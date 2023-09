V kvalifikaci na Suzuce dominoval opět Max Verstappen

Q1

Nezvykle poklidný začátek kvalifikace za slunečného počasí: vzduch 27°C, trať 38°C, vlhkost vzduchu 46 % a vítr o rychlosti 16,5 km/h - takové byly podmínky na japonské Suzuce. První měřené kolo 1:32,246 zajel Lance Stroll. Za ním dojíždějící Liam Lawson, který byl pro příští rok potvrzen jako rezervní jezdec u AlphaTauri, byl o 5 desetin rychlejší. Až po této dvojici jezdců se trať zaplnila monoposty F1. Rázem byl nejrychlejší na trati Max Verstappen s časem 1:29,878. Blízko Holanďana byl Lando Norris se ztrátou 185 tisícin. Jeho týmový kolega Oscar Piastri byl o další 4 desetiny zpět. Poté ale všichni jezdci museli zajet do boxů - z důvodu havárie Logana Sargeanta byly přesně v polovině Q1 vyvěšeny červené vlajky. Američan pokračuje v demoliční sérii - tentokrát chyboval při nájezdu do rychlého kola a rozbil svůj Williams o levou bariéru na cílové rovince.

🚩 RED FLAG 🚩



Logan Sargeant crashes heavily at the final corner



Po restartu kvalifikace bylo z dat patrné, že se trať ještě ochladila. Na to doplatili i jezdci Ferrari, protože před přerušením nezajeli ani jedno rychlé kolo - oba jezdci Scuderie byli zrovna v rychlých kolech, když byla Q1 přerušena. Leclerc nakonec zaznamenal téměř identické kolo s Piastrim, Sainz se umístil za nimi s náskokem jedné tisíciny na Péreze. S přehledem rychlé kolo zajel i čtvrtý Liam Lawson. Do Q2 už ale nepostoupili Bottas, Stroll, Hülkenberg, Zhou a Sargeant. Číňan si ještě stěžoval, že byl v rychlém kole blokován jedním vozem AlphaTauri, což tým sice vzal na vědomí, ale pro Zhoua to nic neřešilo.

Q2

V druhé části stanovil benchmark Verstappen, opět se dostal pod hranici 90 vteřin (1:29,964), ale nezrychlil. Velký časový rozdíl byl mezi jezdci Ferrari - Sainzovi první rychlé kolo vůbec nevyšlo. Že McLaren dominuje v prvním sektoru potvrzovali Norris s Piastrim i v Q2. Australan byl o 158 tisícin za Verstappenem. Konkurenceschopné kolo zajel i Cunoda 1:30,353). Trať rapidním tempem zrychlovala a Charles Leclerc dokázal přeskočit Verstappena (1:29,940). Jen 264 tisícin dělilo prvního Monačana a sedmého Cunodu. Verstappen, Norris a Piastri ani druhé pokusy neabsolvovali, Oscara dokonce mechanici odtlačili zpět do boxového stání od výjezdu z boxů. Do Q3 těsně nepostupili Lawson, Gasly, Albon, Ocon a Magnussen.

Q3

Třetí část odstartoval velice rychlým časem Max Verstappen. Se ztrátou 4 desetin byli za ním oba jezdci Mclarenu. Další piloti ztráceli víc než jednu vteřinu. Ferrari s ohledem na pneumatiky do závodu zvolilo strategii opět pouze na jedno rychlé kolo. Rychlejší byl Leclerc, ale všem vytřel zrak opět Verstappen - s náskokem téměř 6 desetin získal po nepovedeném Singapuru další pole position. Protože ani Piastri a Norris svými druhými pokusy nedokázali vylepšit své maximum a Russell ve svém jediném rychlém kole masivně ztratil, dostal ještě šanci Pérez, ale ve srovnání s Maxem zůstal výrazně pozadu. Když neuspěl ani posledním pokusem Hamilton, mohli začít Japonci oslavovat postavení svého domácího pilota v TOP 10.

GP Japonska (Suzuka International Racing) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:28,877 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:29,458 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,493 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:29,542 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:29,650 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:29,850 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,908 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,219 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:30,303 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:30,560 11. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:30,508 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:30,509 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:30,537 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:30,586 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:30,665 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:31,049 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,181 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,299 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:31,398 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing nehoda

