Je Sargeantova sedačka v ohrožení? Američan sebevědomě odmítá jakýkoli tlak

Když byl předloni oznámen tehdy jedenadvacetiletý Američan jako posila týmu Williams, nebylo málo těch, co si kladli otázku, zda dokáže překonal nicotné výkony jiného zástupce severoamerického kontinentu, Kanaďana Nicolase Latifiho. Zatím to příliš nadějně nevypadá - loni sice získal bod, ale ty přivezl i jeho předchůdce. Letos byl kromě tréninkových a jedné závodní nehody nejlépe čtrnáctý. Není proto divu, že se začínají rojit zprávy o možné náhradě.

Vše zintenzivnělo právě po kolizi Sargeanta s Magnussenem v Miami, přičemž názory na tento incident nejsou vůbec jednoznačné a není výjimkou, že jako původce nehody je označován právě Logan. Dokonce i Verstappen jeho náraz do bariéry okomentoval výrokem ve svém duchu: "Tak aspoň má Williams jedno náhradní šasi." Na scéně se tak objevuje mladíček Andrea Kimi Antonelli, jenž za poslední dva roky vyhrává, kde se dá. Předloni ovládl italský šampionát F4 a mistrovství ADAC ve stejné kategorii, loni triumfoval v barvách týmů Mumbai Falcons Racing Ltd. a Prema Racing v národních mistrovstvích Středního východu resp. Evropy. Letos postoupil do šampionátu F2, kde je momentálně devátý - naposledy dojel čtvrtý v Austrálii - právě tam, kde Sargeant nedobrovolně pauzíroval.

Že se skutečně může Loganova sedačka mírně otřásat naznačuje i žádost směřovaná na zástupce FIA, aby u Antonelliho bylo upuštěno od věkového limitu nutného pro získání superlicence. Italský pilot totiž oslaví vstup do světa plnoletých až 26. srpna.

Jaká slova padala mezi Vowlesem a Sargeantem? | foto: Williams F1 Team

Okamžitě se objevily odvážné spekulace, že ryzí talent je v hledáčku Mercedesu, v jehož barvách absolvuje vývojový program, neboť by byl ideální posilou pro Stříbrné šípy po odchodu Hamiltona. Střízlivější hlasy zase oponují, že častější jsou případy, kdy přechod z nižších kategorií směrem výše nedopadnou dobře. Ostatně Toto Wolff není přítelem ukvapených kroků: "Jeho brzký postup napříč jednotlivými kategoriemi není to, oč bychom usilovali." Ovšem byla by bohapustá utopie vidět Antonelliho příští rok po boku George Russella?

Sargeant se navzdory výsledkům nedělajícím mu zrovna čest cítí silný v kramflecích: "Dělám svou práci jak nejlépe umím. Mám pocit, že v Miami jsem v prvním tréninku předvedl úžasný skok kupředu a mám pocit, že se tak stalo docela lehce. Od Austrálie se mi daří relativně dobře, myslím rychlosti. To byl případ Japonska, kde jsem vytěžil maximum. Čína sice byla zklamáním, ale v Miami jsem dle svého názoru odvedl dobrou práci."

Další otázkou je, zda jeho často velmi optimistická vyjádření, zejména v prohlášeních po kvalifikaci a závodě, sdílí i tým. Nemůžeme čekat, že nám bude umožněno nahlédnout až do kuchyně, ostatně v tomhle směru Sargeant podává informace, které jsou jednoduše řečeno "nijaké", protože si je lze vysvětlit všemi možnými způsoby. Na přímou otázku, zda cítí možnost ztráty své závodní sedačky nebo jestli mu Volwes poskytl nějaké záruky, odpovídá Američan opět značně sebevědomě: "Neřekl bych, že mi něco takového hrozí, spíš ne. S Jamesem jsem mluvil interně a také se svými manažery. Ale jsou to vnitrotýmové záležitosti, víc vám neřeknu."