GP HOLANDSKA: Norris topí pod kotlem, domácímu idolu nedal šanci

Po meteorologických veletočích v předchozích dvou dnech se situace uklidnila a nad Zandvoortem panovalo sice mírně podmračené, ale přesto suché a relativně stálé počasí. Vzduch 25°C, trať o osm teplejší, vlhkost vzduchu lehce přes 50 % a sice vanul čerstvý severní vítr, ale nedosáhl přes limit 14 km/h.

Na startovním poli po šarádách, trestech a diskvalifikacích stálo pouze devatenáct vozů. U Kevina Magnussena byla zjištěna tak závažná porucha pohonné jednotky, že Dán po výměně komponentů startoval z boxové uličky. Až na trojici Hamilton, Cunoda a Bottas zvolili všichni piloti středně tvrdou směs - zmínění tři mušketýři nasadili nejměkčí pneumatiky.

Start přinesl hned tři zajímavé momenty. Pokud se přiznivci McLarenu obávali Norrisových startů, Lando je nezklamal - nechal Verstappena zaútočit po vnitřní straně a zařadil se za něj. Nevedlo se také Norrisovi, před nějž se dostal Russell. Zezadu se pokoušel zaútočit Pérez, ale záhy zjistil, že se mezi soupeře nevejde - toho dokázal využít Leclerc a po vnějšku s Mexičana předjel. V závěru první desítky překvapil rovněž po vnějšku Gasly oba piloty Aston Martinu a posunul se na sedmé místo.

Verstappen k radosti početného publika (během tří dnů navštívilo okruh 305 000 diváků) zvolna Norrisovi ujížděl, v 8 kole už neměl daleko ke dvou vteřinám náskoku, ale od 11. kola Lando začal přikládat pod kotel a ztrátu pravidelně umazával. V 17. kole v nájezdu do první, nebo také Tarzanovy zatáčky ještě Max útok odrazil, o kolo později už neměl šanci. Norrisovi jako by narostla křídla a mizel svému soupeři z dohledu. Komunikace s týmem byla pohodová, Brit neměl problémy s pneumatikami, snad jen zastávka v boxech (29. kolo) byla hodně na jistotu, protože tu Lando strávil 3,1 vteřiny a malá stížnost na brzdy, ale jak pilot sám podotkl, může to být z důvodu nárazového větru. Nic to ale neměnilo na jeho spanilé jízdě. Verstappen absolutně neměl šanci ho jakkoli ohrozit, ve 24. kole si posteskl, že mu auto prostě nedovolí jet rychleji. Ani výměna ve 28. kole nic nezměnila. Norris svou převahu korunoval nejrychlejším kolem v posledním okruhu a když ho DJ a hudebník Armin van Buuren odmávl, měl na svém kontě všechny sektory fialové.

Předpokládalo se, že Piastri s ohledem na výkon vozu svého kolegy bude bojovat o stříbrný stupínek, ale Oscar jakoby nemohl najít správný rytmus. Nedokázal se dostat přes Russella, s výměnou pneumatik čekal až do 34. kola, tedy nejdéle ze špičky. Kvůli tomu se propadl za Leclerca a Russella a čekal ho boj o ztracené pozice. S Georgem si poradil v nájezdu do 39. kola a začal stíhat Monačana - za jeho záď se zavěsil dvacet kol před cílem, ale i když měl po deset okruhů k dispozici DRS a poté jejich odstup neustále kolísal od 0,850 do 1,500 vteřiny, nenašel Australan - jehož jako čestný host povzbuzoval slavný krajan Mark Webber - cestu kupředu a vlastně ani jednou na Ferrari před sebou nezaútočil.

Rudé oře Maranellské si poněkud napravily reputaci. Leclerc, jak bylo řečeno, se dostal po své zastávce v boxech (25. kolo) před Russella a Piastriho a potom předvedl vyzrálou jízdu bez jediné chybičky, proto mohl oslavit sedmé pódiové umístění. Sainz jr. se dokázal velmi rychle prokousat kupředu: v 8. kole po španělském duelu zdolal Alonsa, o tři kola později Gaslyho a s výměnou vyčkal až do 31. kola. Výměnu zvládl za solidních 2,6 vteřiny a zavěsil se za Péreze - společně překonali opět Alonsa a ve finále Carlos vyvinul frontální tlak na Mexičana. Checo se ve 45. a 46. kole v Tarzanově zatáčce ubránil, ale do třetice už neměl šanci. Druhý Red Bull poněkud doplatil i na nepovedenou výměnu, která trvala dlouhé 4,4 vteřiny.

Mercedesy tentokrát poněkud zklamaly. Hamilton se postupně dokázal dostat až na desáté místo, ale vzhledem k začátku na nejměkčí směsi jel ze špice do boxů jako první (24. kolo). Střední část zakončil druhou výměnou ve 49. kole, kdy z tvrdé směsi přešel zpět na nejměkčí. Dokázal zajet nejrychlejší kolo, o nějž ho nakonec připravil Norris - a v samotném závěru se dotáhl na Russella, jenž svou šanci nevyužil. Při první zastávce ve 26. kole měli mechanici potíže s pravou přední pneumatikou, podruhé ho tým stáhl do boxů na červenou směs s ambiciózním plánem dostihnout Péreze, ale výsledek vyšuměl spíše do ztracena...

Kolem desáté příčky se hodně intenzivně bojovalo, překvapením byl pokles formy Aston Martinu, pro nějž bod útěchy vybojoval Alonso deset kol před cílem. Stroll si zkazil závod nedodržením rychlosti při nájezdu do boxů ve 31. kole, za což byl "odměněn" pěti vteřinami navíc. Dlouho vypadal závod nadějně pro Haas, v jednu chvíli se sešli na 9. a 10. pozici oba jeho piloti, ale Magnussen se nakonec propadl dozadu - navíc měl na kontě chybu ze sedmého kola, kdy v Tarzan Bocht opět nezatočil dle vymezené trati a musel přes kačírek na pomocnou komunikaci.

Zmínku ještě zaslouží dvojice Gasly a Albon. Francouz se dokázal držet za čtyřmi nejlepšími týmy, i když může ještě mít potíže, protože při zastávce ve 33. kole vyjel předčasně a málem smetl vlastního mechanika u pravého předního kola. Albon se opravdu snažil dokázat, že vylepšený vůz má na bodované pořadí, ale už ve 13. kole měnil poprvé pneumatiky a tvrdá směs nevydržela dostatečně dlouho; druhá zastávka v boxech v 55. kole jeho šance nadobro zhatila.

Jedním z nejimpozantnějších momentů byla událost z nájezdu do 40. kola, kdy si to na cílové rovince rozdala pětice Magnussen, Albon, Gasly, Alonso a Stroll - z ní pak vyjeli do Tarzanovy zatáčky v pořadí Gasly, Albon, Alonso, Stroll a Magnussen. Albon komentoval tuto situaci pouhým To bylo nebezpečné, opravdu nebezpečné...

Mistrovství světa tak dostává poměrně zajímavý nádech - v Holandsku překvapil značný rozdíl mezi jedničkami a dvojkami McLarenu resp. Red Bullu. Zástupci nápojového giganta si asi začínají drbat hlavy a budou určitě hledat cestu, jak odrazit dvojí útok - jak v šampionátu pilotů, tak v Poháru konstruktérů.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 26 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 18 + 22,896 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 25,439 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 27,337 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 32,137 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 8 + 39,542 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 44,617 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 + 49,599 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 2 + 1 kolo 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1 + 1 kolo 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 17. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 2 kola 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 2 kola Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL38

Mercedes M15 1:13,817

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ