GP RAKOUSKA: Prohlášení po kvalifikaci - Všichni přiznávají Verstappenovu nadvládu

Red Bull

Max Verstappen – Sprint: 1. místo, Kvalifikace: 1. místo

Dnes to byl dobrý den. Jsem nesmírně šťastný, že jsem vybojoval první místo ve sprintu a získal pole position v kvalifikaci. Jsem opravdu hrdý na tým, že jsme byli schopni být tak konkurenceschopní. Po sprintu jsme rozhodně viděli nějaké dobré zlepšení, všechno se to propojilo a vyvážení vozu bylo mnohem lepší, takže doufejme, že v tom budeme pokračovat. Mohl jsem opravdu tlačit na hranici svých možností a byl to skvělý pocit, být v kvalifikaci tak konkurenceschopný. Celá probíhala opravdu dobře a vůz byl v lepším okně. Mohl jsem víc tlačit, auto sedělo jak přilepené a vlastně jsem docela překvapený tím odstupem! Ukazuje, že malé změny, které na autě provedete, mohou skutečně znamenat rozdíl. Těším se na zítřek. Zatím jsme měli opravdu dobrý víkend, ale to nejdůležitější se musí stát zítra, takže uvidíme, co závod přinese.

Sergio Pérez – sprint: 8. místo, kvalifikace: 8. místo

Byl to náročný víkend a musíme pokračovat v práci. Na začátku Q1 a Q2 jsem neměl rezervy a nakonec jsem použil více nových sad pneumatik, než jsem chtěl. Do Q3 jsem šel jen s ojetými sadami. Měl jsem mnohem lepší rychlost, než jsem byl schopen dnes předvést, ale bohužel jsem nebyl po celou dobu tréninků dostatečně jistý odstupem, abych si ušetřil novou sadu pro Q3. Udělali jsme správné změny a z dnešního sprintu jsme se hodně poučili, což je pozitivní. Myslím, že zítra to bude na trati opravdu těsné a měla by to být zajímavá bitva, v níž se může stát cokoliv.

Christian Horner, šéf týmu

Je vždy skvělé být zpět v Rakousku, našem domácím závodě a před domácím publikem. Dnes jak ve sprintu, tak v kvalifikaci předvedl Max neuvěřitelný výkon, a to zejména na trati, kde jsou rozdíly tak malé. Je skvělé být tady na Red Bull Ringu na pole position. Checo použil všechny své nové sady pneumatik v Q1 a Q2, takže očekávání bylo nižší než to, čeho mohl dosáhnout v Q3, protože k dispozici byly pouze použité pneumatiky. Budeme potřebovat, aby Checo odjel zítra dobrý závod, protože McLareny, Ferrari a Mercedesy jsou hodně blízko. Rozhodovat se bude zítra.

McLaren

Lando Norris – sprint: 3. místo, kvalifikace: 2. místo

Bylo hezké získat jako tým v dnešním dopoledním sprintu velký počet bodů. Vůz se choval dobře, což nám dodalo sebevědomí do kvalifikace a navzdory obtížným podmínkám jsem rád, že jsem opět v první řadě, protože Max byl dnes jasně rychlejší než my.

S výhledem na zítřek budeme muset najít něco navíc, abychom překonali rychlost Red Bullů, ale obvykle jsme v závodech silnější než v kvalifikaci, takže jsem nadšený a pokusíme se ze sebe vydat to nejlepší.

Oscar Piastri – sprint: 2. místo, kvalifikace: 7. místo

Je skvělé získat důležité body ve sprintu, byl to zajímavý závod a naše rychlost jako týmu vypadala silně. Co se týče kvalifikace, je zklamáním, že mi bylo smazáno kolo kvůli traťovým limitům, což je rozhodnutí, které považuji za docela překvapivé. Nyní se soustředím, abych ze sedmého místa v zítřejším závodě získal pozice nazpět. Přes noc budeme tvrdě pracovat, abychom zjistili, kde můžeme udělat nějaké malé zlepšení, a do neděle půjdeme připraveni získat pro tým důležité body.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Po pozitivním výsledku ve sprintu, kde jsme získali slušný počet bodů, jsme znovu nastoupili do kvalifikace, která se ukázala být složitější než včerejší kvalifikace pro sprint. Bylo těžké dát dohromady dobrá kola. Lando a Oscar odvedli velmi dobrou práci při maximalizaci toho, co bylo k dispozici. Oscar zajel své nejlepší kolo v Q3 - zasloužil si třetí startovní pozici - byl to sporný přístup k vynucování traťových limitů, zejména na místě, jako je 6. zatáčka, kde jsou limity vynucovány samotnou konfigurací trati. Závod bude dlouhý a uděláme vše pro to, aby Oscar skončil výše než na současném místě na startovním roštu. Pro Landa je P2 skutečnou příležitostí. Ve sprintu jsme byli konkurenceschopní a doufejme, že najdeme způsob, jak být ještě lepší v zítřejší Velké ceně.

Mercedes

George Russell – sprint: 4. místo, kvalifikace: 3. místo

Můžeme být spokojeni se třetím místem a startem z druhé řady pro zítřejší Grand Prix. Vůz se choval skvěle, což je fantastické vzhledem k tomu, jak tvrdě tým pracoval, aby zvládl naše nedávné aktualizace. Čeká nás opravdový boj se soupeři kolem nás, zejména s Ferrari. Vypadá to, že jsme stále mírně pozadu za McLareny a Verstappenem, ale věci se pro nás vyvíjejí správným směrem.

Po sprintu jsme udělali několik úprav, včetně úrovně křídel. To by mělo zítra pomoci při degradaci našich pneumatik. Byli jsme rádi, že jsme obětovali něco z našeho výkonu na jedno kolo, abychom měli pro zítřejší závod lepší pozici. Zdá se, že Verstappen a Norris mají před námi náskok, takže spíš půjde o pozice za nimi. Je důležité, abychom v souboji s nimi nedělali příliš kompromisů, ale uvidíme, co se stane. Ať tak či onak, je povzbudivé, že je to třetí závod v řadě, kdy se tým kvalifikoval mezi prvními třemi.

Lewis Hamilton – sprint: 6. místo, kvalifikace: 5. místo

Sprint byl trochu frustrující. Dokázal jsem se přiblížit k Ferrari Carlose Sainze, ale nedokázal jsem ho zdolat. Proto jsme po sprintu udělali nějaké změny na voze a pomohlo to. Podařilo se nám zlepšit jeho celkové vyvážení a to nám umožnilo udělat krok vpřed. Moje poslední kolo v Q3 bylo slušné, i když můj prostřední sektor nebyl nic moc. Byl jsem lepší než v kvalifikaci na sprint, takže celkově to byl dobrý den.

Úpravy, které jsme na voze provedli, by nám měly pomoci v zítřejším závodě. Doufám proto, že budeme mít lepší závodní tempo, než jaké jsme ukázali v dnešním sprintu. Pokud chci bojovat o stupně vítězů, bude důležité dostat se před Sainze, Uvidíme, co se dá dělat.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Celkově to pro nás byl solidní den, ale také nám ukázal, co nám v současné době chybí, abychom mohli bojovat na absolutní špici. George a Lewis podali ve sprintu dobré výkony – jako obvykle není snadné získat pozice, když všichni jedou na stejných pneumatikách, ale George jel pěkně, získal zpět pozici od Sainze, Lewis byl těsně za ním.

Pro kvalifikaci jsme udělali nějaké změny v nastavení, abychom se pokusili dát jezdcům lépe vyvážený vůz pro zítřejší závod. Jak jsme viděli včera, Max byl ve druhé polovině kola ve rychlých zatáčkách nedotknutelný a oba McLareny zůstávaly nepříjemně blízko, ale ne zcela na dosah. Naše jezdce dělí pouhých šest setin sekundy – a mezi nimi je další auto. Po Piastrim jsme zdědili pozici, která oba vozy staví na čistou stranu startovního roštu. Doufáme, že odtud budeme schopni tvrdě závodit a získáme co nejvíce bodů. Sprint ukázal, že mezi prvními čtyřmi týmy je to velmi vyrovnané a desetina rychlosti ve dané části stintu může být rozhodující, takže doufejme, že si pozitivní dynamiku udržíme i v zítřejší Grand Prix.

Ferrari

Carlos Sainz – sprint: 5. místo, kvalifikace: 4.místo

Byl to pozitivnější den než včerejšek: získali jsme větší rychlost a udělali jsme některé změny, které nám celkově rozhodně pomohly. Stále se trápíme v rychlých zatáčkách, ale velmi tvrdě pracujeme s celým týmem, abychom pochopili, jak se s problémem vypořádat. Jsme tam, kde jsem si představoval, že bychom mohli být, ale cítím, že se zlepšujeme a byl jsem velmi blízko třetímu místu. Cílem pro zítřek je jednoznačně pódium: víme, že to bude těžké, ale dáme do toho všechno jako vždycky.

Charles Leclerc – sprint: 7. místo, kvalifikace: 6. místo

Dnešek se nevyvíjel nijak zvlášť dobře. Můj výkon ve sprintu nebyl skvělý, poté jsme pracovali na změně nastavení vozu a hledali těch pár cenných desetin, které nám chyběly jak pro kvalifikaci, tak pro zítřejší závod. Myslím, že práce se vyplatila a zítra se můžeme posunout pořadím nahoru.

V Q3, po prvním nadějném výjezdu na ojetých pneumatikách, jsem měl dobrý pocit a snažil jsem se tlačit na pilu, jak jen to šlo. Bohužel jsem udělal pár chyb ve čtvrté a šesté zatáčce, takže jsem se nezlepšil. Ale dnes jsme získali několik dobrých bodů a věřím, že můžeme zaútočit na stupně vítězů. Zdá se, že postupujeme správným směrem a doufám, že v závodě dokážeme něco dobrého.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkově jsme oproti včerejšku udělali malý krok vpřed, proto jsme doufali, že budeme na startovním roštu o něco více vpředu. V posledním sektoru jsme se zlepšili, ale v některých zatáčkách se stále trochu trápíme.

Carlos zajel solidní kvalifikaci a byl jen o setinu sekundy pomalejší než Russell, zatímco Charles zajel dobré kolo, mnohem rychlejší než to předchozí, než se zablokoval ve čtvrté zatáčce. Byla škoda, že svou první jízdu v Q3 musel absolvovat na použité sadě a ne na nové.

Co se týče závodu, dnes jsme viděli, že se použití DRS vyvíjí a pokud jste na správné pozici, můžete hodně získat. Opačným efektem je, že pokud jste na konci vlaku, je snadné přehřát pneumatiky a auto obecně. Hodně tedy bude záležet na startu a prvním kole, ale ve srovnání se sprintem jde o strategii a zastávky v boxech; každý si s těmito faktory trochu pohraje.

Haas

Nico Hülkenberg – sprint: 19. místo, kvalifikace: 9. místo

Q1 byla stále trochu napjatá, ale byl to proces postupného zlepšování mého pocitu z vozu. V Q2 jsem stále zlepšoval čas, zejména v posledním kole, kdy na tom opravdu záleželo, a to mě vyneslo do první desítky. V Q3 to nebylo perfektní, ale ať tak či onak, prvních osm vozů před námi nejsou naši přímí soupeři, takže si myslím, že jsme ze všeho vytěžili maximum. Dnes ráno měl Kevin velmi slušné tempo, dokázal se vyhnout Aston Martinu a Alpine, takže si nemyslím, že bychom se měli bát nebo se schovávat, myslím, že máme slušný balík proti každému ve středu pole.

Kevin Magnussen – sprint: 9. místo, kvalifikace: 12. místo

Bylo to těsné, nic se nestalo, prostě jsem nedal na první pokus. Byla to opět čistá kvalifikace, což je opravdu velké pozitivum. Na měkkých pneumatikách nejsem tak konkurenceschopný jako na jiných směsích, takže je v co doufat. Předpoklám, že v závodě nepojedeme na měkkých pneumatikách, jsem ve slušné výchozí pozici, abych zítra získal nějaké body.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Sprint byl z Kevinovy strany velmi dobrý. Myslím, že to byla nejlepší konzistentní jízda, kterou jsme v této sezóně měli, byla tam velmi nízká degradace a Kevin se svými pneumatikami zacházel docela dobře. Bylo to velmi vyrovnané a skončit na devátém místě je také skvělé – být pátým nejrychlejším týmem – ale bohužel za to nejsou žádné body. Pak jsme se posunuli do kvalifikace a věděli jsme, že pokud se nám bude dařit, budeme mít slušnou šanci. Oba piloti předvedli slušnou show. Je velmi těžké zajet všechna kola perfektně, ale mám pocit, že oba odvedli dobrou práci, je to dobré místo pro nový začátek.

Alpine

Esteban Ocon – sprint: 11. místo, kvalifikace: 10. místo

Rušný den - sprint a po něm následovala kvalifikace. Získat body je vždy těžké, protože ve sprintu boduje pouze osm nejlepších a já jsem musel použít starou sadu pneumatik. Jsem spokojen s naším výkonem v kvalifikaci, kde jsem byl opět v Q3, stejně jako včera. To znamená, že dnešní kvalifikace byla ve středu pole mnohem těsnější s velmi malými rozdíly mezi řadou vozů. Neustále jsem se pohyboval na špici pelotonu a v mixu pro TOP 10. Nakonec jsem se spokojil s mým výsledkem, i když ve skutečnosti bylo možné pouze deváté místo, protože první čtyři týmy jsou příliš vpředu. Rozhodli jsme se použít tři nové sady měkkých pneumatik v Q2, abychom zajistili postup do Q3, a to znamenalo, že jsem nemohl bojovat s Hülkenbergem o deváté místo. Zítřejším cílem je udržet se v první desítce a získat další body.

Pierre Gasly – Sprint: 12. místo, kvalifikace: 13. místo

Nemám tu ty nejlepší dny. Zaprvé, ve sprintu jsem měl těžký start, prokluzovala mi kola, což znamenalo, že jsem ztratil pozici. Od té chvíle jsem jen uvízl v zácpě a nemohl udělat nic, abych se přiblížil k bodům. Po sprintu jsme změnili nastavení, abychom na rovinkách získali vyšší rychlost. Vyvážení nebylo od prvního kola skvělé. Auto hodně klouzalo a v kvalifikaci se nám to úplně nepovedlo. Někdy se tyto změny projeví, jindy ne. Doufejme, že zítra přinesou nějaký užitek, abychom se přiblížili bodům. Rozhodně máme rychlost na to, abychom bojovali o první desítku. Je pozitivní, že jsme ve hře a uvidíme, čeho můžeme v závodě dosáhnout. O deváté a desáté místo bude tuhý boj a jsem si jistý, že do něj zasáhneme.

Zástupce týmu své vyjádření neposkytl.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo – sprint: 14. místo, kvalifikace: 11. místo

Věděli jsme, že ve sprintu bude těžké získat body, ale bylo důležité závodit a získat data pro zítřek. Z bitvy si odnášíme nějaká pozitiva a způsob, jakým vůz reagoval, nebyl tak špatný. Samozřejmě je frustrující, že jsme dnes odpoledne propásli Q3 jen o pár milisekund, ale zároveň je to pozitivnější, protože si myslím, že jsme od včerejška udělali určitý pokrok, což je něco, na co můžeme být hrdí. Myslím, že pro zítřek musíme ještě najít něco navíc, ale dnešní kvalifikace nás dostala pro závod do mnohem lepší pozice. Bude to delší, se zastávkami v boxech a rozdíly mezi pneumatikami, takže není důvod se domnívat, že zítra nemůžeme být v první desítce.

Juki Cunoda – sprint: 13. místo, kvalifikace: 14. místo

Po dopoledním sprintu jsme ještě potřebovali najít větší výkon, ale zároveň jsme nebyli ve špatné pozici. Myslím, že jsem měl rychlost, abych se odpoledne dostal do Q3, ale nebyl jsem schopen všechno poskládat dohromady, takže je to moje chyba. Tým tvrdě tlačil a odvedl dobrou práci, protože jsme použili všechna shromážděná data, abychom ze všech předchozích tréninků vytvořili nejlepší vůz. Nastavení bylo dobré, takže je to moje chyba a velká škoda. Zítra budu tlačit a doufat, že skončím v první desítce.

Claudio Balestri, hlavní konstruktér

Ve sprintu jsme se rozhodli s oběma vozy startovat na ojetých středně tvrdých pneumatikách, byli jsme schopni předvést dobré tempo a oba piloti získali nějaké pozice. Rozdíl v tempu ve srovnání s ostatními závodníky se zdá být velmi malý. Sprint jako vždy nabízí velké množství dat, abychom lépe pochopili, jak vůz funguje na různých úrovních provozu. Když jsme se podívali na tato cenná data, rozhodli jsme se pro kvalifikaci změnit nastavení obou vozů. Hlavním cílem bylo zlepšit vyvážení ve vysokých rychlostech, aniž by byl snížen výkon v nízkých rychlostech. Kvalifikace pro nás skončila velmi blízko postupu do Q3. To dokazuje, že změny, které jsme provedli, byly správným krokem. Nyní se soustředíme na přípravu závodu. Zítřek nebude snadný, ale i tak budeme usilovat o další body.

Aston Martin

Fernando Alonso – sprint: 15. místo, kvalifikace: 15. místo

Očekávali jsme těžkou kvalifikaci a bohužel moje umístění bylo to nejlepší, čeho jsem dnes mohl dosáhnout. Mezi sprintem a kvalifikací jsme na voze udělali nějaké změny a velký kredit patří týmu pracujícímu naplno, aby vše připravil. Za tuto tvrdou práci jsem mu však nedal velkou odměnu. Uvidíme, co můžeme udělat zítra, zůstaneme soustředění a pokusíme se dosáhnout maximálního možného výsledku.

Lance Stroll – Sprint: 10. místo, kvalifikace: 17. místo

Je to neuvěřitelně vyrovnané pole, ale bohužel se zdá, že jsme jsme v něm až vzadu. Včera se nám podařilo soupeře porazit, ale dnes jsem se trápil jak ve sprintu, tak v odpolední kvalifikaci. Realisticky vzato, zítra to bude těžký den.

Mike Krack, šéf týmu

Náročný sprint a kvalifikace. Věděli jsme, že tato fáze sezóny bude obtížná a v Silverstone na tom budeme podobně. Lance a Fernando do toho dnes dali všechno, ale my jim neposkytujeme správné nástroje, potřebné k boji o bodované pozice. Zítra to bude dlouhý závod, ale soustředíme se na to, abychom využili každou vhodnou příležitost.

Williams

Alex Albon – sprint: 17. místo, kvalifikace: 16. místo

Když začínáte sprintový víkend a nejste s vozem na dobrém místě, máte co dohánět. Celý víkend jsme dělali větší změny než obvykle a myslím, že jsme z větší části odvedli slušnou práci, ale hodně bojuji s vyvážením, zejména ve třetí a čtvrté zatáčce. V Q2 mě Lewis nechal předjet jako normálně, ale myslím, že jsem si trochu "zamazal" pneumatiky a zablokoval kola, takže to byl ten rozdíl, protože ty jsou opravdu hodně jemné. Bráno z kterékoli strany jsem spokojený s tím, jak jsme vůz vylepšili, ale před zítřejším závodem musíme pochopit, kam naše vyvážení směřuje.

Logan Sargeant – sprint: 16. místo, kvalifikace: 19. místo

Byl to frustrující den. Od tréninku k tréninku jsme měli takové výkyvy vyvážení a byli závislí na správných podmínkách, abychom byli rychlí. Teplota se dnes masivně zvýšila, a když k tomu dojde, máme tendenci bojovat. Se svým odpoledním kvalifikačním kolem jsem byl spokojený a vytěžil jsem z něj maximum, ale konečný výsledek je zklamáním; startovat ze zadních pozic není nikdy zábavné. Pozitivní je, že jsme se dnes ve sprintu hodně naučili a můžeme je uplatnit i zítra, Také udělat změnu po sprintu, která snad pomůže pro závod a posune nás správným směrem.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Vzhledem k tomu, že Alex byl v kvalifikaci na sprint poslední a nebyl spokojený s nastavením vozu, rozhodli jsme se udělat nějaké změny, které vyústily ve start z boxové uličky. To nám umožnilo shromáždit cenné poznatky, které nám pomohou pro zítřejší Grand Prix. V kvalifikaci se vítr a teplota zvedly a viděli jsme, že se oba jezdci více potýkají s vyvážením vozu. Alexovi unikla Q2 méně než o desetinu, protože střed pole byl velmi těsný. Zítra uvidíme, jak se závod vyvine, ale vzhledem k vysokým předpovídaným teplotám se z toho stane ve středu pole velká bitva pneumatik.

Kick Sauber

Valtteri Bottas – sprint: 18. místo, kvalifikace: 18. místo

Nebyla to pro nás nejlehčí sobota. Věděli jsme, že bude vždy obtížné dostat se na body z pozic, z nichž jsme ve sprintu startovali, takže jsem se rozhodl pojmout jej jako test před nedělí. Kvůli extrémně vysokým teplotám na trati jsem trpěl přehříváním pneumatik, což mi rozhodně nepomohlo. Také nám trochu chyběla čistá rychlost, ale i tak se nám podařilo vyzkoušet různá nastavení a naučit se pár věcí, které nám snad zítra pomohou. Bohužel, kvalifikace pro nás byla opět obtížná. Stále se nám podařilo vůz trochu zlepšit, pokud jde o vyvážení jednotlivých kol, ale pokud jde o čistý výkon, na této trati nejsme od ostatních tak daleko. Udělali jsme určitý pokrok a zdálo se, že máme šanci se zlepšit, ale nakonec se nám to nepodařilo. Bohužel, tak tomu dnes je – ale stále je před námi zítřek a my se nehodláme vzdát. Během závodu se budeme snažit ze sebe vydat to nejlepší, co umíme, vymáčkneme z vozu všechno a budeme hledat každou příležitost, která se naskytne.

Guanyu Zhou – sprint: 20. místo, kvalifikace: 20. místo

Dnešek byl stejnou měrou náročný i zklamáním. Sprint se nevyvíjel tak, jak jsem doufal, protože jsem se po celou dobu trápil s tempem. Navzdory tomu, že mezi jednotlivými tréninky došlo k určitým změnám, platilo to i pro kvalifikaci. Domnívám se, že povaha trati nám nevyhovuje tak dobře jako v Barceloně a bohužel nám dnes chyběla rychlost, abychom se dostali z Q1. Je pro nás klíčové, abychom zůstali soustředění a pokračovali ve zlepšování našeho vozu a celkového balíčku. Díky změnám, které jsme implementovali, působí vůz předvídatelněji, což obvykle pomáhá během závodu. Nebude to snadné, ale dáme do toho maximum. Doufám, že zítra budeme moci bojovat o nějaké vyšší pozice.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Jednoduše řečeno, dnešní výsledky – jak ve sprintu, tak v kvalifikaci – ukázaly, že jsme tento víkend na chvostu pořadí. Zkoušeli jsme různé možnosti nastavení, abychom našli vyšší výkon, změnili jsme aerodynamické i mechanické vyvážení, ale na konečný výsledek to nemělo žádný vliv. Barcelona byla kvalitnějším víkendem, což ukazuje, že můžeme předvést lepší výkon, ale tento víkend jsme se potýkali s naší rychlostí a musíme být k sobě extrémně upřímní. Musíme se zlepšit ve všech oblastech vozu: to bude vyžadovat odhodlání všech, jak zde, tak v továrně, abychom se dostali z kritické situace, ve které se nacházíme.