Po závodě jako běsnící tygr, v prohlášení už beránek - Gasly se obul do svého kolegy

Vše se odehrálo zhruba ve chvíli, kdy Magnussen, Hülkenberg a Pérez opouštěli své zničené vozy a Sainz jr. se vrátil s poškozenou pneumatikou na klesání k zatáčce Mirabeau. Za zatáčkou Portier, kde v roce 1988 havaroval tento víkend hojně vzývaný Ayrton Senna, se Ocon pokusil vnitřkem předjet týmového kolegu Gaslyho. Výsledek? Esteban byl po najetí na Pierrovo pravé přední kolo doslova katapultován do vzduchu a jeho vůz byl značně poškozen.

Ihned po kontaktu Gasly vybuchl do radiokomunikace: "Co to dělá? Co to udělal? Proč na mě útočil? Panebože!" Dostal pouze lakonickou odpověď: "Červená vlajka!" Na to Gasly vztekle reagoval: "Celé auto je poškozené!" Pozornost se mnohem více zaměřila na trojici v Beaurivage, ale záhy si vyhmátly kamery i dvojici Alpine a zopakovaly incident před tunelem. Po srážce obou Alpin ještě Gasly ťukl o svodidla a o jeho pravé zadní kolo zavadil za ním jedoucí Lance Stroll.

Prvotní reakce Gaslyho, jenž nakonec vybojoval spásný bod, nebyly příliš přívětivé: "Teď musím podotknout, že jsem potěšen a za celý tým se mi ulevilo. Věděli jsme, že Monaco je místo, kde bychom mohli mít šanci, když jsme se zpočátku roku tolik trápili. Včera jsem se chopil příležitosti a dostal se do Q3 a bylo důležité, abych této výhody využil. Bohužel to nebylo tak klidné, jak jsme plánovali. Nechci zabíhat do přílišných podrobností, ale takové věci se jednoduše stávat nesmějí. Od týmu jsme měli jasné pokyny, co máme dělat, a Ocon je nerespektoval! Jsem rád, že jsem ze všeho vyvázl jen s poškozeným předním křídlem a některými maličkostmi, které se během vyvěšení červené vlajky podařilo opravit," rozčiloval se Gasly.

Oconův vůz také skončil v garáži na zvedáku, ale byl na tom podstatně hůř, takže do závodu nenastoupil. Esteban si sypal popel na hlavu a padesát minut po restartu (tedy ještě v průběhu závodu) zveřejnil na síti X omluvu: "Dnešní incident je moje chyba, odstup byl příliš malý, omlouvám se týmu. Doufám, že se dnes povede bodovat," mohli jsme číst na jeho účtu.

I Gasly byl tázán, jak se hodlá k incidentu postavit a co udělá, aby se podobná věc neopakovala. "Nejdůležitější je se ujistit, že... jako tým si tohle nemůžeme dovolit, riskovat, že obě auta vypadnou ze závodu. Potenciálně jsme mohli bodovat s oběma vozy. Musíme si o tom promluvit, ale jsem si jistý, že se posuneme dál a do budoucna najdeme řešení," prohlásil Francouz.

Jak jste si už mohli přečíst, v oficiálním prohlášení týmu Alpine už jeho rozčilení poněkud opadlo. Ocon na záležitost doplatil ještě v jiném směru: byl potrestán za způsobení kolize deseti trestnými vteřinami. Protože však k restartu nenastoupil, přesunul se mu trest do následujícího závodu v podobě posunu o pět míst na startovním roštu.