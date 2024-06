PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci GP Kanady: Všichni očekávají nepředvídatelný závod

Mercedes

George Russell, 1. místo:

"Byl to skvělý den! Byl to tak těsný boj o pole position. V předchozích několika závodech jsem byl setiny za vozem přede mnou, takže je hezké dnes zažít obrácenou verzi! Q3 byla nakonec obtížná. V Q2 jsem zajel své nejlepší kolo kvalifikace a oproti poslednímu kolu v Q3 jsem se nezlepšil. Proto když jsem projel cílovou čárou, nebyl jsem si jistý, zda jsem získal pole-position. Nová pneumatika je obvykle rychlejší o tří až čtyř desetin, ale naštěstí moje první jízda na použitých stačila na první místo.

Auto bylo tento víkend velmi dobré. Všichni v Brackley a Brixworthu tvrdě pracovali na aktualizacích a výkonu. Tato tvrdá práce se nyní promítá do výsledků, což je fantastické. Jsou to jen dva závody a na jedinečných okruzích, ale kroky, které jsme podnikli, abychom se dostali blíže k čelu, jsou povzbudivé. Podívejme se, co můžeme udělat zítra. Budeme usilovat o vítězství, ale s novým povrchem a počasím je spojena spousta neznámých. Cítím se sebejistě v autě i já sám, tak do toho jdeme!

Lewis Hamilton, 7. místo:

V první řadě gratuluji Georgeovi. Pro tým je úžasné, že získal pole position. Všichni v Brackley a Brixworthu odvedli skvělou práci a posunuli vůz a jeho vývoj kupředu. Neúnavně pracovali na tom, aby přinesli nejnovější aktualizace. Celý víkend jsem se cítil skvěle, takže i přes startovní místo doufám, že budeme mít slušný závod. Je těžké tady předjíždět a auta přede mnou jsou docela blízko, takže to bude náročné, ale udělám maximum.

Z mé strany to byla těžká kvalifikace. Ve třetím tréninku jsem byl rychlý, ale v kvalifikaci jsem se trochu více trápil. Zjistil jsem, že je těžké přimět pneumatiky, aby fungovaly, a to samé se opakovalo i v mém posledním kole v Q3. Uvidíme, co přinese zítřek a jestli se nám podaří dosáhnout pokroku.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Získat pole position je skvělý pocit. Říkáme to už nějakou dobu, ale jdeme správným směrem. V posledních závodech jsme udělali několik malých krůčků a vše se sčítá, abychom dospěli k vyšší výkonnosti. Dostáváme se blíže k čelu a s nynějším vozem tam může bojovat pravidelněji.

Naše poslední kola v Q3 nebyla ve skutečnosti nejlepší. Ani jeden z jezdců se na nové pneumatice nedokázal zlepšit, takže v závěru to bylo velmi těsné. Podíváme se na data, abychom se pokusili pochopit, proč tomu tak bylo. George zjistil, že se mu daří udržet Maxe, ale Lewis měl větší smůlu. Nicméně oba tento víkend ukázali skvělou rychlost, takže uvidíme, co zítra dokážeme.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Jsem rád, že jsem v zítřejším závodě v první řadě a po třetím tréninku je to lepší výsledek, než jsem doufal. Vždy jsme věděli, že tato trať bude o něco záludnější než ostatní a zdá se, že mnoho týmů nás dohání. Dnes to bylo o práci s pneumatikami s zrněním, ale když se podíváte na rychlost, tak jsem si vedl dobře a zlepšoval se s každou jízdou. Snažil jsem se dělat to nejlepší, co jsem mohl, jen se musel ujistit, že se postupně zlepším, protože jsem byl často příliš vzadu. Co se týče zítřka, myslím, že bude záležet na počasí a chování pneumatik. Déšť vše udělá zajímavějším, zejména díky kluzčímu povrchu, šikanám a bariérám těsně u trati. Byl to náročný víkend, ale vzhledem ke všemu jsem v kvalifikaci rozhodně maximalizoval výsledek a těším se na zítřek.

Sergio Pérez, 16.místo:

V těchto podmínkách jsem se nějak potýkal se zadní nápravou, nemohl jsem se o ni vůbec "opřít" a neměl v tu chvíli žádnou důvěru, abych se pokusil zrychlit. V podstatě jsem neměl žádnou přilnavost, příliš jsem klouzal a to znamenalo, že moje kvalifikace byla totální katastrofa. Musíme se na to podívat a pochopit důvod, proč jsem se tolik propadal. Když se ohlédnu zpátky, mohl jsem udělat spoustu různých věcí, ale na konci dne mně chybělo tempo, to je jednoduché. Existuje několik zásadních problémů, které musíme řešit, pochopit a vyřešit, abychom se ujistili, že jsme schopni se v nadcházejících závodech zlepšit. Jsem na sebe naštvaný. Jsme tým a není to pro nás ideální doba, ale plně se soustředíme na zítřek a doufejme, že se nám podaří něco zachránit a získat nějaké body. Počasí nám snad pomůže, ale může to udělat věci nepředvídatelnými; uvidíme, co jak si poradíme strategií.

Christian Horner, šéf týmu

Pro Checa bylo zklamáním, že v Q1 prohrál tak těsně (0,077 vteřiny), protože se potýkal s přilnavostí vozu v zadní části. Budeme se muset podívat na důvody, které ho k tomu vedly, abychom mu dali co největší šanci se zítra prosadit. Víme, že je toho schopen. Na trati, která zrychlovala a všechny týmy rychle střídaly pneumatiky, se Max během kvalifikace stával silnějším a silnějším. Přijít o první místo a zároveň zajet čas rovnající se pole position byl po včerejším náročném dni mimořádný výkon a je skvělé stát se v první řadě vedle George.

McLaren

Lando Norris, 3. místo:

Gratuluji Georgi Russellovi k jeho pole position. Tým dnes odvedl skvělou práci a kvalifikace byla složitá, jak už to v Montrealu bývá, ale proto ho milujeme a proto se všichni těšíme. Je to hezký pocit, když zajedete dobré kolo a skončíte mezi prvními třemi.

Netrpělivě očekávám, co v závodě dokáži. Auto bylo v posledních třech nebo čtyřech závodech skvělé a jsme na dobré cestě. Jsou tu další rychlá auta před námi a spousta jich je i za námi, takže si myslím, že bychom mohli zažít napínavé souboje. Přes noc dáme hlavy dohromady a uvidíme, co můžeme udělat, abychom se zítra posunuli kupředu.

Oscar Piastri, 4. místo:

Velmi těsná a náročná jízda, ale zábavná. Myslím, že mnoho lidí odchází s myšlenkou, že by mohli být na pole position, a já jsem jedním z nich, ale co se týče rychlosti, je to pozitivní znamení. Vše vnímám jako další start směrem dopředu a uvidíme, co zítra dokážeme. Máme dobrou konzistenci a máme výhodu v tom, že naše vozy startují vedle sebe, což je ze strategického hlediska vždy pozitivní. Uvidíme, co se nám povede. Těším se na to.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Dnešní kvalifikace byla intenzivní. Startovní pole je stále více a více konkurenceschopné, a pokud chcete postoupit, musíte opravdu zajet dobrá kola a vytěžit z pneumatik maximum. Kromě toho, jak už to v Kanadě bývá, je ve hře mnoho proměnných: počasí, zahřátí pneumatik, malé rozdíly mezi výkony nových a ojetých pneumatik.

Jezdci a tým se dnes s těmito výzvami vypořádali dobře a nakonec je pro nás výsledek pozitivní. Druhá řada na startovním roštu je solidní startovní pozice, ale víme, že tu často prší a musíme zůstat soustředění, pokud chceme zúročit náš dnešní dobrý výkon.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 5. místo:

Z dneška mám velkou radost. Byl to opravdu dobrý víkend, spousta zábavy a jeden z těch, kdy je všechno v pohodě. Jsem méně než dvě desetiny od pole position, a i když to není dnešní případ, někdy to znamená být v první řadě. Je fajn být konkurenceschopný a cítit se v autě pohodově. V Q3 bylo velmi důležité zajet rychlé zahřívací kolo, což jsem řekl týmu. Udělal jsem to a pak jsem měl tu správnou jistotu pro rychlé kolo. Bylo fajn dát kolo dohromady, ale nejsem překvapený, vím, že když se cítím takhle, dokážu podobné věci. Jsem rád, že jsem to ze sebe dokázal dostat. Těší mě i výkon týmu, oba vozy prošly do Q3 a rád jsem ho odměnil velmi pěkným výsledkem. Vždycky cítím něco speciálního, když přijedu sem do Montrealu, a mám na něj dobré vzpomínky: přesně před deseti lety jsem zde získal své první vítězství a můj život se změnil. Tým také cítí, že tento víkend máme dobrou energii, takže jsem rád, že ji můžeme přetavit v dobrou jízdu. Zítra startuj z v první pětce, s několika rychlými kluky vpředu, takže ze sebe během závodu vydám to nejlepší.

Juki Cunoda, 8. místo:

Jak můžete vidět na výsledku, tým odvedl fantastickou práci, byl to pro nás úspěšný den. Vzhledem k tomu, že jsem se ve volném tréninku trápil, nastal v kvalifikaci příjemný obrat. Ve druhé zatáčce jsem chytil nešťastný poryv větru a ztratil jsem tam hodně času na kolo, ale i tak další Q3 není špatná. Zatím to byl příjemný závodní víkend s mnoha vzestupy a pády, které pro mě byly výzvou, ale pokud se nám to podaří změnit poměr sil tímto způsobem, je to vždy dobrý pocit a zásluha týmu. Uvidíme, jak to zítra bude s počasím, ale máme dobré auto a samozřejmě chceme více bodů, takže naším cílem je skončit s oběma vozy v první desítce.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonnosti vozidel

Dnes jsme zvládli fantastickou kvalifikaci, zajistili si dobrá startovní místa. Byla to velmi intenzivní jízdae a tým odvedl fantastickou práci při přizpůsobení k počasí a vývoji přilnavosti na trati. Stejně jako většina vozů i my jsme v Q1 použili dvě sady měkkých pneumatik. Trať se výrazně zlepšila a oba jezdci se dokázali v posledním kole zlepšit, přičemž Juki si zajistil druhé místo, což bylopo náročném třetím tréninku skvělé zlepšení. V Q2 jsme se rozhodli vyjet brzy, protože narůstalo riziko deště a v boxové uličce jsme viděli hromadící se vozy. Ve druhém průjezdu s novými pneumatikami zajely oba vozy velmi dobré kolo a zajistily si místo v Q3.

V ní jsme startovali na ojetých pneumatikách a oba jezdci se více potýkali se zvyšující se intenzitou větru. Při svém posledním pokusu zajel Daniel fantastické kolo, zůstal méně než 0,2 sekundy za pole position! Juki zajel obdobně, ale poryv větru ve druhé zatáčce ho lehce vytlačil z trati, takže přišel o nějaké desetiny. Přesto se dokázal kvalifikovat na dobré pozici. Máme znovu oba vozy v první desítce a teď přezkoumáme všechny strategie pro zítřek, abychom konkurenceschopné pozice proměnili v dobré body.

Aston Martin

Fernando Alonso 6. místo:

Byla to velmi nepředvídatelná kvalifikace s neustálou hrozbou deště, ale myslím, že za těchto podmínek musíme být spokojeni s oběma vozy v Q3. V posledních dvou podnicích jsem vypadl v Q1, takže tentokrát mám dobrou šanci na zisk bodů. Nemyslím si, že jsem v Q3 zajel perfektní kolo, a jak je po skončení kvalifikace zřejmé, jsem jen dvě desetiny od pole-position; to trochu to bolí. Obecně se vůz tento víkend choval o něco lépe a zítra uvidíme, jak se vypořádáme s pneumatikami a rychlostí, protože na suchu jsme neměli mnoho dlouhých jízd. Pokud bude zítra pršet, mohou rozhodnout jemné rozdíly a vyměny pneumatiky ve správný čas, takže musíme být připraveni na všechno.

Lance Stroll, 9. místo:

Postup do Q3 je pozitivním výsledkem, ale myslím, že dnes bylo možné víc. Během Q1 jsem lehce škrtl o zeď, což mohlo způsobit nějaké škody, protože chování vozu poté nebylo úplně v pořádku. Přesto jsme v dobré pozici, abychom zítra před domácím publikem získali nějaké body. Počasí v Montrealu nám může zkazit cokoliv, takže si dnes večer si uděláme domácí úkol a ujistíme se, že jsme během závodu připraveni vytěžit maximum z každé příležitosti.

Mike Krack, šéf týmu

"Dosáhli jsme dnes odpoledne v Montrealu s vyhlídkou na déšť, jenž byl nakonec spíš symbolický, našeho cíle dostat oba vozy do Q3. Rychlost byla v našem "domácím" závodě lepší, ale nenecháváme se unést. Byla to těsná bitva a povzbudivých je jen pár desetin od pole-position. Dobře jsme využili použité pneumatiky, s nimiž se Lance i Fernando dostali do Q3 před Ferrari. Oba na neustále se měnící trati jeli velmi dobře. AMR24 je pro tento okruh určitě vhodnější a my budeme přes noc pracovat na optimalizaci našich vyhlídek pro zítřejší závod, abychom místním divákům poskytli důvod k radosti.

Williams

Alex Albon, 10. místo:

Frustrující sobota. Před kvalifikací jsme udělali malou změnu v nastavení a vůz se od začátku choval dobře. V Q1 a Q2 jsem měl dobré tempo, ale v Q3 jsme zkusili jiný plán, což nám nevyšlo. Dešťová přeháňka mezi tréninky snížila teplotu trati, takže jsem měl problémy se zahřátím pneumatik, což ohrozilo můj poslední pokus o Q3.

Zítřek bude náročný, protože za námi jsou obě Ferrari, ale stejně tak si myslím, že mám před sebou závod s Astony a VISA Cash App RB. Celkově je pozitivní dosáhnout dvou účasti v Q3 v řadě a myslím, že zítřejší déšť pro nás vytvoří dobré příležitosti.

Logan Sargeant, 13.místo

Jsem trochu zklamán, protože jsem se ve svém nejlepším kole poněkud zdržel. Vlastně jsem na sebe samotného ztratil desetinu a půl. Nebýt toho, prosadil jsem se do Q3, což je zklamání, protože vím, že byla na dosah. Nicméně to byl další solidní víkend, když vezmeme v úvahu podmínky a to, jak jsme se dokázali přizpůsobit. Naše auto je tu o něco lepší, což nás jako tým povznáší. Mám pocit, že s balíčkem, který mám v tuto chvíli k dispozici, jezdím dobře.

Mám pozici, z níž jsem schopen bojovat. Jsem si jistý, že to bude složitý den, s největší pravděpodobností dojde na měnící se podmínky v průběhu závodu. Zatím se nám daří a budeme se snažit v tom pokračovat.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Dnešek byl výzvou kvůli předpovídanému proměnlivému počasí, ale déšť nakonec třetí trénink a kvalifikaci neovlivnil. Vůz si v těchto chladnějších podmínkách na trati vedl dobře a příprava pneumatik byla klíčová pro postup do kvalifikace. Logan si vedl dobře a postoupil do Q2, když zajel několik velmi dobrých kol. Bohužel mu Q3 unikla o desetinu, ale může být spokojen s dobrou kvalifikací. I když jsme si v Q2 museli projít několika obtížnými momenty, Alex se do Q3 dostal díky velmi silnému poslednímu kolu. Startovní pozice nám dávají dobrý prostor pro zítřejší boj o body, ale předpověď počasí avizuje odpolední přeháňky, takže bude o co hrát.

Ferrari

Charles Leclerc, 11. místo:

Musíme přehodnotit kvalifikaci a třetí trénink, protože jsme prostě nebyli na úrovni, na níž bychom měli být. Hospodaření s pneumatikami bude hrát v závodě velkou roli, takže se na to musíme zaměřit a zítra musíme usilovat o zisk pozic. Vzhledem ke smíšeným povětrnostním podmínkám se nám mohou naskytnout nějaké příležitosti a my musíme být připraveni je co nejlépe využít.

Carlos Sainz, 12. místo

Byla to pro nás těžká sobota. Měli jsme problémy s přilnavostí a nemohli jsme dosáhnout toho, aby pneumatiky fungovaly správně. V posledním kole v Q2 jsem zkusil všechno, ale bohužel jsem netrefil poslední zatáčku a tam jsem ztratil své šance na postup do Q3. Pro závod si zachovávám pozitivní náladu a myslím, že stále můžeme přivézt domů nějaké dobré body. Uděláme vše, co bude v našich silách.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Všichni v týmu jsou frustrovaní z toho, jak dnešní kvalifikace probíhala. Dnes, od třetího tréninku, nám všude něco trochu chybělo, i když včera se zdálo, že jezdíme docela dobře, rychlost na dlouhých pasážích byla jak na mokru, tak na suchu. Myslím, že všichni se trochu potýkali s pneumatikami, a to až do té míry, že i Russell získal pole-position na použité sadě, ale my jsme se trápili více než ostatní a nebyli jsme schopni vystihnout správný okamžik k přezutí pneumatik. Nyní budeme vše velmi pečlivě analyzovat, ale musíme si zachovat dobrou náladu a pamatovat na to, že body se rozdávají zítra.

Co se týče závodu, musíme počkat a uvidíme, co si počasí přichystá, protože je to velká neznámá. Pamatuji si, že loni jsme tady také začínali relativně hodně vzadu a podařilo se nám posunout se pořadím nahoru.

Haas

Kevin Magnussen, 14. místo:

Dnes jsem se nepotkal s žádným provozem, což bylo fajn. Předpokládali jsme, že v Q2 přijde déšť, takže jsme na začátku vyjeli s novou sadu, což nebylo to skvělé, protože vývoj trati si žádal nové pneumatiky na konec. Bohužel déšť nepřišel, takže kolo, které jsem zajel při první jízdě, bylo opravdu dobré. Vzhledem k volbě pneumatik si myslím, že to bylo to nejlepší, čeho jsem byl schopen dosáhnout. Jsem trochu optimista, tempo na dlouhé trati vypadalo slušně, i když to bylo na suchu, takže uvidíme, co zítra udělá počasí. Měli bychom být v boji o body bez ohledu na to, co se stane.

Nico Hülkenberg, 19.místo:

Myslím, že jsem vyjel trochu pozdě, před kvalifikací jsem vyměnil zadní křídlo, protože po celý víkend jsem nebyl spokojený s vozem a právě zadní spoiler nefungoval tak, jak by měl, proto padlo toto rozhodnutí. Tím pádem se celý náš plán jízd poněkud odchýlil, takže jsem měl špatné časy, vše bylo to rušné a hektické. Ke konci mi také někdo překážel, musel jsem v poslední šikaně zpomalit, takže to dohromady bylo dost obtížné.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Před kvalifikací jsme udělali úpravy na Nicově voze, protože se po celý víkend potýkal s chováním vozu. Změny byly pozitivní, ale tato činnost nás v Q1 trochu zpozdila. Kvalifikační proces tím byl narušen, takže příprava jeho pneumatik byla ohrožena. Mám pocit, že tento víkend byl Nico na chvostu a změny, které jsme na voze udělali, přišly trochu pozdě. Ocitl se pod tlakem a zůstal v Q1, takže opravdu nemohl ukázat svůj potenciál.

Kevin odvedl ve volných trénincích skvělou práci. V Q1 zvládl dobře, takže jsem cítil, že má velmi dobrou šanci dostat se až do Q3, ale bohužel na začátku Q2 jsme špatně odhadli předpověď počasí. Hned jsme nasadili nové pneumatiky, ale jak můžete vidět u ostatních, ti lépe chápali předpověď a někteří z našich přímých konkurentů vyjeli na ojeté sadě a až nakonec nasadili novou. S vývojem trati jsme se ocitli na druhé koleji. Kdybychom s Kevinem v Q2 zvolili správnou strategii pneumatik, věřím, že by mohl být i v Q3. Jsem znovu zklamaný, že jsme nedokázali maximalizovat Kevinův potenciál, protože tento víkend udělal téměř všechno správně, ale v kvalifikaci to nemohl dostatečně "prodat". Má rychlost, takže doufám, že zítra budou nějaké příležitosti, jak ji maximalizovat a dostat ho na body.

Alpine

Pierre Gasly, 15.místo:

Moje kola v Q1 a Q2 byla dnes slušná, takže jsem byl trochu překvapený, že to nakonec stačilo jen poslední pozici v Q2. Realita je taková, že šlo o maximum, které jsem mohl z auta vytáhnout. Je těžké být s takovým výsledkem spokojen. Víme, jak na tom jsme v oblasti výkonnosti a co vozu chybí, takže prozatím budeme muset dát hlavy dohromady a být trpěliví. Tým usilovně pracuje na zlepšení celkového balíčku. Do té doby musíme ze současného nastavení vytěžit maximum. Závod pro nás nebude snadný; doufám, že bude pršet a budeme mít nějaké příležitosti nabízející nám možnost se přiblížit k první desítce a bojovat o body. Střed pole je dnes hodně vyrovnaný.

Esteban Ocon, 18.místo

Dnes to bylo velmi těsné, neudělali jsme dost pro to, abychom se dostali do Q2. Bohužel jsem ztratil desetinu v šesté a sedmé zatáčce, když jsem měl někoho docela blízko před sebou, a začátek mého kola byl také ohrožen tím, že jsem během instalačního kola nabral nečistoty po vyjetí z trati. Zítra se pokusíme udělat to nejlepší, čeho budeme schopni. Doufejme, že to bude čistý závod, kde budeme moci optimalizovat strategii a přiblížit se bodům. Bude to těžké, ale uděláme, co bude v našich silách.

Bruno Famin, šéf týmu

V posledních závodech jsme byli schopni ukázat dobrou rychlost na jedno kolo, ale tentokrát jsme v kvalifikaci nebyli dostatečně rychlí a nebyli jsme schopni dostat oba vozy do Q2, což budeme analyzovat. S novým povrchem trati a povětrnostními podmínkami jsme během přípravných kol tvrdě pracovali na snaze dostat pneumatiky do správného provozního okna, abychom měli co největší šanci na zlepšení. Je jasné, že zítra máme před sebou boj a budeme se snažit posunout o něco výš. Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí se pokusíme využít každou příležitost, která se nám během závodu naskytne.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 17.místo

Dnes jsem byl rozhodně blízko Q2, jen asi setiny sekundy od postupu, což ve mně samozřejmě zanechává pocit, že jsem mohl dosáhnout lepší pozice. Poslední rychlé kolo bylo opravdu čisté, vlastně nejčistší, jaké jsem tento víkend zatím zajel, vyvážení bylo také slušné. Nezdá se mi, že bychom z toho mohli vymáčknout víc. Co se týče podmínek na trati, byla zpočátku kluzká, ale postupně se to zlepšovalo. Bohužel se stále trochu trápíme, pokud jde o tempo na jedno kolo – to je většinou základ. Myslím, že v neděli můžeme být trochu optimističtější: určitě je to trať, která nabízí více příležitostí ke změnám pořadí než Monako. Startovní pole je opět velmi těsné, takže doufejme, že to bude vzrušující závod. Kromě toho zde může hrát roli i počasí – fandím smíšeným podmínkám nebo nějakému dešti, který by nám pomohl postoupit výš. Příležitosti se naskytnou a my se budeme snažit z nich vytěžit maximum.

Guanyu Zhou, 20. místo:

Dnešek byl docela složitý – nastoupit do kvalifikace bez přípravy na suchých pneumatikách není nikdy snadné. Během dopoledního tréninku jsem zažil moment, jímž pro mě předčasně skončil třetí trénink, a i když jsem byl schopen zrychlovat v každém kvalifikačním kole, nestačilo to na to, abych ten zameškaný trénink nahradil. Startovní pole je stále velmi vyrovnané a myslím, že nejsme daleko od našich konkurentů, ale vzhledem k nedostatku praxe jsem nebyl schopen najít ideální rytmus. Zítra je nový den, pokračujeme v práci, abychom něco dohnali. Tohle je místo, kde je možné předjíždět, takže to zkusíme.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní kvalifikace potvrzuje, že nám chybí výkon na jedno kolo. Už v posledních závodech jsme viděli, že naši hlavní konkurenti udělali krok vpřed a odsunuli nás na konec pole, tedy pokud jde o kvalifikační rychlost. Nemyslím si, že by Valtteri dnes mohl z vozu vytěžit víc: zajel čisté kolo a žádné rezervy neměl. Našli jsme dobré vyvážení, ale na postup do Q2 to samozřejmě nestačilo, i když mu nakonec unikl o méně než jednu desetinu. Pokud jde o Zhoua, jeho kvalifikace byla ovlivněna včerejším vynecháním většiny prvního tréninku, stejně jako dnes ráno, kdy se roztočil v úvodu třetího tréninku. Dokázal se zmobilizovat a nasadit slušné tempo navzdory omezení přípravě, ale kvalifikace by mu měla dodat větší sebevědomí pro zítřek. Závod pro nás bude opět obtížný a musíme využít každou poskytnutou příležitost. Již dříve jsme ukázali, že dokážeme předvést lepší závodní tempo, ale nemůžeme skrývat skutečnost, že je to pro nás bude další těžký víkend. Přesto uděláme vše pro to, abychom naši zítřejší pozici vylepšili.