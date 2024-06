Ocon a Alpine se dohodli na ukončení smlouvy

Načasování pro někoho určitě očekávané zprávy se odehrálo týden po Grand Prix Monaka, v níž se za zatáčkou Portier dostaly oba vozy Alpine do vzájemného kontaktu. Zpráva se objevila v návaznosti na tento incident, po níž vedení týmu bylo krajně rozladěni - ale samozřejmě nelze vyloučit skutečnost, že na rozhodnutí týmu měla svůj dopad.

Tým Alpine v pondělí oznámil, že by pro něj a Estebana Ocona bylo nejlepší nepokračovat v sezóně 2025 ve vzájemné spolupráci. Sedmadvacetiletý Francouz nedávné události, působení v týmu i avizovaný rozchod popsal: "Působení v tomto týmu bylo významné období mého života. Závodil jsem tu pět let na plný úvazek, moje profesionální kariéra začala v Enstone, když jsem byl ještě teenager, takže to pro mě bude vždy speciální místo. Zažili jsme spolu několik skvělých okamžiků, ale také několik složitých chvil, každopádně jsem určitě všem v týmu vděčný za ony nezapomenutelné časy. Své plány oznámím brzy, ale do té doby se chci plně soustředit na plnění úkolů pro tento tým a úspěšně dokončil sezónu."

Šéf týmu Bruno Famin hovořil o "následcích" kolize v Monaku, nicméně věří, že se Ocon i přes vývoj situace zachová ve zbytku sezóny jako profesionál: "Nejprve bychom rádi poděkovali Estebanovi za jeho oddanost týmu v posledních pěti letech. Během jeho působení jsme oslavili společně několik fantastických okamžiků, z nichž nejlepší bylo určitě památné vítězství v Grand Prix Maďarska. V roce 2024 nás ještě čeká šestnáct závodů s jasným cílem: pokračovat v neúnavné práci celého týmu a usilovat o co nejlepší výsledky na trati. Do další kapitoly Estebanovy kariéry, až ten okamžik nastane, mu přejeme vše nejlepší."

Mick Schumacher se může ocitnout ve voze francouzského týmu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Pierre Gasly by měl prodloužit smlouvu u Alpine na konci tohoto roku. Samozřejmě se řeší otázka Oconova následovníka. Jedním z nejčastěji vzpomínaných je Jack Doohan, jenž byl mezi diváky v Monte Carlu a možná se objeví v prvním tréninku v Grand Prix Kanady. Dalšími adepty by mohli být Mick Schumacher nebo Guanyu Zhou. Ocon naopak za jistých okolností může zamířit do Haasu - americký tým by k předpokládanému Oliveru Bearmanovi rád angažoval zkušeného pilota.

Není ovšem vyloučeno, že po Estebanovi sáhne tým Sauber, pokud švýcarskému týmu nevyjde angažmá Carlose Sainze jr. Španěl má kromě Sauberu/Audi nabídku také od Williamsu, kde by se stal kolegou Alexe Albona.