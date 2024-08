Williamsu došla se Sargeantem trpělivost, už v Monze jej nahradí nováček Colapinto

Americký jezdec o víkendu v Zandvoortu znovu havarovat a ve 3. tréninku po zbytečné chybě zcela zdemoloval právě vylepšený monopost Williamsu, který jej do kvalifikace nestihl opravit. Vedení se proto rozhodlo, že s ním již dále nebude marnit čas, a okamžitě sáhlo po náhradě.

Nováček Colapinto se stal loni členem jezdecké akademie Williamsu a svůj debut v F1 si odbyl letos v tréninku před Velkou cenou Británie - vůz FW46 si tedy již stihl osahat.

Letos závodí již druhým rokem ve Formuli 2, kde drží šestou příčku, přičemž jednou dojel první a dvakrát druhý. Jednadvacetiletý pilot se tak po delší době může stát dalším Argentincem v F1 - naposledy jsme v ní viděli Gastona Mazzacaneho ve stáji Prost v roce 2001.

Our marshals doing what they do best. 💪



A nasty incident in Free Practice during the F1 Dutch GP meant our marshals had to safely clear the track and ensure everyone involved was okay.



Luckily, no one was hurt and the track was cleared efficiently. #FIA #Safety #F1 pic.twitter.com/Q0oxy5FWPv