První trénink přerušen po nehodě, v druhém se víc stálo než jezdilo. Vyhrál ho Piastri

První tréninkové jízdy měly několik dramatických momentů, ale tím největším byla bezesporu chyba Logana Sargeanta, jenž se v zatáčce 7 dostal po smyku na její vnější okraj, poté vycestoval do štěrkové zóny a následoval náraz do bariéry. Trénink byl přerušen a mechanici těžce zkoušené stáje si už pomalu mohli kasat rukávy.

Domácí diváci si určitě užili přítomnosti dalšího japonského pilota na trati, neboť v barvách Visa Cash App RB se představil Ayumu Iwasa. Skončil celkově na 16. místě se ztrátou 2,047 vt. na vedoucího Verstappena - pro zajímavost - na krajana Cunodu (9.) mu chybělo 0,873 vteřiny. Jak už bylo řečeno, nejlépe si vedl Verstappen výkonem 1:30,056, přičemž první desítka počínaje jím se seřadila následovně: Pérez (+0,181), Sainz jr., Russell, Hamilton, Leclerc, Alonso, Piastri, Cunoda a Norris dosáhla svých nejlepších časů na nejměkčí směsi, na středně tvrdé si svůj výsledek zapsali Bottas, Zhou a Sargeant.

2 trénink

S vyjetím na dráhu piloti váhali, protože na radaru se objevovala až 40% pravděpodobnost deště a skutečně lehounce mžilo. Nakonec po téměř 13 minutách vyrazil na trať Lewis Hamilton, ale objel jen dvě kola. Po něm si trať vyzkoušel i Ricciardo, ale ihned hlásil, že mrholení houstne; také za sebou "táhl" viditelné stopy - oba zkoušeli středně tvrdé pneumatiky. Během vyčkávání jsme si mohli přečíst některé zajímavosti, například že kompletní kvalifikační duely mezi Verstappenem a Pérezem v barvách Red Bullu činí poměr 66:9, u Williamsu Albon zdrtil Sargeanta 29:0, Alonso si "podal" Strolla v poměru 26:5.

Po dvaceti minutách se skutečně rozpršelo, piloti však seděli připraveni v kokpitech. Po 27 minutách se na trati objevil Piastri, samozřejmě na intermediate. Odkroužil však jediné kolo a hlásil do boxů, že na trati není zase tak velké mokro. Vystřídal ho Zhou a za nám se představil divákům domácí Cunoda. Bylo vidět, že jeho vůz zvedá fontánky jen v některých pasážích okruhu, navíc dostal informaci, že další přeháňky už se nečekají. Půl hodiny před koncem tréninku na trati kroužily dvojice Sauber Kick a Visa Cash App RB. Cunoda nakonec zajel aspoň nějaký limit 1:42,304. Instalační kolo si objeil i Albon, ale hned se vrátil do boxů. Dvacet minut před koncem měli měřený čas na svém kontě pouze Cunoda a Ricciardo.

Čtvrt hodiny před koncem tréninku objel okruh Bottas a bylo zřejmé, že už je téměř suchý. Do té doby se na trati objevilo sedm pilotů a odkroužili dohromady devatenáct, většinou instalačních kol. O pět minut později byla situace na radarech stále na vážkách. Osm minut před koncem se na trať podívali i piloti Haasu na červených, tedy měkkých pneu, ale třeba u Red Bullu to nevypadalo, že by se Verstappen a Pérez obtěžovali. Albon hlásil, že trať už je způsobilá pro slicks, ale Haasy se po jediném kole vrátily zpět do boxů.

Dvě minuty před koncem se divákům představili i další piloti (Sainz jr., Leclerc, Norris, Ocon), ale druhý pilot McLarenu hned po výjezdu dostal smyk a tím se zbavil šance zajet rozumný čas.

Pouhých pět pilotů zajelo měřený čas, první tři v posledních třech minutách. Red Bull a Aston Martin své muže na trať vůbec neposlali, nepodíval se na ni ani Gasly a Russell, samozřejmě i hříšník Sargeant. Nejlepší byl Piastri (1:34,725), následovali Hamilton (1:35,226), Leclerc (1,38,760), Cunoda (1:40,946) a Ricciardo (1:41,913). Časoměřiči zaznamenali i instalační kola Sainzovi a Norrisovi, ale odstup byl propasný (+ 10,252 resp. 17,854). Výsledky nebudou z důvodu malého množství výkonů zaznamenány do tabulky - v ní uvádíme jen první trénink.

GP Japonska (Suzuka International Racing) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:30,056 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:30,237 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:30,269 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,530 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,543 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:30,558 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,599 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:31,165 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:31,230 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:31,240 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:31,935 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,943 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,958 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,054 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:32,055 16. T Ajumu IWASA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:32,103 17. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:32,277 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,638 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:32,803 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:33,204

