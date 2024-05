GP USA: Norris se zapsal do Zlaté knihy vítězů, penalizace měří pořadí

Stálé počasí (opět 28°C vzduch a 45°C trať) s mírným větříkem bylo kulisou k závěru nabitého víkendu v americké Miami. Před mnoha celebritami se startovní pole seřadilo na startu s pneumatikami o tvrdosti C4-C2, přičemž většina zvolila středně tvrdou směs, výjimkami byli Bottas (měkká) a trojice Hamilton, Alonso a Magnussen (tvrdá).

Závod se těžko vyhrává v první zatáčce, ale prohrát ho tu lze - přesvědčil se o tom Pérez, jenž vyrazil po vnitřní straně podobně jako Hamilton ve sprintu, a prosvištěl napříč zatáčkou 1, což ho stálo dvě příčky. Znejistěl tím poněkud Leclerca a Sainze jr., po jejichž boku se protáhl na třetí příčku Piastri. Mexičan tak opět předvedl něco ze svého zbrklého rejstříku, což ho později muselo nutně mrzet.

Vpředu se Verstappen postupně vzdaloval Leclercovi, na nějž ve 4. kole zaútočil Piastri a měl tedy za zády hned dvě Ferrari. Leclerc se ho dokázal držet, Sainz jr. pozvolna odpadával - jakmile se dostal z dosahu DRS, jeho odstup se zvětšoval. Vedoucí Verstappen ale také nebyl v dobrém rozpoložení - v 22. kole se mu nepovedl nájezd do šikany u dálničního podjezdu a v zatáčce 15 trefil plastový vymezovací válec: ten mu přistál na spoileru a za následující "šestnáctkou" spadl. Russell ho trefil a hlásil překážku na trati, takže na několik vteřin probleskl VSC, šikovný a hbitý komisař trosky odklidil a mohlo se opět naplno závodit - ale nikoli nadlouho.

Na časomíře naskočilo 28. kolo a ve chvíli, kdy si Verstappen stěžoval na malý přítlak vlétli do zatáčky 1 bok po boku Magnussen a Sargeant. Podle projeli první dvě zatáčky bok po boku, v té třetí došlo ke kolizi, jež pro domácího pilota skončila nárazem zádí do bariéry, Magnussen s poškozeným předním křídlem pokračoval. Ačkoliv se zdálo, že Američan Dánovi trochu dříve takříkajíc "zavřel dveře", komisaři nehodlali poskvrnit pověst sběratele penalizací a Kevin dostal další trestnou "desítku".

Na trať samozřejmě musel safety car, což ohromně nahrálo do not Norrisovi. Kromě něj ještě měnili Pérez, Cunoda, Zhou, Ricciardo, Stroll a Hülkenberg (29. kolo), Norris s Bottasem ve třicátém, ale Brit tak získal velkou výhodu, protože jeho největší soupeři už v boxech byli - Leclerc ve dvacátém, Verstappen o dvě kola později, Mercedes stavěl v 25. (Hamilton) a 27. (Russell) a duo Piastri-Sainz jr. dokonce těsně před zmíněnou kolizí.

Došlo ke kuriózní situaci, kdy Norris po výměně setrval na čele, ale před SC, takže na něj musel počkat. Startovní pole se seřadilo následovně: Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz jr., Pérez, Cunoda, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Gasly, Albon, Zhou, Ricciardo, Hülkenberg, Stroll, Bottas a Magnussen. Jednoznačnou výhodou však byly čerstvější pneumatiky, nelze ani vyloučit, že Verstappen po své kolizi s kuželem měl nějaké potíže s vozem, protože po restartu ve 33. kole nebyl schopen Norrise pronásledovat a stále ztrácel. Ve 39. kole označil chování vozu za katastrofu, ale dokázal si držet fixní náskok na Leclerca. Norris chvíli zajížděl i nejrychlejší kola, ale pak už jenom kontroloval svou pozici, aby mohl konečně nechat naplno propuknout radost z premiérového triumfu.

Jeho týmový kolega Piastri měl také našlápnuto k dobrému výsledku. Po zastávce v boxech sice ztratil pozici ve prospěch Leclerca, ale sváděl boj o čtvrté místo se Sainzem. V 34. kole útočně naladěný Španěl zkusil Australana předjet v zatáčce 11, ale Oscar ho vytlačil mimo trať. Následovaly dohady s boxovou zídkou, Carlos žádal přepuštění pozice, nakonec ale komisaři dospěli k názoru, že vše bylo v rámci pravidel. Sainzův inženýr se pokoušel svého svěřence uklidnit, že má ještě téměř dvacet kol na získání pozice, na což nakvašený Sainz reagoval podrážděně: "Nech mě laskavě na pokoji, Ricky!" Po několika dalších útocích pak v 39. kole zaútočil před zatáčkou 17., v níž se Ferrari trochu smeklo a Piastri narazil do levého zadního kola levým koncem předního křídla. Ihned bylo jasné, že vůz je poškozen, Piastri při odvetném útoku vyjel v první zatáčce za okraj trati a vzápětí ho na dlouhé DRS rovince zdolali Pérez i Hamilton. Oscar musel do boxů měnit příď a pak už jen bojoval na ztracených pozicích, ověnčených trojím nejrychlejším časem na kolo: zdolal postupně Magnussena (46.), Bottase (48.), Ricciarda (55.) a v posledním kole Zhoua. Sainz jr. měl pocit, že se vůz chová divně, ale byl z boxů ubezpečen, že je vše OK. Nicméně jak bylo uvedeno, incident v zatáčce 17 se měl prošetřit po závodě.

Drápky vystrčil bojovně naladěný Hamilton - prakticky hned po restartu zdolal Cunodu a pověsil se záhy za záď Pérezova Red Bullu. Až do 55. kola ho vytrvale pronásledoval s pomocí DRS, ale nikdy se nedostal do výhodné pozice, aby si polepšil o jedno místo. Pérez se bránil velmi dobře, ale vůbec nestačil na vedoucí kvarteto - opět podal jeden ze svých problematických výkonů.

Konečně se dočkali u Alpine, i když týmovým zástupcům musely vstávat vlasy na hlavě hrůzou už v prvním kole, kdy oba vozy tvrdě bojovaly bok po boku od zatáčky 11 až do vracečky 17. Oconovi se dařilo o něco lépe, i když musel nadějnou pozici přenechat Alonsovi (48. kolo). Měl nakonec štěstí, že mu kýžený bod neuzmul Hülkenberg - Němec zpočátku dokázal bojovat s Hamiltonem tvrdě o sedmou pozici, ale když ho exmistr světa předjel v zatáčce 11 (7. kolo) ztrácel postupně pozice a propadl se až do druhé desítky. V závěru ale přiložil pod kotel a dokonce se v posledním kole dostal za Francouze s odstupem menším než vteřina, ale to už bylo na jakoukoli akci pozdě.

Magnussen pokračoval ve sbírání trestných vteřin - dostal ještě jednu "desítku", protože si komisaři všimli, že se první neodpykal správně. Dalším značně zklamaným mužem byl jistě Albon, jenž se snažil napravit reputaci týmu, ale v 53. kole probrzdil v nájezdu do zatáčky 11 a vycestoval mimo trať - pneumatiky měl trop a musel ještě do boxů. Slovíčko ještě ztraťme o Ricciardovi, jemuž se nepovedl comeback, zatímco u Sauberu se bojovněji představil Zhou.

Lando Norris se tak stal 114. jménem ve Zlaté knize vítězů a McLarenu přivezl po necelých třech letech druhý triumf. Je možné, že se vrací lepší časy pro tým oranžových? Za posledních dvanáct let vyhrála stáj, zvyklá dominovat a vítězit, pouhé dva závody - včetně toho prozatím posledního.

Opět padaly tresty

Jak bylo uvedeno výše, Carlos Sainz jr. byl po prošetření incidentu v 39. kole v zatáčce 17 postižen penalizací. Při pokusu o předjetí zadní část jeho vozu ve smyku zasáhla přední spoiler Piastriho McLarenu a ten musel o kolo později do boxů. Komisaři uvedli, že "... Piastri během předjíždění poskytl Sainzovi jr. dostatečný prostor." Španěl však nedostal obvyklých 10 trestných vteřin, neboť komise dospěla k názoru, že pokud by se vůz Ferrari nesmýkl, ke kolizi by "pravděpodobně" nedošlo. Proto byl Carlos potrestán pěti vteřinami a jedním bodem do závodní licence. V pořadí se tak propadl za Sergia Péreze. Incident z 34. kola, kdy Piastri v zatáčce 11 vytlačil Sainze jr. z trati nedal mu možnost dokončit předjížděcí manévr nebyl ze strany komisařů posouzen jako nedovolený.

Dalším hříšníky byli Kevin Magnussen si deset vteřin coby viník kolize se Sargeantem. Dalších trest dostal za nesprávné odpykání zmíněné penalizace bezprostředně poté, co zajel do boxů při výjezdu safety caru. Haas uznal, že se jednalo o "týmovou chybu" a dánský pilot dostal ještě dvacet vteřin navíc a celkově si připsal dva "černé" body. V pořadí se logicky propadl za Albona na poslední klasifikované místo.

Posledním hříšníkem byl Lance Stroll, jenž se při souboji dostal mimo trať a získal tím nepovolenou výhodu - v jeho případě bylo deset trestných vteřin připočteno bezprostředně po skončení závodu.

GP Miami (Miami International Autodrome) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 25 1:30.49,876 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 18 + 7,612 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 9,920 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 14,650 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 16,407 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 16,585 7. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 6 + 26,185 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 4 + 34,789 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 2 + 37,107 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 39,746 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 40,789 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 44,958 13. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 49,756 14. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 49,979 15. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 49,979 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 52,356 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 55,173 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:16,091 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:24,683 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing kolize Nejrychlejší kolo: 81 Oscar PIASTRI McLaren MCL38

Mercedes M15 1:30,634

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ