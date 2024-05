GP MONAKA: PROHLÁŠENÍ po závodě - Přešťastný Pérez, Alpine žehli malér a vinu za kolizi svádí jeden na druhého

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo

"Nedokážu popsat, jak se cítím. Zdálo se, že závod trvá donekonečna, ale možná právě o to byl hezčí. Vítězství tady pro mě znamená strašně moc, protože je to závod, díky kterému jsem jako malý snil o tom, že se stanu pilotem formule 1. Chci tedy poděkovat obyvatelům Monaka, při čestném kole jsem viděl tolik lidí na balkonech a děkuji jim všem za jejich neuvěřitelnou podporu.

V posledních kolech to bylo těžké, protože se začnete modlit, aby se nic nestalo, cítil jsem, jak ve mně rostou emoce a uvědomil jsem si, že téměř ztrácím koncentraci na řízení. Hodně jsem myslel na svého otce, na všechno, co udělal, abych tu dnes mohl být, a také jsem myslel na Julese. Vyhrát tento závod byl sen, který jsme všichni měli a já jim toto vítězství věnuji. Musel jsem se hodně starat o pneumatiky, také jsem se snažil udržet náskok na George Russella, abychom se ujistili, že McLareny nebudou mít zastávku v boxech "zadarmo", takže psychicky to bylo docela vyčerpávající. Musím poděkovat týmu za to, že v posledních měsících odvedl výjimečnou práci a pomohl mi vyhrát tento závod. Nemůžu se dočkat, až oslavím se všemi a se zbytkem týmu vítězství, jakmile se dostanu do Maranella.

Carlos Sainz, 3. místo

Hodně taktický závod. Měl jsem velmi dobrý první start, a to až do té míry, že jsem byl v první zatáčce bok po boku s Oscarem a snažil jsem se dostat na vnitřek. Dotkli jsme se, měl jsem defekt a myslel jsem, že je po všem. "Naštěstí" pro mě velká nehoda za mnou znamenala, že jsem mohl znovu startovat ze třetího místa a naštěstí byli všichni v pořádku.

Pro restart jsme nasadili nové tvrdé pneumatiky a šlo jen o to udržet tempo až do konce a ujistit se, že Lando nebude mít prostor pro zastávky v boxech. Jakmile se mi to podařilo, snažil jsem se Oscara v posledních kolech předjet, ale je to prostě příliš obtížné, pokud jedete na stejné strategii jako auto před vámi. Jsem moc šťastný za Charlese! Vyhrát domácí závod je něco, o čem sní každý jezdec a bylo fajn, že jsem to s ním mohl oslavit na stupních vítězů!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byl to perfektní víkend, na který se bude vzpomínat, protože v minulosti měl Charles v Monaku několik těžkých závodů. V prvním tréninku létal od prvního kola a odvedl perfektní práci. Samotný závod byl trochu zvláštní, protože po červené vlajce jsme museli zvládnout 77 kol na stejné sadě pneumatik.

Charles měl vždy situaci pod kontrolou a několikrát se nás zeptal, jestli by mohl více tlačit, ale nemohli jsme mu dát zelenou. Carlos také odjel velmi solidní závod a hrál důležitou roli při našem vítězství, pomohl nám kontrolovat odstup za námi a odvedl fantastickou práci pro tým. V tuto chvíli všichni velmi tvrdě tlačíme na pilu, v celém týmu panuje velmi dobrá dynamika a všichni kráčejí správným směrem. Nesmíme se nechat unést, musíme zůstat soustředění, ale toto vítězství je obrovskou motivací pro všechny, na trati a samozřejmě také v továrně, kde všichni odvedli skvělou práci. Byl to hodně speciální den, mohli jste vidět emoce všech členů týmu kolem pódia. Teď už musíme myslet na to, abychom v Kanadě odvedli dobrou práci, dokonce ještě lepší.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo

Byl to ošidný závod. Tempo na začátku bylo neuvěřitelně pomalé. Před tunelem jsem se napůl podíval před Charlese, ale můj vůz by se do té mezery nevešel. Děkuji celému týmu, který tak tvrdě pracoval. Byl to po všech stránkách skvělý víkend a kde jinde získat takový výsledek než v Monaku. Dosáhnout na stupně vítězů v Sennových barvách je také výjimečné, vzhledem k jeho neuvěřitelným výsledkům v těchto ulicích.

Lando Norris, 4. místo

Dobrý týmový výsledek. Hodně bodů na za cílovou čarou, což je přesně to, co jsme chtěli. Ale jak jsme očekávali, nebyly žádné příležitosti k posunu vpřed, zejména po červené vlajce na začátku. Byla smůla, že jsem se po prvním startu opět propadl na čtvrté místo, jinak by to bylo krásné! Ale dnes jsme toho moc udělat nemohli. Udrželi jsme naše pozice, získali jsme pro tým dobré body, a to je hlavní.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Klobouk dolů před Ferrari a Charlesem Leclercem, byli po celý víkend rychlí a vítězství si zasloužili. My odvedli dobrou týmovou práci, měli jsme díky všem v garáži rychlé vozy na trati, všichni byli vždy ve střehu a také zvládli několik intenzivních provozních momentů tohoto víkendu – od odklízení trosek z Landova vozu během kvalifikace až po dnešní řešení obtížné situace s červenou vlajkou. Tady v Monaku je to důležitý výsledek, Oscar získal vynikající pódium a Lando těsně pod ním na okruhu, o němž jsme si nebyli jisti, zda bude našemu vozu vyhovovat. Je to spousta bodů, ale také důkaz, že můžeme být pravidelnými uchazeči o stupně vítězů. Na nadcházející závody se díváme s optimismem.

Mercedes

George Russell, 5. místo

Byl to zatím nejlepší závod sezony. Měl jsem dobré tempo a dokázal jsem to prokázat až ke konci, přestože jsem jel na 70 kol starých středně tvrdých pneumatikách. Na konci jsem se blížil k první čtyřce a na první místo jsem ztrácel jen pár sekund. Z víkendu jako celku si můžeme odnést spoustu pozitiv.

Dnes ráno jsme strávili spoustu času procházením všech strategických možností. Když jsme se seřadili na startovním roštu a všichni přede námi jeli na střední směsi, což mě potěšilo. Vypadalo to ještě lépe, když Carlos v úvodním kole zastavil. Červená vlajka nám však ztížila život! Prvních 30 kol jsem jel v klidu, nakonec jsem byl schopen udržet pneumatiky při životě a dojet až do cíle. Max mě ke konci dostal pod tlak, ale všechno jsem měl pod kontrolou.

Lewis Hamilton, 7. místo

Z našeho víkendového výkonu vzešla spousta povzbudivých signálů. Tým tvrdě pracoval na tom, aby přinesl aktualizace na voze a v příštích několika závodech nás čekají další. Udělali jsme krok kupředu, a pokud tak budeme pokračovat v několika dalších závodech, pak se snad dostaneme do boje se třemi týmy před námi.

Dnešní závod byl bez nějakých akcí. Po červené vlajce si všichni udržovali tempo a nakonec, bez ohledu na to, na jakých pneumatikách jeli, mohli také dojet až do cíle. To nám vzalo možnost pokročit kupředu, což bylo frustrující. Těším se, až pojedu do Kanady a uvidím, co tam dokážeme.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Celkově hodnotím víkend jako pozitivní. Byli jsme mnohem blíže, než v dosavadních letošních kvalifikacích a po celý závod jsme předváděli dobrou rychlost. A to i přesto, že nás červená vlajka v prvním kole připravila o mnoho strategických možností. Rozhodli jsme se přezout na středně tvrdé pneumatiky; George i Lewis odvedli dobrou práci a poradili si s nimi. Lewis zastávku nepotřeboval, ale dokázali jsme ho odbavit a zajistit si bod za nejrychlejší kolo.

Trajektorie se ubírá správným směrem. Pochopili jsme, kde potřebujeme vylepšit vyvážení vozu, a přinášíme aktualizace, abychom jej dále vylepšili. Víme, že v závislosti na okruzích přijdou vzestupy a pády, ale celkově jsem spokojený se směrem vývoje. Uvidíme, jak si povedeme v Kanadě.

Red Bull

Max Verstappen, 6. místo

Nejdůležitější samozřejmě je, že Checo byl po své havárii v pořádku. Na jeho autě bylo hodně velké poškození, což bylo velmi nešťastné, ale naštěstí byl v pořádku. Červená vlajka nakonec znamenala, že naše strategie byla v troskách, takže se všichni až do konce závodu starali jen o pneumatiky a ani zastávka v boxech na tom nic nezměnila. Museli jsem opravdu hodně zpomalit, abych dojel do konce závodu, dvě kola jsem se snažil tvrdě útočit na Russella, ale bylo to extrémně obtížné. Jízda vozu dnes stále nebyla skvělá a v kvalifikaci jsem prostě neměl rychlost. Nakonec to pro mě byl velmi nudný závod a nemohl jsem s tím moc dělat. Byl to pro nás špatný víkend, ale pozitivní je, že víme, jaká je slabina vozu, a pokud ji dokážeme zlepšit, měli bychom získat zpět hodně času na kolo. Sezóna jako ta loňská není pravidlem - zůstáváme realisté; pořád jsme velmi silní jako tým, nereagujeme přehnaně, analyzujeme závod a jdeme dál.

Sergio Pérez, kolize

Na startu jsem ztratil pozici kvůli jednomu z vozů Haasu a když jsem vyjížděl z první zatáčky, neviděl jsem Kevina ve svých zrcátkách; můžete to vypozorovat z mé jízdy, Pak došlo k havárii. Myslím si, že ten přesun byl zbytečný, utrpěl jsem velké škody, byl to velmi nebezpečný incident. Jsem zklamaný, že se nic nevyšetřovalo, byla to obrovská havárie a moje auto je úplně zničené. Myslím, že v té fázi závodu byl manévr naprosto zbytečný. Měli jsem startovat z lepší pozice na roštu, abych se tomu vyhnul - já i můj tým se za to omlouváme, ale nebylo to potřeba. Škody na mém autě jsou velké, naštěstí jsem po nehodě pořádku; jen jsem si trochu odřel loket. Bezpečnost ve formuli 1 ušla velmi dlouhou cestu a já jsem za to vděčný. Byl to špatný víkend pro nás všechny a celá ta věc je frustrující, ale co se týče mého vozu věřím svému týmu a doufám, že se v Kanadě vrátíme velmi silní.

Christian Horner, šéf týmu

Řekl bych, že to byl těžký víkend a Monako se vždy váže na kvalifikační výkon, takže jsme dnes čelili mnoha výzvám. Velká gratulace Charlesovi k jeho domácímu vítězství, ale náš vůz zde nikdy nefungoval nejlépe, musíme pochopit problémy na nerovnostech a obrubnících. Jsem velmi zklamaný z havárie v prvním kole a myslím, že Magnussen měl poskytnout více prostoru. Nejen, že poškodil své auto, ale také vyřadil naše auto, ale naštěstí z něj Checo vylezl nezraněný, což je nejdůležitější. Z tohoto víkendu máme spoustu dat k analýze a v příštích několika dnech před Kanadou se na vše důkladně podíváme.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 8. místo

Byl to velmi dlouhý závod, ale musel jsem respektovat naplánovanou strategii. Byl jsem trochu frustrovaný, ale zachoval jsem chladnou hlavu a zvládl tempo. Myslím, že jsme maximalizovali vše, co bylo třeba; dobře jsem hospodařil s pneumatikami a tempem, abych se ujistil, že jsšm připraven na každou situaci. Posledních pár kol jsem si opravdu užil, protože mi bylo řečeno, že můžu jet naplno a zároveň se ujistil, že nejsem příliš chamtivý a dovezu auto do cíle. Důležité je, že stále sbíráme body. Jako tým jsme měli silný závodní týden, takže je to velmi pozitivní. Dobrá práce pro tým, zasloužený výsledek.

Daniel Ricciardo, 12. místo

Po včerejší kvalifikaci jsem do dneška vstupoval psychicky připravený na takový závod. Když se nekvalifikujete vpředu, je hodně pravděpodobné, že závod bude diktován tempem někoho jiného, a tak to také bylo. Vždycky můžete doufat, že se věci mohou změnit nebo se něco může přihodit. Myslím, že první start byl pravděpodobně jedním z nejlepších, které jsem letos měl. Po druhém startu jsem před sebou viděl Alonsa, jak dělá vše pro to, aby udržel své pneumatiky až do konce, takže jsem si brzy uvědomil, že to bude těžké. Snažil jsem se na něj tlačit, ale je zřejmé, že je velmi zkušený a Monako je trať, která vyžaduje velkou chybu, aby bylo možné předjíždět. Dnes jsem měl dvě kola v čistém vzduchu, kde jsem mohl trochu více tlačit a bylo to rozhodně příjemné, ale po zbytek závodu jsem musel mít hodně trpělivosti. Z tohoto víkendu si určitě můžeme vzít nějaká pozitiva, ale zároveň je tu i určité osobní zklamání. Když se podívám na další závod, Montreal je dobrá trať, která se mi líbí, takže se budeme snažit pokračovat v lepším tempu. Charles dnes v Monaku získal své první domácí vítězství, v minulosti na této trati určitě zažil nějaké vzestupy a pády, takže si to zasloužil, upřímně mu jeho úspěch přeji.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonnosti vozidel

Další čtyři body v koši! Jukiho osmá pozice v dnešním závodě je odměnou za silný a intenzivní víkend. Hned od pátku ukázal skvělé tempo a dnes potvrdil, že se náš balík zlepšuje a stále nás drží ve středu pole. Juki měl dobré oba starty, zajel konzistentní závod a ve velmi specifickém scénáři se dobře staral o pneumatiky. Po červené vlajce jsme věděli, že nejlepší strategií je zvolit tvrdé pneumatiky a už nezastavovat. Juki zvládl velmi dobře celých 76 kol s podporou svých inženýrů. Pro Daniela byl závod obtížnější, protože veškerý čas trávil v hustém provozu. První start měl dobrý, ale v první zatáčce ztratil pozici ve prospěch Strolla, což znamenalo, že při restartu zařadil za něj. Pak ho předstihl ještě Alonso, což je něco, co budeme podrobně analyzovat. Zbytek závodu jel na Fernandově převodovce a nezbývalo nic jiného, než na něj neustále tlačit. Naším cílem zůstává pokračovat ve vylepšování našeho vozu.

Williams

Alex Albon, 9. místo

I když bych přivítal trochu napínavější závod, ve bych také získat body, jsem stále spokojený. Naše první body v sezóně, což pro nás hodně znamená. Nikdy nechcete být zbyteční, zejména kvůli týmové morálce, takže doufejme, že právě teď prožíváme pěkný začátek sezóny. Bylo vidět, jak velkou rychlost Yuki měl, což bylo poněkud frustrující, navíc jel hodně dobře. Snažil jsem se zůstat soustředěný. Přidali jsme vozu malé množství výkonu, takže je dobré vidět, že tato vylepšení fungují a že jsme schopni udržet podobné tempo jako naši přímí konkurenti.

Logan Sargeant, 15. místo

Byl to složitý závod a pohled na něčí zadní křídlo byl v podstatě můj úděl. Z větší části byl klid. Dlouho jsem trčel za Fernandem a Dannym, což mi začalo nahlodávat pneumatiky, až byly k ničemu. Zadní část se úplně zhoršila a od té chvíle jsem se sotva držel na trati. Jakmile jsem nasadil nové a zahřál je, cítil jsem se dobře. To, že Alex získal body, je pro tým vzpruhou a naznačuje, co může následovat. Do budoucna, až budou mít oba vozy stejnou specifikaci, budeme oba schopni bojovat o podobná umístění.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Získat první body v sezoně je vždy skvělý pocit, takže jsme rádi, že jsme uspěli. Základ byl položen včera v kvalifikaci, takže je skvělé, že jsme měli vůz, který mohl Alexovi poskytnout výkon po celý víkend. Dnešek byl po restartu pod červenou vlajkou trochu zvláštní, většina vozů se snažila dojet až do konce. Alex se dobře staral o tvrdé pneumatiky, protože bylo klíčové nenechat přední pneumatiky příliš opotřebovat a držet je ve správném okně. Loganův závod byl obtížnější, protože většinu času strávil v provozu, ale jakmile se dostal na čistý vzduch, předvedl skvělé tempo. Těšíme se do Kanady, protože jsme tam loni jeli skvělý závod a měli bychom přivézt nějaké díly, které ušetří hmotnost.

Alpine

Pierre Gasly, 10. místo

Je to dobrý pocit, získat svůj první bod v sezoně a tým si to zaslouží; vzhledem k tomu, kolik práce vynaložil během posledních několika týdnů, aby zlepšil náš výkon. Monako je místo plné příležitostí, zejména v kvalifikaci, Využil jsem ji a dostal se letos poprvé do Q3. Kdybych zajel maximum, pravděpodobně by bylo možné získat více bodů. Jako tým zkontrolujeme mnoho věcí. Po červené vlajce byl závod velmi klidný a bylo to jen o zacházení s pneumatikami a rychlostí až do šachovnicového praporku, výsledkem je zasloužený bod pro tým.

Esteban Ocon, kolize

Dnes jsem udělal chybu, takže se omlouvám celému týmu za incident a odstoupení. Tým nakonec bodoval, jak jsme si předsevzali, a to je pro naše ambice nejdůležitější. Můj vůz byl příliš poškozen, abych mohl pokračovat v závodě, a to i přes veškerou snahu týmu během zastávky při červené vlajce. Vše prověříme jako tým a společně se vrátíme silnější. Všichni se snažíme získat body. Chyby se stávají, jdeme dál.

Bruno Famin, šéf týmu

Dnešní výsledek byl z velké části definován včerejší kvalifikací a pro nás jako tým je důležité, jak vše dopadlo. Je to hořkosladký pocit. Pravděpodobně jsme ve včerejší kvalifikaci nepředvedli maximum, ale od pozice, kde jsme byli v pátek, až po nedělní výsledek je to jednoznačně pozitivní. Jako tým prověříme a zvládneme incident mezi oběma vozy za zavřenými dveřmi. Musíme se vyhýbat situacím, které by mohly ohrozit tým.

Aston Martin

Fernando Alonso – 11. místo

Na začátku závodu jsem měl trochu smůlu. Na start závodu jsem zvolil tvrdé pneumatiky s cílem jet hodně dlouhý první stint. Při červené vlajce všichni vyměnili pneumatiky, udělali jsem to samé, ale musel jsem nasadit středně tvrdé a jet až do konce, což bylo složité. Bylo velmi obtížné udržet je v použitelném stavu. V jednu chvíli jsme si řekli, že s Lancem zkusíme jinou strategii - zastávku v boxech, abychom zaútočili na Gaslyho; byli jsme mimo body a neměli jsme co ztratit. Nevyšlo to, ale celkově to byl víkend plný zklamání. Musíme se v Kanadě zlepšit.

Lance Stroll, 14. místo

Myslím, že jsme vnímali závod jako hlavně o práci s pneumatikami, takže zejména po restartu mě to tolik nepřekvapilo. K předjíždění potřebujete velkou deltu, takže jsme strategii upravili, jak se dalo. Měl jsem náskok před Pierrem, takže jsem zajel do boxů pro tvrdé pneumatiky, abych se s ním pokusil v druhé polovině Grand Prix bojovat. Nakonec to nevyšlo, takže jsem přišel o bod. Tento víkend nebyl nejjednodušší a ukazuje, že musíme najít větší rychlost.

Mike Krack, šéf týmu

Po červené vlajce v úvodním kole byly k dispozici omezené strategické možnosti. Startovali jsme na tvrdých pneumatikách, ale pak jsme oba vozy přezuli na středně tvrdé pneumatiky v naději, že se nám podaří dojet až do konce závodu. Lance měl náskok před Gaslym, takže jsme využili příležitosti a nasadili mu tvrdé pneumatiky, abychom mohli bojovat o poslední bod. Bohužel měl defekt a musel znovu do depa. Fernando se o pneumatiky dobře staral, ale skončil těsně za první desítkou. Byl to další těžký den, ohrožen tím, že jsme se v sobotu kvalifikovali mimo bodované pozice. Nyní je čas přeskupit se jako tým, zaměřit se na zlepšení a vrátit se v Kanady silnější.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 13. místo

Většinu závodu jsem strávil zaseknutý ve vláčku, což rozhodně nebyla taková zábava – když už, tak jsme jeli dost pomalu. Každý ví, jak těžké je tady předjíždět – snažil jsem se využít nějaké příležitosti tím, že jsem startoval na nejtvrdší směsí, ale neměl jsem štěstí kvůli červené vlajce, zatímco všichni, co jeli na měkčích pneumatikách, z toho těžili. Přesto jsem zvládl čistý závod, oba starty byly slušné a podařilo se mi získat pár míst – celkově bylo naše tempo v čistém vzduchu v pořádku. Samozřejmě, že kvalifikace je zde rozhodující a včera to bylo hodně nepovedené, chybělo nám tempo na jedno kolo. Za normálních okolností je však Monako výjimkou, ale i tak jsme se z tohoto víkendu hodně poučili, což se nám bude hodit, až se budeme připravovat za dva týdny na závod v Montrealu.

Guanyu Zhou, 16. místo

Bylo to opravdu nezáživné a jednotvárné odpoledne. Při prvním startu jsem viděl nehodu Péreze, Magnussena a Hülkenberg přímo před sebou: byl to útržkovitý okamžik a jsem rád, že jsem je všechny viděl opustit vozy v pořádku. Po restartu se všichni dostali až do cíle a byli jsme na jedné lodi, takže nešlo moc dělat. Fernando zdržoval celou skupinu, aby vytvořil náskok pro svého týmového kolegu, což znamenalo, že jsme všichni byli ve vláčku bez potenciálu předjíždět. Možná by byl závod o něco zajímavější bez červené vlajky, s jinou strategií, ale nestalo se tak. Monako pro nás bylo vždy trochu ošemetné; musíme pochopit, proč na takových tratích trpíme. Máme před sebou hodně práce, ale víme, že Montreal bude jiný.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes to byl procesí s červenou vlajkou po prvním kole, kdy se všichni jezdci kolem nás kromě Sargeanta rozhodli vyměnit pneumatiky – což nakonec vedlo k tomu, že nedošlo k žádným dalším zastávkám v boxech. Snažili jsme se ze všech sil umožnit našim jezdcům zaútočit na vozy před nimi, ale na trati, jako je Monako, kde jsou možnosti předjíždění téměř nulové, byly pozice pro většinu startovního pole rozdané. Zkoušeli jsme jinou strategii s Valtterim; jel agresivní závod, proto jsme ho v 16. kole stáhli do boxů, aby místo středně tvrdých pneumatik nasadil tvrdé, což mu umožnilo solidní rychlost, předjet Sargeanta a zajistit si 13. místo, což je pro dnešek maximum. Zhou zažil těžší závod: zůstal zaseknutý za Sargeantem, dokud jsme se nerozhodli, že si vymění pozici s Valtterim. Během poslední části závodu ztratil svou pozici ve prospěch Williamsu pod modrými vlajkami; pak jsme ho přezuli na měkkou směs pro případ, že by ještě vyjel safety car, což se nestalo. Pozitivní je, že všechny tři dnešní zastávky v boxech byly naše nejrychlejší za celou sezónu. Byly rychlé a konzistentní – což je důležité, protože to ukazuje, že můžeme reagovat a zlepšovat se. Naším nejdůležitějším cílem pro nadcházející závody je zlepšit se ve všech oblastech, abychom se vrátili do boje o body.

Haas

Nico Hülkenberg, kolize

Upřímný, jsem zklamaný a trochu rozladěný, že jsem po 500 metrech vypadl. Samozřejmě není ideální mít obě auta mimo hru a vyřadil mě incident, kterého jsem se přímo neúčastnil. Je zřejmé, že je to tady docela ve třetí zatáčce úzké. Je to velká škoda, bylo to hodně těsné, závodní incident – možná to od Kevina vypadalo trochu optimisticky – ale Checo ho také mohl vidět a nechat mu místo, takže výsledek je samozřejmě nešťastný.

Kevin Magnussen, kolize

Na výjezdu z první zatáčky jsem byl svým předkem vedle Péreze, stejně tak v nájezdu do třetí zatáčky. On se tlačí ke zdi, která se stáčí kousek zpátky k trati a já nemám kam uhnout. Nevím, jestli mě viděl, ale nemůžu jen tak z ničeho nic zmizet, takže jsem se o zeď otřel, zároveň kolidoval s ním a havarovali jsme. Je to frustrující a taková havárie znamená pro tým velké náklady, pokud jde o náhradní díly a výrobu nových, stejně jako spoustu práce pro tým; prostě to nikdy není dobré.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Začínali jsme z devatenáctého a dvacátého místa, měli jsme alternativní strategický plán, jak se pokusit z toho něco vytěžit, ale bohužel náš závod skončil v prvním kole. Byla to neděle, na kterou musíme zapomenout, poučit se z tohoto víkendu, posunout se dál a v Kanadě zajet dobrý výsledek.