim možná zabránilo dostat se do Q2. Přesto ohledně vyvážení našich vozů a chování pneumatik zůstáváme pozitivní a začínáme odhodláni bojovat o body. I když to bude obtížné, viděli jsme pokrok, který tým udělal poté, co jsme se vzpamatovávali z neuspokojivého začátku víkendu. Tým bude usilovat o další krok vpřed a bude hrát všemi kartami, aby byl v pozici, kdy bude moci bojovat o body.