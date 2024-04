PROHLÁŠENÍ po GP Japonska: Rozjásaný Cunoda, pohřební nálada u Williamsu

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Je to krásný den, závod jsem si užíval. Vyhnuli jsme se problémům v úvodním kole a pak už jsem se jenom co nejvíc staral o pneumatiky. Před kvalifikací jsme udělali správné rozhodnutí, což nám dnes hodně pomohlo. Je příjemné se po Austrálii vrátit zpět na nejvyšší stupínek. Auto se během závodu jen lepšilo, i když trvalo pár kol, než jsem chytil správný rytmus, protože jsem tentokrát v tréninku moc závodních simulací nezvládl. Ve druhém stintu ale ožilo a mohl jsem zrychlovat, kde jsem potřeboval, aniž bych se obával o pneumatiky. Skvělý týmový výsledek, double, už třetí v sezóně. Suzuka je skvělá závodní trať, s výkonem jsem opravdu maximálně spokojený.

Sergio Pérez, 2. místo

Dobrý týmový den. Rychlost byla dobrá, zpočátku jsem měl problémy s degradací a ze středně tvrdých pneu jsem kvůli vyvážení a teplotě trati nedostal maximum. Proto jsem se v prvním stintu trochu trápil, což mírně ohrozilo můj závod, protože Lando jel hodně brzy do boxů. Druhý stint už byl lepší, ale musel jsem se potýkat s několika soupeři, což mi dost ztížilo pozici. Na tvrdé směsi už jsem chytil nejlepší formu, ale už byla celá situace mírně asynchronní. Je pozitivní, že přes problémy v prvním stintu jsme schopni je řešit během závodu, což je skutečnost, která loni občas chyběla. Jsme na tom hodně dobře a pohybujeme se na dobré úrovni, ale i tak je třeba se stále zlepšovat. Vrací se mi sebedůvěra a to by mě mělo provázet i v dalších závodech. Pokud budou další víkendy konzistentní se Suzukou, budeme prožívat pozitivní posun kupředu.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes jsme zažili skvělý týmový víkend. Double, nejrychlejší kolo i zastávka v boxech a první plus druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Ano, je to úžasný výkon, na nějž jsme skutečně hrdí, zvláště v domácím prostředí našeho dodavatele motorů. Max závod s přehledem kontroloval, odjel hned na začátku a šetřil pneumatiky, ale i Checo zajel velmi dobře. Včera se mu povedla nejlepší kvalifikace v Suzuce a pak už jel fantasticky. Prošel startovním polem a držel stabilní tempo. Brilantní závod po všech stránkách a od celého týmu.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 3. místo

Dobrý výsledek pro celý tým. Odjeli jsme tu solidní závod a odvážíme si solidní body, což je maximum, co jsme od našeho balíčku mohli čekat. Dobré starty mě udržely v pozici, z níž jsem mohl bojovat, pak už jsme všechno perfektně zvládli, na obou směsích jsem měl dobrou rychlost a když se mi dařilo předjíždět, fungovala i strategie. Samozřejmě chceme bojovat o vyšší příčky, ale pokud budeme fungovat i nadále tímto způsobem, jsem si jistý, že se příležitosti najdou. Vracíme se do továrny a od zítřka začíná příprava na čínský závod.

Charles Leclerc, 4. místo

Se závodem jsem docela spokojený, opravdu nic nešlo udělat lépe. Rychlost, práce s pneumatikami, komunikace i strategie byly opravdu dobré. V lepším výsledku nám zabránila včerejší ne zrovna povedená kvalifikace. Už v Austrálii jsem měl potíže dostat v kvalifikaci pneumatiky do správného okna při instalačním kole, což je něco, s čím jsem se předtím nepotýkal. Musíme se na tento problém soustředit, abychom byli na závod v Číně dokonale připraveni.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnes jsme pracovali klidně a soustředěně, abychom realizovali náš cíl. Přes zimu jsme udělali krok vpřed a výsledky jsou na trati vidět. Neděle byla solidní, dosáhli jsme nejlepšího možného výsledku po včerejší, velmi náročné kvalifikaci, takže máme výchozí bod, na němž můžeme stavět. Všechno v závodě jsme udělali perfektně, od strategie až po nakládání s pneumatikami. Oba jezdci odvedli skvělou práci, Carlos startoval blíže čelu, proto jsme u něj mohli být agresivnější, proto útočil a předvedl pár skvělých manévrů. U Charlese bylo větší omezení, ale zajel vynikající první stint, takže jsme se mohli rozhodnout pro jednu zastávku a získat hned čtyři místa.

Při pohledu na výsledky je jasné, že máme pořád co zlepšovat, pokud chceme dostat Red Bull pod tlak. Bylo by dobré, kdyby se nám to podařilo už v příštím závodě v Číně.

McLaren

Lando Norris, 5. místo

Byl to těžký závod. Zkoušeli jsme všechno, ale dnes nám jednoduše chyběla rychlost, takže pokusit se pokrýt Ferrari bylo hodně náročné. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci a vyjeli maximum možných bodů, ale startovat třetí a dojet pátý není nejpříjemnější pocit. Ale je to vše, čeho se dnes dalo dosáhnout, takže si myslím, že bychom měli být spokojeni, i když výsledek tak skvěle nevypadá.

Oscar Piastri, 8. místo

Těžké odpoledne. Věci do sebe úplně nezapadly, nebojoval jsem o pozice, o něž jsem usiloval. Jsou to však čtyři body a to není málo, co si dnes můžeme odnést, je třeba se z toho poučit. Teď se vracíme do továrny a zaměříme se na Čínu, kde budeme chtít získat další cenné body.

Andrea Stella, vedoucí týmu

V Suzuce vnímám výsledek s ohledem na zisk důležitých bodů jako pozitivní. Samozřejmě jsme po dobré kvalifikaci doufali, že budeme bojovat o stupně vítězů, ale kvůli výkonu vozů taková věc nebyla na pořadu dne. Když se ve výsledkové listině podíváme na pět prvních vozů, odráží to současnou konkurenceschopnost. U Landa jsme chtěli útočit na stupně vítězů, stavěl brzy, abychom měli jistotu, že se udrží před Carlosem, ale chyběla nám rychlost. Tím pádem byla naše strategie o něco pomalejší a propadli jsme se i za Leclerca. Ale jsme rádi, že můžeme o pódium usilovat, i když dnes bylo mimo naše možnosti.

Oscar měl dramatičtější závod, vždy byl v přímém kontaktu s vozy kolem něj. Škoda jeho chyby v poslední šikaně, stálo ho to pozici ve prospěch Russella, ale pro tým znamenal jeho výsledek upevnění třetí pozice v šampionátu, vyjel důležité body. To všechno je ale minulost, teď už se soustředíme na Čínu.

Aston Martin

Fernando Alonso, 6. místo

Skvělý víkend, včera pátý v kvalifikaci, dnes opět dobrý výsledek. V poslední době jeden z nejlepších. Myslím, že jsme dnes mírně překonali naše možnosti, ale závody zvládám dobře a zajišťuji týmu zásadní body. Dnešní plán fungoval dobře a zvlášť chci poděkovat mechanikům za zvládnuté zastávky, ovšem uznání patří celému týmu. Je třeba analyzovat aktualizační balíček, takže před Šanghají ještě všechna data z Japonska řádně prověříme.

Lance Stroll, 12. místo

Byl to těžký závod, startovat ze zadních pozic znamenalo zvolit kompromisní strategii a pokusit se jet co nejvíc v čistém vzduchu. Chyběla mi rychlost na rovinkách, bez ní to nešlo. Podařilo se mi pár dobrých manévrů v zatáčce 6, takže jsem si užil závodění. Doufal jsem, že doženu Jukiho, ale měkké pneumatiky ke konci ztratily přilnavost, proto jsem zklamán, že jsem nebodoval. Poznatky si chci vzít s sebou do Číny.

Mike Krack, šéf týmu

Alonsovo umístění je asi nejlepší možný výsledek, o jaký jsme mohli usilovat. Aktualizace použité v Suzuce se zdají být pozitivním krokem a podařilo se nám skončit před našimi přímými konkurenty a odvážíme si těžce vybojované body. Fernando zajel bezchybně a zvládl skvěle i zastávky. Lance bojoval s Cunodou, startujícím o šest míst před ním. V Esses předvedl pár působivých předjetí, ale celkově jsme na Jukiho neměli. Čeká nás krátká zastávka v továrně a poté se těšíme na návrat do Šanghaje a první sprint v sezóně.

Mercedes

George Russell, 7. místo

Posunuli jsme se dopředu a to je pozitivní. Plán startovat po červené vlajce na tvrdé směsi měl za cíl rozhodnout, zda můžeme stavět jednou nebo dvakrát. Výběr měl být výhodou, ale nakonec jsme skončili u konzervativní strategie, protože jedna zastávka by nefungovala. Úvodní stint byl náročný, ale po první zastávce mi přišlo, že rychlost ve srovnání s vozy před námi je konkurenceschopná. Ke konci byl závod napínavý. Vždy je lepší útočit, než se bránit, bylo to tvrdé a korektní soupeření. Došlo i k nějakému kontaktu s Oscarem, závodní incident, ale nakonec jsem byl rád, že jsem tu pozici vybojoval. Čtyři týmy za Red Bullem mají těsné odstupy, takže kvalifikace bude v každém závodě kriticky důležitá. Nejspíš ten, kdo bude startovat vpředu, tam také závod dokončí. Víme, že před sebou máme dost práce a chceme tvrdě tlačit. Doufejme, že nám trať v Číně bude víc vyhovovat.

Lewis Hamilton, 9. místo

Těžký den, dělal jsem, co se dalo, ale výsledek tomu neodpovídá. Bohužel odpovídá realitě našeho vozu. Na tvrdých pneu jsem se necítil dobře a po restartu ztrácel. Auto bylo nedotáčivé, zejména během prvního stintu, což byl důvod, proč jsem si s Georgem vyměnil pozici. Když jsem nasadil žlutou směs, vůz byl lepší, bohužel až v závěrečném stintu jsem poprvé cítil lepší přilnavost. Je třeba pokračovat v práci, dnes naše rychlost nestačila na víc než šesté místo. Pokud chceme na startovním roštu figurovat výš, musíme zvýšit výkon motoru.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Byl to pro nás těžký závod. Druhý a třetí stint byl poměrně rychlý a odpovídající soupeřům před námi, bojujícím o stupně vítězů, ale špatný úvod nás dnes stál hodně a musíme zjistit, proč se to stalo. Domnívám se, že rozhodnutí startovat na tvrdé směsi bylo správné a zpočátku byla rychlost ve srovnání s přímými konkurenty stabilní. Pak jsme ale zničehonic ztráceli jednu až dvě vteřiny na kolo a hned bylo jasné, že případná strategie jedné zastávky nepřipadá v úvahu. Celkově byl tento víkend lepší než co naznačují výsledky. Hodně se toho můžeme naučit, není žádná výmluva, kterou bychom mohli uplatnit. Musíme být zkrátka rychlí na všech okruzích. Každopádně z našeho představení v Suzuce můžeme vyvodit, že náš vůz opravdu zrychluje. Už se těším, až se za dva týdny vrátíme po tak dlouhé absenci opět do Číny.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 10. místo

Cítím úlevu. Po startu jsem ztratil několik pozic a určitě cítil zklamání, ale zároveň jsem se mohl soustředit na restart. Tam jsem naopak pár míst získal. Jedním z vrcholů byla zastávka v boxech, umožnila mi předjet dva vozy, což je šílené! Bez toho by bylo hodně obtížné získat bod, tým si zaslouží velké uznání. Stejně tak japonští fanoušci, jsou skvělí! Jsem pochopitelně nesmírně šťastný, že jsem konečně bodoval před domácím publikem i před těmi, co se na okruh nedostali a sledovali závod v televizi. Cítil jsem se sebevědomě a věděl, že rychlost na rovinkách není tak dobrá ve srovnání s konkurencí, ale také jsem věděl, že mám slušný přítlak, proto jediná šance byla využít této skutečnosti v Esses, kde hraje tento fakt důležitou roli. Mohl jsem tu zvládnout pár manévrů a rozhodně jsem si to užíval. Práce s pneumatikami byla během mé jízdy asi nejlepší.

Tady jsem svou kariéru začínal, a to, že jsem tu dokázal vybojovat bod, je hodně zvláštní pocit. Poděkování patří Hondě, Red Bullu i VISA Cash App RB, kteří mě na této cestě podporovali a podíleli se na ní. Nemám pocit, že bych dnes vybojoval místo v TOP 10, cítím se jako vítěz.

Daniel Ricciardo, kolize

Od včerejška jsme udělali pár kroků správným směrem a na dnešní závod jsem se opravdu těšil. V takovém případě je incident hned po startu jednou z nejhorších věcí, jaké se pilotovi mohou stát. Jde tu také o nahromadění energie, kterou jsem před závodem cítil, pak není šance cokoli udělat. Je to ostuda a neštěstí pro nás všechny, kterých se to týkalo. Závodní incident a naštěstí jsme po všech kontrolách já i Alex v pořádku.

Odstartoval jsem opravdu špatně, protože Juki i já jsme jeli na středně tvrdé směsi a protože za námi jelo pár vozů na měkkých pneumatikách, jsme se dost trápili. Ve druhé zatáčce se auto trochu uklidnilo, ale pořád jsem měl pocit, jako bych klouzal. Pak jsem zaregistroval na levé straně Aston a před nájezdem do zatáčky 3 ho sledoval, aniž bych využíval celou šíři tratě, vždyť to bylo první kolo. Albon se dostal vedle mě, měl lepší výjezd ze zatáčky. Vůbec jsem ho neviděl a srazili jsme se. To se při závodění stává a je jeho součástí. Vlastně nelze nikomu nic vyčítat, byl tam jen obrovský rozdíl v přilnavosti. Je mi všeho líto kvůli tým, ale brzy přijde Čína, takže na ni je třeba se zaměřit.

Laurent Mekies, šéf týmu

Je to skvělý výsledek, Juki zajel fantasticky a před domácím publikem závod kontroloval, staral se o své pneumatiky a neustále útočil, když to bylo potřeba. Jeho manévry byly skvělé a nedopustil se jediné chyby. Je to vynikající výsledek, rozhodně si ho zaslouží. Danielův incident v prvním kole byl nešťastný. Proti našim soupeřům za námi jsme byli mírně v nevýhodě, protože startovali většinou na měkké směsi, ale takové věci se stávají. Důležité je, že zde měli naši piloti dobrou rychlost, což prokázali včera v kvalifikaci. Tým si vedl velmi dobře, tento víkend jsme vytěžili z našeho balíku maximum a vedli jsme si výborně pod tlakem hlavně při zastávkách v boxech. Je to "jen" jeden bod do šampionátu, ale je opravdu důležitý, zejména když prvních pět týmů mívá obvykle na bodech oba vozy. Dík patří všem ve Faenze, Bicesteru a hlavně našemu partnerovi Hondě. Je třeba pokračovat v dalším tlaku ve všech sférách, abychom byli schopni udržet ve středu pole postavení na špici. Za dva týdny tu bude zcela nová výzva v Číně.

Haas

Nico Hülkenberg, 11. místo

Nemyslím, že bychom mohli útočit na lepší než desáté místo, Cunoda ztrácel na Hamiltona 50 vteřin. Bohužel mi chyběla rychlost. První start byl dobrý, druhý hodně špatný - vůz mi skočil do systému antistall. Nezbylo než sklopit hlavu a snažit se využít příležitostí - rychlost ve středu pole jsem měl ucházející. První stint na tvrdé směsi byl dlouhý, v druhém jsem jel stylem "splash and dash", abych rychlosti využil. Závodní tempo beru pozitivně, bylo lepší, než jsem před závodem čekal. Je to úleva a slušný příslib před Čínou.

Kevin Magnussen, 13. místo

V jednu chvíli jsem byl v TOP 10 - netušil jsem, jak si vedou přímí konkurenti, takže jsem nevěděl, jestli je reálné ji udržet - ale snažil jsem se. Červená vlajka několika pilotům pomohla, byli pak schopni udělat jednu zastávku z tvrdé směsi opět na rvrdou, ale já musel stavět dvakrát ze střední na tvrdou, takže moje postavení bylo komplikovanější. Ke druhé výměně jsem musel zajet poměrně brzy, což mi věc ještě ztížilo. V závodech nejsme zcela vzadu, což je povzbudivé a do dalších závodů nám to dává v honbě za body určitou naději.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Pocity mám smíšené, zvláště když nám s Nicem uniklo o pět vteřin umístění v první desítce, to je zklamání. Pozitivní je naše závodní tempo, dnes podstatně lepší než na začátku víkendu, takže změny mezi třetím tréninkem a kvalifikací dobře fungují. Startovali jsme se špatným vyvážením a druhý trénink byl mokrý, což nám uškodilo, takže změny probíhaly opožděně. Nicův první start byl v pohodě, ale v druhém správně neprovedl proceduru, vůz se mu zastavil a ztratil pozice. Vzpamatoval se a málem ještě bodoval, což je povzbudivé a pozitivní, které z této záležitosti chceme odnést.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 14. místo

Rychlost byla slušná, což je pozitivní a z tohoto závodu si tento poznatek chceme odnést. Mohla nám pomoci k lepšímu výsledku - potvrzuje kroky vpřed, které se nám daří na základě vylepšeních v poslední době a chápání našeho inovačního balíčku, pokud jde o výkon. Bodový potenciál mi zmařila jízda v balíku pilotů - zastávka se čtyřmi dalšími vozy nebyla nejjednodušší a při návratu na trať jsem se zasekl za Magnussenem a nebyl schopen ho zdolat. Jsem rozhodně zklamaný, protože jsem dnes mohl dosáhnout více a bodovat. Přesto naše rychlost vypadá slibně a dosáhli jsme pokroku. Doufám v lepší výkon v Šanghaji, prioritou zůstává konzistentnější výkon po celou dobu závodu a boj o body v extrémně vyrovnaném poli týmů druhé poloviny. Jsem nadšen, že se po několika letech vrátím do Číny, bude to samozřejmě velká záležitosti pro tým, ale hlavně pro Zhoua - doufám, že se nám podaří vrátit se do boje, předvést úspěšnou show a získat body.

Guanyu Zhou, porucha převodovky

Byl to obtížný víkend, provázený několika menšími problémy během celého víkendu, počínaje kratším působením ve třetím tréninku, což nakonec ovlivnilo i kvalifikaci, až po odstoupení v závodě. Odstartoval jsem dobře, měl jsem slušnou rychlost, abych se posunul kupředu. Záhy jsem si všiml, že se objevil nějaký technický problém a nakonec jsem byl vyzván, abych odstoupil. Rozhodně to není úvod sezóny, v jaký jsem doufal, ale i nadále tvrdě pracujeme, protože věřím ve zlepšení, celková rychlost vypadá dobře a teď se chci soustředit na mou první domácí Grand Prix. Na trati i v továrně prozkoumáme všechny problémy a zapracujeme na nich, abychom se dostali do lepší pozice a já mohl v Číně bojovat o body - ať v sobotním sprintu nebo v nedělním závodě.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Po třech závodech a problémech při zastávkách v boxech vidím pozitivní vývoj, konečně jsme absolvovali čtyři pit-stopy bez potíží. Samozřejmě teď nemluvím o maximalizaci rychlosti, ale spíše o konzistentní a spolehlivé práci v boxech. Zhouův vůz jsme museli odstavit kvůli problémům s převodovkou a hnacím ústrojím, prověřujeme důvody a je to nešťastné, protože jeho start a první kola byla velice dobře zvládnutá. Sice se nezdálo, že by bojoval o body, ale rychlostně byl pro tým užitečný, pokud jde o maximalizaci naší strategie. Valtteri zajel solidní závod, dvakrát dobře odstartoval a měl body na dosah - před druhou zastávkou byl dokonce před Cunodou. Samozřejmě známe naše současné limity, věděli jsme, že skončíme na trati za ním, ale může nás povzbudit skutečnost, že jsme po stránce rychlosti dokázali držet s Jukim krok, ne-li být rychlejší. Valtteri nakonec zůstal zaseknutý za Magnussenem a po zbytek závodu neměl vhodnou pozici pro útok na rovinkách.

Musíme jako tým analyzovat víkendová data: každé vylepšení přicházející z Hinwilu získáváme lepší výkon a víme, že jdeme správným směrem. Vše se zlepšuje, ale abychom letos získali body, musí se všechno sejít dohromady a nelze vynechat žádný detail, ať jde o provedení, výkon či spolehlivost, proto pokračujeme v tvrdé práci. Teď nás čekají dvoudenní testy pro Pirelli, v Šanghaji se chceme vrátit silnější. Musíme udržovat sebedůvěru, každým závodem se zlepšujeme a vidíme, že rychlostí se můžeme vyrovnat našim konkurentům.

Alpine

Esteban Ocon, 15. místo

Nebyl to jednoduchý závod. Na začátku jsme se s Pierrem srazili a můj vůz byl mírně poškozen, poté jsme vyzkoušeli různé strategické možnosti, abychom měli vůbec nějakou šanci. Nakonec jsme opět nebyli dost rychlí na to, abychom mohli konkurovat vozům kolem nás a po restartu je třeba udržet za sebou. Byla to smůla, ale nemyslím, že by onen kontakt nějak ovlivnil naše působení na trati. Ve srovnání s kvalifikací se potýkáme s rychlostí, k hodnocení je toho dost, takže chci doufat, že v Šanghaji podáme lepší výkon.

Pierre Gasly, 16, místo

Bylo to dlouhé odpoledne v Suzuce, jsou tu i nějaká pozitiva, včetně dvou solidních startů. Při druhém jsem předjel Haasy, Estebana a dostal se vedle Jukiho. Zaklínil jsem se mezi ně a došlo ke kontaktu. Měl jsem poškozenou podlahu - ztratil jsem asi 30 bodů přítlaku - a tím pádem jsem ztrácel čas na jedno kolo. Od té chvíle to byl těžký závod, ale nemohl jsem dělat nic jiného, než tlačit ze všech sil. Nenacházíme se ve startovním poli tam, kde bychom chtěli být, ale je dobré, že už jsme v tomto víkendu mohli použít první vylepšení. Ve vývoji konceptu je třeba pokračovat, dodávat co nejdříve nové díly, abychom naši současnou pozici zlepšili.

Bruno Famin, šéf týmu

Závod ovlivnilo poškození obou vozů po druhém startu. Ztratily dost přítlaku, tím pádem klesl výkon a časy na kolo. I tak nám ale pořád chybí rychlost, musíme se neustále lepšit ve všech oblastech a přinášet nové aktualizace.

Williams

Logan Sargeant, 17. místo

Po druhé zastávce jsem hodně tlačil, abych dohnal skupinu před sebou a pak se to stalo. Před Degner 2 jsem sjel na obrubník, zablokoval kola a jel rovně. Byl to okamžik zklamání, předcházelo mu několik pozitiv. Strategie byla odvážná a podle mě fungovala. Bohužel jsem zajel do boxů ve snaze zdolat čtyři vozy a dopadlo to přesně naopak, čtyři se dostaly přede mě. To mohlo rozhodnout o výsledku závodu. Kdyby všechno šlo podle plánu, dopadlo by to docela jinak. Snažil jsem se přizpůsobit situaci další zastávkou v boxech, pořád byla šance zajet slušný závod, ale přišla ona chyba.

Alex Albon, kolize

Start nebyl dobrý, ale měl jsem solidní trakci při nájezdu do druhé zatáčky. Nemyslím, že by mě Daniel viděl, to byl kritický moment. Snažil jsem se uhnout, ale nebyl jsem dost rychlý, abych ho minul. Je těžké se s takovou věcí smířit, celkově vzato jsem zklamaný z neuspokojivého víkendu. Havárie to nebyla nijak velká, ale způsob nárazu do bariéry nebyl ideální, vůz se za ni zachytil a dostal se pod ni. Zpomalení bylo hodně rychlé a agresivní, což se určitě projeví na poškození vozu. Je třeba vyhodnotit škody a doufám, že pro Čínu bude vůz připraven včas.

James Wowles, šéf týmu

Alex vyvázl z vozu bez pomoci a nezraněn. Je pochopitelně zklamaný z toho, co se přihodilo, ale fyzicky je v pořádku a to je pro mě nejdůležitější. Pořídili jsme pár snímků, abychom viděli, jak špatně na tom auto je. Až ho dostaneme zpět do továrny, dozvíme se víc. Zdá se mi, že je opravitelné, ale pořád to jsou jenom fotografie. Aktualizace na voze jsou bohužel poničené, takže je třeba je znovu dát dohromady a znovu zaktualizovat. Bude výzvou vyrobit dostatek vylepšených dílů, aby se daly namontovat na oba vozy. Myslím, že když vezmete jakýkoli tým, tak tři nehody, při nichž v podstatě zničíte veškeré vybavení, je těžká rána. Pokud se něco podobného stane v celé sezóně, lze se s tím vypořádat, ale u nás jde o dva závody. To má pochopitelně očekávaný dopad. Sice vytvoříme náhradní díly nejrychleji jak to jen půjde, ale v konečném důsledku mají nehody vliv na výkon a zařazení dalších aktualizací. Těšit nás může, že mezi VISA Cash App RB a námi jsou minimální rozdíly. Doufám, že se znovu zvedneme a v Číně budeme mnohem silnější.