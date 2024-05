Sainz jr. u Sauberu? Pro někoho nesmysl, leč mající svůj smysl

Sedminásobný mistr světa není jediný, kdo už má své nové místo jisté. Minulý týden prošla médii zpráva, že Nico Hülkenberg, jenž v letošním prvním evropském závodě absolvuje svou 210. Grand Prix, aniž by jednou jedinkrát stanul na stupních vítězů, přechází od příštího roku k týmu Kick Sauber jako budoucí posila po spojení švýcarské stáje s automobilkou Audi.

Tím ale "lovecké" ambice zástupců Sauberu se sídlem v Hinwilu nekončí. Souběh událostí totiž znamená, že nejžhavějším želízkem na trhu jezdců se stává Carlos Sainz jr., jehož působení u Ferrari přestupem Hamiltona končí a další kontrakt devětadvacetiletý Španěl nemá. Jistě, jsou tu i další možnosti a zástupce Sauberu Alessando Alunni Bravi vtipně poznamenal, že každá stáj má svůj krátký seznam adeptů. Jenže v případě letos zelených vozů je tu určitá nadstavba.

"Každý ví, že na trhu je k dispozici špičkový pilot, jímž Carlos bezesporu je a kdekdo by ho chtěl mít na své palubě. Je jedním z nejlepších, extrémně kvalitní pilot, schopný vyvíjet vůz, ale také dostatečně konzistentní - je silný jak v kvalifikacích, tak v závodech. Ferrari s ním má jednu z nejlepších týmových dvojic. Nám je jasné, že existují různé faktory a mnoho týmu s piloty diskutuje. Pro náš tým tak existuje několik možností; když jsme nyní oznámili příchod Nica, není kam spěchat. Vše vyhodnotíme, ale jsme na samotném začátku," vysvětluje Bravi.

Co opravňuje Braviho k optimismu, že by Sainz jr. zamířil do jím vedené stáje? Rodina. Carlosův otec letos hájil barvy značky Audi a s vozem se čtyřmi spojenými kruhy zvítězil v letošní slavné Rallye Paris-Dakar na voze Audi RS Q e-tron (společně s Lucasem Cruzem). Ve svých jedenašedesáti se El Maestro stal nejstarším vítězem tohoto podniku. Se synem si nejspíš na toto téma určitě důkladně popovídá.

Carlos Sainz sr. určitě do věci také promluví | foto: Renault Sport F1

Padla už i varianta, že Sainz jr. vystřídá Péreze, jenž přes veškerou snahu a přesvědčování nemá v Red Bullu ideální podporu. Španěl už v nápojové "rodině" působil v barvách Toro Rosso, ale když se management rozhodl v roce 2016 pro Maxe Verstappena, zamířil ke konkurenci. Poradce týmu dr. Helmut Marko samozřejmě očekávanou otázku dostal, ale jeho odpověď vyzněla v duchu: "Carlos má velmi lukrativní nabídku od Audi, kterou nemůžeme nejen překonat, ale ani se jí vyrovnat..."

Současní piloti? Diskutujeme

Mnoho příznivců samozřejmě napadne, jaký bude osud finskočínské dvojice Bottas-Zhou, tedy současnými piloty stáje. V tomto směru je podle Braviho předčasné dělat jakékoli závěry.

Chýlí se Bottasovy dny v Sauberu ke konci? | foto: Stake F1 Team

"Mluvíme se Sainzem i dalšími piloty. I s našimi současnými. Jak jsem uvedl, není důvod spěchat, protože jednu ze sedaček už máme obsazenou. Teď máme víc času. Rozhodnutí nebude snadné, protože máme dva piloty, kteří už tři roky podávají dobré výkony. Jsou tu oni, je tu Carlos a další piloti a my musíme chápat, že přijaté rozhodnutí bude mít dopad nejen na rok 2025, ale i na budoucnost továrního týmu Audi. Jsou tu různé aspekty, doba smlouvy, kombinace pilotů... Sestava je určitě důležitá, nejde jen rozhodnout se pro jednoho jezdce. Na stole je více možností, počínaje současnou sestavou a hledáním někoho, kdo by ideálně zapadl do celkového projektu," dodává Bravi.