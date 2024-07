GP BRITÁNIE: Prohlášení po kvalifikaci - Britové mají důvod slavit

Mercedes

George Russell, 1. místo:

To je ale pocit! Na začátku letošního roku jsme ani nesnili o tom, že budeme v Silverstone na pole-position. Mít tři Brity v první trojce je taky naprosto mega. Diváci byli neuvěřitelní a dávají nám všem tolik energie. To, že jsem já, Lewis a Lando na čele startovního roštu to jen dokazuje.

Vůz se v tuto chvíli chová velmi dobře. V kvalifikaci ožil a byla naprostá radost jezdit na tomto úžasném okruhu. V tuto chvíli se vezeme na vlně, ale naše oči se upírají na zítřek. Bude tu závod, který musíme vyhrát, a víme, že Landův McLaren na nás bude neuvěřitelně tlačit. Max bude také bojovat, ale teď jsem tak nadšený. Nemůžeme se dočkat zítřejšího závodu.

Lewis Hamilton, 2. místo:

Mít tři Brity na čele startovního roštu ve Velké ceně Velké Británie je neuvěřitelné. Obrovská gratulace Georgeovi, odvedl skvělou práci. Nečekali jsme, že tento víkend budeme v první řadě. Výsledek je proto pro nás jako tým obrovsky cenný. Vůz se choval fantasticky a všichni v Brackley a Brixworthu si ho zaslouží.

Dnes bylo všechno o tom, abychom dostatečně zahřáli pneumatiky a pak to zpečetili dobrým kolem. Myslím, že zbývalo trochu času a George ho dokonale využil. Před zítřejším závodem se cítím ve voze sebevědomě. S Georgem v první řadě máme výhodu, abychom udrželi Landa za sebou. Uvidíme, co se dá dělat.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Pro tým to byla velmi dobrá sobota. První řada pro Mercedes-Benz a tři Britové vpředu, což je pro diváky v Silverstonu speciální. To znamená, že dnešek se prozatím moc nepočítá. Zítra musíme odvést svou práci a McLaren Landa Norrise vypadá neuvěřitelně rychle. Udržet ho za sebou bude těžký úkol. Zítřejší závod může být diktován degradací pneumatik, takže pokud chceme bojovat o vítězství, budeme muset předvést to nejlepší.

V posledních měsících jsme byli jako na horské dráze a občas to bylo těžké. Přijet sem, do jednoho z chrámů motoristického sportu a zajistit si první řadu, je skvělou odměnou pro všechny v Brackley a Brixworthu. Ve všech oblastech jsme odvedli tolik práce, která nám pomohla dostat se na tyto pozice. Tím však nekončíme. Čeká nás další vývoj a všichni pokračují v neuvěřitelně tvrdém úsilí.

McLaren

Lando Norris, 3. místo:

Se třetím místem jsem spokojený. Tři Britové, kteří mají první tři místa v britské Grand Prix, jsou docela v pohodě. Russell i Hamilton zajeli skvělá kola a odvedli skvělou práci. Na konci jsem udělal malou chybu, ale pořád jsem v dobré startovní pozici. Zítra bude zase pršet a já se těším, až předvedu dobrou show. Pro fanoušky to bude dobrý závod. Vím, že jsme rychlí, takže mohu bojovat s oběma Mercedesy.

Oscar Piastri, 5.místo:

Z výsledku jsem trochu zklamán. Měli jsme rychlost a schopnost skončit výš, ale v posledním kole jsem uvízl v provozu. Auto je rychlé a máme solidní závodní tempo, takže zítra je možné všechno, zejména s ohledem na počasí. Dnes večer si vše prohlédneme a zítra se ujistíme, že do toho dáme všechno.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Dnes to byla na Silverstonu ve smíšených podmínkách dobře provedená kvalifikace, až do poslední jízdy v Q3, kde jsme plně nevyužili náš potenciál. Byl jsem schopen relativně pohodlně postupovat. První jízda byla slibná, ale ve druhé jízdě Lando i Oscar neměli možnost se zlepšit, což znamenalo, že jsme přišli o lepší výsledek.

Co se týče Landa, jeho poslední kolo bylo trochu neuspořádané, zatímco Oscar musel bojovat o pozici ve výjezdovém kole a v úvodním kole skončil příliš blízko Sainze jr. Do zítřejšího závodu vstupujeme ve velmi dobré pozici. Maximalizujeme přípravu a pokusíme se v závodě atakovat přední pozice.

Red Bull

Max Verstappen 4. místo:

Tým odvedl skvělou práci, když se snažil získat zpět některé ztráty a optimalizovat vyvážení na všech pozicích, ale to zásadně ovlivnilo kvalifikaci. Měl jsem štěstí, že jsem se do Q3 vůbec dostal a nakonec jsem se kvalifikoval poměrně vysoko, což bylo trochu pozitivní překvapení a také to nejlepší, co jsem dnes mohl udělat.

Sergio Pérez 19. místo:

Dneska jsem to pokazil a hodně to bolí, protože zklamat svůj tým takovým způsobem není hezké. Bude těžké se dostat z konce startovního roštu, ale uvidím, co budu zítra schopen udělat; musíme omezit škody a doufat, že se věci vyvinou v náš prospěch.

Christian Horner, šéf týmu

Max zajel brilantní kolo. Dostat se do druhé řady s takovým množstvím poškození! Bereme ho. Pro Checa to byla těžká kvalifikace. Nikdo nebude více zklamaný než on, když takhle vypadl v Q1.

Haas

Nico Hülkenberg, 6.místo:

Podařilo se mi přenést dynamiku z minulého závodu do tohoto týdne a navíc si myslím, že aktualizace, které jsme včera aplikovali, měly opravdu dopad a okamžitě jsem s nimi cítil přínos. To je dobrá zpráva, protože tomu tak vždy není, takže velká pochvala týmu. Kvalifikace byla dobrá; Q1 byla příliš těsná na to, abych se cítil bezpečně jen s jedním zajetým kolem. Červená vlajka nás trochu rozhodila a možná to bylo trochu chaotické, ale jinak to byla dobrá, čistá kvalifikace. Cítím důvěru v auto, což znamená, že dokážu zajet solidní kolo, i když je to jen jedno.

Kevin Magnussen, 17. místo:

Vrátil jsem se do boxů hned poté, co jsem vyjel z trati, protože byla příliš mokrá. Bohužel jsem nevěděl, že to bude jen krátká přeháňka a trať za pár minut oschne, takže jsem zastavil a už nevyjel. Trať osychala a všichni zlepšovali své časy na kolo. Samozřejmě, že se chceme posunout vpřed, ale rád bych byl vpředu než na konci. Chci se posunout dál, protože jsem byl evidentně rychlý, ale opět se mi nepodařilo postoupit; ne kvůli rychlosti, ale kvůli jiným věcem.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Byl to docela rušný den s poměrně obtížnými podmínkami, ale myslím, že ve třetím tréninku jsme udělali pokrok v chápání, jak se vůz chová na přechodných pneumatikách. V Q1 jsme se rozhodli nepoužít intermediates, protože jsme očekávali, že bude sucho, takže jsme vyčkávali. Bylo to velmi složité, musíme přehodnotit, co jsme udělali a jak to můžeme udělat lépe, protože s Nicem se nám dařilo. Kevin se nedostal přes Q1, zatímco Nico si vytvořil dostatečný náskok; takže to je něco, co musíme zlepšit. Nico na suchých podmínkách zvládl fantastický výsledek, nicméně mohl být lepší. Ve svém letmém kole udělal v jedné ze zatáček chybu. Je však opravdu potěšující po vší tvrdé prací týmu, který se postaral o nová vylepšení, že se vše vyplatilo. Máme skvělou pozici pro zítřejší start, takže uvidíme, co dokážeme, ale teď jsem šťastný za tým – úžasná práce všech.

Ferrari

Carlos Sainz, 7. místo:

Dal jsem do toho všechno, ale věděli jsme, že Silverstone pro nás bude těžká trať. Podmínky byly také velmi zrádné, takže dnešní kvalifikace byla ještě náročnější. Když se ohlédnu zpět, myslím, že jsem mohl vyjet z garáže o něco dříve, protože výjezdové kolo bylo chaotické, bojoval jsem o pozici s ostatními vozy a pneumatiky nebyly před posledním kolem ve správném okně. V každém případě musíme pokračovat v práci, abychom se pokusili stáhnout ztrátu, protože náš výkon nebyl celkově skvělý. Body se ale rozdávají zítra, takže se těším na závod, který by mohl být vzhledem k počasí zajímavý.

Charles Leclerc, 11. místo:

Nebyla to snadná kvalifikace. Naším hlavním cílem je zhodnotit naši situaci, protože se již několik víkendů potýkáme s problémy. Udělali jsme správnou věc, když jsme včera rozdělili konfigurace mezi naše vozy a získali jsme cenné poznatky, které budou z dlouhodobého hlediska přínosné. Pokud se však zaměříte na tyto testy, nemusíte optimalizovat svůj víkend jako celek a to se dnes stalo v kvalifikaci. Pracujeme na tom, abychom pochopili, jakým směrem se musíme vydat, abychom se co nejdříve odrazili ode dna.

Fred Vasseur, šéf týmu

Myslím, že jsme dnes kvalifikaci nezvládli dostatečně dobře, což znamenalo, že jsme nebyli schopni poskládat všechno dohromady. Rozhodli jsme se pro dnešek přejít na starší specifikaci, protože s novou jsme více "poskakovali" a vzhledem k vysokorychlostním zatáčkám na Silverstone by nebyl kompromis v podobě montáže nových dílů dostatečně pozitivní.

V Q2 bylo devět vozů v jedné desetině a trať se značně měnila. Carlos prošel do poslední části, ale Charles udělal chybu v zatáčce Becketts, což znamenalo, že se nedostal do Q3. Poslední fáze byla také chaotická, protože Carlos dokázal dát dohromady slušné kolo na své první sadě, ale pak nás na druhý pokus zpomalil provoz; musel bojovat o pozice na trati s Oscarem Piastrim a Fernandem Alonsem a nedokázal si správně ohřát pneumatiky. Co se týče závodu, pokud bude pršet, myslím si, že vzhledem k našim pozicím na startovním roštu může být závod chaotičtější, což by nám mohlo vyhovovat více než suché odpoledne. Pokud chceme přivézt domů slušný bodový zisk, musíme vypilovat naši strategii a závod perfektně zvládnout.

Aston Martin

Lance Stroll, 8. místo:

Dva vozy v Q3 jsou dnes pro nás dobrým výsledkem, zejména v tak těžkých podmínkách. Změny, které jsme na voze provedli po Rakousku, byly přínosné a zdá se, že usnadnily ovládání vozu. Moje poslední letmé kolo bylo trochu chaotické – myslím, že jsem mohl dosáhnout o něco výš – takže je to trochu frustrující, ale časy jsou velmi těsné. Pro tým je to povzbudivý výsledek a zítra se ho pokusíme zúročit. Kdo ví, co přinese britské počasí!

V Q1 jsem vyjel z boxové uličky právě ve chvíli, kdy se objevilo červené světlo. Viděl jsem ho na poslední chvíli, ale neměl jsem dost času zareagovat. Rozhodl jsem se, že je bezpečnější jet pomalu po trati, než na konci boxové uličky prudce brzdit.

Fernando Alonso 10. místo:

Je dobré, že se oba vozy po několika pro tým obtížných sobotách dostaly do Q3. Bohužel jsem nedokončil poslední kolo v Q3 po nějakém provozu ve výjezdovém kole se Sainzem a Piastrim. V Q2 se nám podařilo skončit mezi prvními třemi a tempo bylo konkurenceschopné, takže si myslím, že jsem měl na trochu víc než desáté místo na konci. Doufejme, že v zítřejším závodě budeme moci bojovat o body s oběma vozy.

Mike Krack, šéf týmu

Jezdci a tým odvedli dobrou práci, aby se oba vozy dostaly do první desítky. Nebyl to snadný trénink, protože trať osychala a každým kolem byla rychlejší. Lance zajel v Q3 slušné poslední kolo v Q3, zatímco Fernando ve snaze najít si místo před svou závěrečnou jízdou něco ztratil. Měl před sebou několik vozů a tím měl ztíženou pozici, takže dnes nevyužil naše maximum. AMR24 je v Silverstone konkurenceschopnější a cílem je získat v našem domácím závodě před našimi fanoušky důležité body.

Williams

Alex Albon, 9. místo:

Abych byl upřímný, měl jsem skvělé auto a podařilo se mi udržet se až do Q3, i když počasí udržovalo všechny ve střehu. Myslím, že jsem ve svém kole v Q2 vůz poněkud poškodil, takže jsem byl v Q3 trochu znevýhodněn, nicméně to nebylo nic zásadního. Nejsem si jistý, jestli bylo moje umístění odpovídající, ale jsem velmi šťastný. Myslím, že po několika těžkých závodech jsem si vše užil. Po celý víkend jsme neměli dostatečnou rychlost, potýkali jsme se s určitým omezením vyvážení vozu, ale myslím, že nám pomohly měnící se teploty trati, protože pneumatiky vydržely o něco déle. Potenciální proměnlivé podmínky v zítřejším závodě ho mohou udělat zábavný, s několika různými strategiemi, takže doufejme, že budeme moci bojovat o nějaké dobré body.

Logan Sargeant, 12. místo:

Zatím to byl dobrý víkend, když vezmeme v úvahu, že jsem vynechal první trénink a měl jsem jen pár kol s malým obsahem paliva, než nastoupil do do kvalifikace. Nebylo to při neustálých změnách podmínek snadné. Před kvalifikací jsme očekávali, že bude mokro a v Q1 trať téměř vyschla. Po celou dobu kvalifikace jsem se držel na slušném místě a jsem hrdý na to, jak jsem byl schopen zajíždět kola, když na tom záleželo. Se svým výkonem v Q2 jsem byl poměrně spokojený. Trochu jsem ztratil v Beckettsi, kde jsem byl nedotáčivý, což mě stálo desetinu nebo dvě.

Pokud jde o počasí, zítřek vypadá stejně proměnlivě jako dnešek, ale jsme ve hře. Dnes večer si udělám domácí úkol ohledně obou podmínek, abych byl připraven na cokoli, co přijde.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Počasí udělalo z dnešní odpolední kvalifikace pravděpodobně jednu z nejtěžších v tomto roce. Po začátku na intermediates bylo rychle jasné, že v určitém okamžiku budeme muset přezout na slicks; šlo jen o to vybrat ten správný okamžik, kdy zajet to poslední měřené kolo. Oba jezdci jeli v rozhodujícím kole dobře a posunuli se do Q2. Logan se poprvé v této sezóně přiblížil k možnému postupu do Q3. Malá chyba ho stála nějaký čas, ale poté, co vynechal první trénink, se může ohlédnout za velmi dobrým víkendem a ze své pozice může bojovat o body.

Alexovi se podařilo dostat do Q3 po skvělém kole v Q2. Jeho pozice je pravděpodobně blízko výkonnosti vozu, ale v našich pátečních trénincích jsme vypadali konkurenceschopně, takže zítra budeme tvrdě bojovat, abychom zůstali na bodech. Vypadá to, že počasí bude stejné jako dnes, takže to bude zajímavý závod se spoustou příležitostí.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 13.místo:

Jsem spokojen s tím, jak jsem to dnes zvládl. Tým a já jsme dobře spolupracovali a během kvalifikace i komunikovali, abychom se přizpůsobili měnícím se povětrnostním podmínkám. Věděli jsme, že vstup do kvalifikace bude těžký, protože nám ve volných trénincích chyběla rychlost a je škoda, že jsme to nedokázali změnit tak, jak bychom chtěli. Pole je však těsné a stát se může cokoliv. Na této trati se potýkáme s rychlostí ve vysokorychlostních zatáčkách, což je podobné jako minulý týden, ale zítra budeme tvrdě pracovat, abychom maximalizovali náš výkon. Na mokru jsme měli dobré tempo a přizpůsobíme se povětrnostním podmínkám a je třeba řádně komunikovat, to je klíčové.

Daniel Ricciardo, 15. místo:

S dnešní kvalifikací nejsem nijak zvlášť spokojen. Nebyla dobrá - proč, na to musíme přijít. Obě jízdy v Q2 neprobíhaly podle očekávání a měl jsem problémy s nájezdem do kola, což mě vedlo k předjíždění v poslední zatáčce. Tedy přesně to, co nesnáším, když mi totéž dělá někdo jiný. Do posledního měřeného kola jsem odstartoval pár sekund za Zhouem a ve špinavém vzduchu nikdy nezajedete dobré kolo. Poslední tři víkendy nebyly jednoduché, ale našli jsme způsob, jak je zvládnout. Příjezd do Silverstone se stejnými problémy také přispěl k dnešní frustraci, protože si nemůžeme dovolit luxus dělat něco špatně. Během dnešního večerního rozboru se budeme zabývat vším, co potřebujeme, a podíváme se dopředu, na samotný závod.

Jody Egginton, technický ředitel

Jezdci a tým pracovali velmi dobře, aby maximalizovali jízdy v Q1, které nebyly přímočaré kvůli červené vlajce, hrozbě deště a nárazovým podmínkám. Q2 byla o něco méně komplikovaná, protože oba vozy absolvovaly dva pokusy. Daniel a Juki s prvními sadami pneumatik v Q2 dvakrát zabrali, ale v té chvíli bylo jasné, že postup do Q3 bude obtížný. Bohužel jsme Danielovi nedali dostatečně dobré podmínky pro jeho závěrečnou jízdu v Q2, což ho dostalo do hustého provozu a změnilo jeho pozici pro zítřek. Ocitli jsme se trochu dál od míst, kde bychom chtěli být, ale časová delta kol vůči vozům kolem nás je malá a tým tvrdě tlačí na to, aby z vozu vytěžil vše.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 14. místo:

Je to dobrý pocit, dostat dr do Q2 v Silverstone, což je trať, která nám vyhovuje mnohem lépe než Rakousko. V Q1 se toho dělo hodně, protože jsme zažili smíšené podmínky; proto jsme startovali na přechodných pneumatikách, než jsme přezuli na slicks. Zejména vlhká trať nám dnes docela vyhovovala – mezery se zdají být ještě menší – a tým odvedl fantastickou práci, když se vypořádal s některými nepředvídatelnými podmínkami. Doufám, že zítra zažijeme něco podobného, abychom získali pár dalších pozic a bojovali o body. Na závod se těším, protože Silverstone je trať nabízející spoustu příležitostí k předjíždění. Počítám, že hospodaření s pneumatikami bude docela důležité a proto budou šance na dobrý výsledek.

Valtteri Bottas, 16. místo:

Dnes jsme udělali několik dobrých rozhodnutí, takže je zklamáním, že jsem vypadl v Q1. Až do posledního pokusu jsem byl v dobré pozici a v první desítce, ale někdy je to v těchto podmínkách jako ruleta. Kvůli dešti to bylo velmi obtížné, bylo výzvou udržet se na trati a vyždímat z vozu vše; zejména proto, že přilnavost se každým kolem měnila. Byl jsem mezi prvními, kdo přešel na slicks ještě před červenou vlajkou, a při restartu jsem měl dobrou pozici na začátku fronty. V samotném závěru se však podmínky zlepšily, ostatní mohli o něco víc přidat a my ne. Štěstí dnes bylo proti nám, ale cítím, že pro závod máme lepší výchozí pozici. Těžko říct, jaké budou podmínky, ale budeme připraveni na všechno.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Může se zdát zvláštní komentovat pozitivně kvalifikaci, ve které nemáme příliš dobré umístění, ale dnes jsme udělali krok vpřed. Ve třetím ranním tréninku jsme nebyli na očekávaných pozicích, co se týče výkonnosti; zejména z pohledu boje o místo v Q2. Udělali jsme nějaké změny v nastavení, přešli jsme na vyšší úroveň přítlaku, a díky tomu vůz fungoval v kvalifikaci mnohem lépe. Viděli jsme, že Zhou je v mnohem lepším rozpoložení a předvedl velmi dobré kolo pro postup do Q2. Bojoval s RB a dokonce i s Leclercem, tedy s vozy, které jsou obvykle mimo náš dosah. Bohužel jsme v Q1 zůstal Valtteri s velmi malým rozdílem. V prvním kole skončil těsně za první desítkou, ale pak musel přerušit druhé i třetí měřené kolo. Je to škoda, protože měl výkon na to, aby si pohodlně zajistil místo v Q2. Musíme se zaměřit na pozitiva: máme vůz s dobrým vyvážením a tým absolvoval kvalifikaci velmi dobře. Byli jsme první, kdo před červenou vlajkou přešel na měkké pneumatiky a také jsme dobře zařadili vůz na čelní místo při restartu. Na zítřejší závod se můžeme dívat s důvěrou: podmínky mohou být proměnlivé, a pokud podáme dobrý výkon, můžeme být v boji o body.

Alpine

Esteban Ocon, 18. místo:

Komplikovaná kvalifikace na osychající tratí a zastávkou kvůli červené vlajce, ale nakonec jsme náš dnešní výkon neoptimalizovali. Nedělali jsme správná rozhodnutí ve správný čas a zdálo se, že jsme nebyli ve srovnání s ostatními vyrovnaní a netlačili jsme na pilu, když byla trať pravděpodobně nejlepší. Ke konci pak nastal zmatek, myslel jsem, že mám ještě jedno měřené kolo, ale bylo mi řečeno, abych ho přerušil. Nakonec to byl frustrující den, kdy jsme nic nemaximalizovali, proto ho musíme přehodnotit. Vzhledem k naší startovní pozici to bude zítra těžký závod. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom se posunuli kupředu, zejména pokud počasí zůstane proměnlivé jako dneska.

Pierre Gasly, 20. místo:

Před víkendem jsem věděl, že do závodu odstartuji z dvacátého místa, protože jsem tak jako tak dostal penalizaci - je dobře, že jsme se jí vyhnuli. Nebyl to pro mě příliš vzrušující trénink – zajel jsem jedno kolo na měkkých pneumatikách a se zlepšujícími se podmínkami na trati jsem dnes nechtěl riskovat. Pro mě víkend začne zítra, budu útočit, kde to půjde; doufám, že se nám podaří probojovat se zpět do první desítky a pokračovat v naší pozitivní sérii z posledních několika závodů. Ale také víme, že podmínky jsou zde velmi zrádné a viděli jsme, jak snadné je zde vyjet z trati. Zároveň by tyto podmínky mohly udělat zítřejší závod zajímavým a mohlo by nám to pomoci probojovat se zpět a získat důležité pozice.

Bruno Famin, šéf týmu

Z provozního hlediska jsme dnes nebyli dost dobří. Vzhledem k proměnlivým podmínkám bylo klíčové tlačit na pilu a zajíždět časy, kdy byla trať nejlepší - propásli jsme optimální okno. Věděli jsme, že Pierre dnes nemůže kvůli penalizacemi nic na startovním roštu pro zítřek získat, takže jsme zbytečně neriskovali. Pro Estebana bylo načasování šachovnicového praporku na konci těsné; promarnili jsme příležitost zlepšit jeho čas. Musíme zhodnotit, co se stalo, a pokusíme se v budoucnu vyhnout podobným scénářům. Zítra to bude dlouhý závod - vyhodnotíme, jak nejlépe k závodu z našich startovních pozic přistoupit a zachovat si šanci na postup startovním polem.