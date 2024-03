PROHLÁŠENÍ po závodě v Austrálii: Ferrari na vrcholu blaha, ostatní doufají ve zlepšení

Ferrari

Carlos Sainz jr., 1. místo

Jak na horské dráze! Jsem nesmírně šťastný. Hned od prvního kola jsem se v autě cítil dobře a poté, co jsem předjel Maxe, jakmile jsem měl volnou trať, jsem nasadil tempo, které mě dovedlo až do cíle. Mám první vítězství v sezóně. Jsem také rád, že George je po těžké havárii v pořádku. Tým si double zaslouží, celý víkend odváděl fantastickou práci, počínaje prvním tréninkem až do posledního kola. Absolvovali jsme perfektní závod, vypilovali strategii a mechanici byli neuvěřitelní, kdykoli jsem zajel do boxů, byli přesní a rychlí. Gratuluji všem a doufám, že tuto dynamiku přeneseme do Japonska. Vamos!

Charles Leclerc, 2. místo

Opravdu dobrý víkend. Maximalizovali jsme bodový zisk a soupeřům na stole nenechali nic - máme double i prémiový bod. Carlos odvedl solidní práci, já měl dobrý první stint a při zastávce jsem se dostal před Landa. Na první sadě tvrdých pneu jsem se ale trochu trápil s degradací, až po druhé zastávce byla rychlost lepší a mohl jsem náskok na Landa korigovat. V prvních třech závodech jsme maximálně využili náš potenciál, je to opravdu dobrý pocit a důkaz tvrdé práce, kterou náš tým v posledních měsících odvádí.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Gratuluji celému týmu, protože předvedl perfektní práci a double je odměnou za úžasnou práci, započatou už v předchozí sezóně a nyní pokračuje jak na okruzích, tak v Maranellu. Zvláštní zmínku si samozřejmě zaslouží Carlos, protože před dvěma týdny podstoupil operaci. Jel jako by se nic nestalo, dokázal být po celou dobu soustředěný a završil skvělý víkend. Také Charles předvedl solidní výkon, protože po ne zcela povedené kvalifikaci musel víc dohlížet na pneumatiky - ale díky potenciálu vozu dokázal zabojovat. V prvním a závěrečném stintu si vedl opravdu dobře a nejrychlejší kolo, jehož dosáhl v závěru potvrzuje náš pokrok v oblasti péče o pneumatiky.

Byli jsme celý víkend rychlí, od prvního tréninku, a domnívám se, že ve srovnání s pozicí v loňském roce jsme udělali krok vpřed - to jsme z Melbourne odjížděli bez bodů. Nebyli jsme zklamáni ani našimi výsledky z prvních dvou letošních závodů, ale nesmíme se vítězstvím a druhým místem nechat unést. Pozitivní přístup si musíme zachovat i do dalších závodů, protože to je jediný způsob, jak dosáhnout námi požadovaných výsledků.

McLaren

Lando Norris, 3. místo

První letošní pódium! Byl to hodně dobrý den, spousta bodů a myslím, že jsme dnes byli dost rychlí, ale Ferrari a Carlos odvedli velmi dobrou práci, takže před nimi smekám. Byli celý víkend o krok vpřed. Můj vůz se choval dobře a umožnil mi pracovat s pneumatikami, což mi hodně pomohlo. Je jasné, že nám tento okruh vyhovuje o něco více, takže jsme byli schopni vyvinout větší tlak a být o něco rychlejší. Nicméně Ferrari a Red Bul jsou pořád o něco vpředu, takže je musíme dohnat. Velké díky celému týmu za jeho neuvěřitelně tvrdou práci. Blížíme se našemu cíli, netušil jsem, že budu stát na stupních vítězů, ale je to hezký pocit. Jsem hrdý na náš tým a doufám, že podobných umístění bude víc.

Oscar Piastri, 4. místo

Dobrý výsledek, stejně jako rychlost během celého výsledku. Na první směsi tvrdých jsem se poněkud trápil, ale když jsem je zahřál, fungovaly. Pro celý tým je to dobrý bodový zisk, ze své strany jsem toho moc změnit nemohl, takže cítím spokojenost. Pódiu jsem byl hodně blízko, ale to přijde. Lando odvedl skvělou práci, proto je celý víkend možno hodnotit jako úspěšný.

Andrea Stella, šéf týmu

Třetí místo Norrise je odrazem dobrého výkonu na zdejší trati. Zdá se, že Albert Park našemu McL38 rozhodně vyhovuje, ale umístění také vyžadovalo úžasnou týmovou práci při zajištění výkonu a spolehlivosti - piloti byli také vynikající a zejména si velmi dobře poradili s pneumatikami. Za vším stojí ona skvělá týmová práce, chci poděkovat všem ženám i mužům v McLarenu za jejich dosavadní velmi tvrdou práci při pokračování nastoupené pozitivní cesty, započaté v roce 2023. Doufám, že si všichni v továrně i naši partneři užijí pódiové umístění stejně jako tým přímo v Melbourne. Teď už se těšíme do Japonska.

Red Bull

Sergio Pérez, 5. místo

Nemyslím, že to pro nás byl ideální víkend, v pátek jsme se dost trápili s delšími stinty a zkoušeli různá řešení a kompromisy pro sobotu, ale nedokázali jsme vše docela zvládnout. V prvním stintu bylo vyvážení naprosto neutrální, ale vzadu mi chyběla přilnavost a docela jsem si zničil zadní pneumatiky, v druhém pak pro změnu přední. Vyvážení nebylo dobré a šlo spíš o to závod přežít s degradaci, kvůli které jsme se nemohli vyrovnat Ferrari nebo McLarenu. Uškodila mi také penalizace na startovním roštu, bez ní bych skončil určitě mnohem výš. Výsledek je také zčásti závislý na trati, proto doufám, že v Japonsku budeme zase na špici.

Max Verstappen, odstoupil po defektu brzd

To, co se dnes událo, bylo hodně smolné, z dat je zřejmé, že ihned po startu se zasekla pravá zadní brzda. V podstatě to bylo jako jet se zataženou ruční brzdou, teplota samozřejmě rostla, pak se objevil kouř a nakonec i plameny. Pro mě to bylo matoucí, protože v některých zatáčkách se auto chovalo opravdu divně. Ve třetí jsem zabrzdil a jako bych "ztratil" zadek vozu. Na rovince to bylo ještě podivnější, pak se to stalo. Tým celou věc prošetřuje a uvidíme, jestli najdeme nějaké vysvětlení, ale takové věci se asi těžko dají ovlivnit. Je to škoda, vůz se jinak choval hodně dobře, ale podobné případy se stávají. Jsem samozřejmě zklamaný, že jsem závod nedojel, byla tu dobrá šance na další vítězství, protože auto se během víkendu postupně zlepšovalo. Věděli jsme, že něco podobného se jednoho dne může stát, takže jsem spíš hrdý na onu úžasnou sérii - v Suzuce se tak můžeme vrátit jenom silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Jde o náš první defekt od roku 2022, shodou okolností rovněž tady v Melbourne. Nebyl to závod dle našich představ. Především je tu velké zklamání kvůli Maxovu vozu a problémem s brzdami. Vypadalo to, jako by brzdy byly nějak zablokované už od samotného začátku závodu - nejde jet celý závod jako kdybyste měli zataženou ruční brzdu. Checo si poškodil podlahu, ztratil dost přítlaku a to znamenalo větší opotřebení pneumatik, což byl také fakt pro nás neobvyklý. Je pochopitelně frustrující po dvou letech odpadnout ze závodu, ale chceme se z tohoto závodu poučit i v tom směru, že odsud odjíždíme s horším výsledkem než obvykle. Cítím obrovský respekt k Carlosovi, jenž po operaci předvedl opravdu pozoruhodný výkon. Od něj i od Ferrari to byl skvělý výkon a výsledek si opravdu zasloužili.

Aston Martin

Lance Stroll, 6. místo (původně sedmý)

Solidní závod a jsem rád, že jsem vybojoval pár bodů. Dobře jsem odstartoval, vybojoval několik místo a chytil dobrý rytmus. Jak se dalo čekat, nejtěžší byla práce s pneumatikami kvůli vysoké degradaci, ale povedlo se mi s nimi dobře nakládat, také tým odvedl výbornou práci ohledně strategie. Pořád máme ve voze potenciál a z Austrálie odjíždíme s vědomím, že jsme ho dokázali maximalizovat.

Fernando Alonso, 8. místo (před penalizací šestý)

Měli jsme trochu štěstí při virtuálním SC při Hamiltonově odstoupení. Pak jsem byl spokojen, že jsem se dokázal držet Checa, neboť využití DRS mi umožnilo získat menší náskok. Bohužel jsem nedokázal reagovat na Leclercův druhý pit-stop, takže i přes ušetřené vteřiny mě v závěru dohnal George Russell. Věděl jsem, že se dotahuje, byl nějakých pět nebo šest kol v dosahu DRS, takže jsem jezdil téměř kvalifikační kola, abych se ubránil. Jednal jsem jako každý pilot a necítil jsem, že bych udělal něco nebezpečného. Zklamalo mě, že jsem dostal penalizaci de facto za tvrdé, ale férové závodění. Přesto jsem rád, že je George v pořádku, nebylo to vůbec hezké, vidět jeho vůz uprostřed trati. Víkend pro nás nebyl nejlepší, co se rychlosti týče, ale závod dopadl dobře - dobrá strategie, perfektně odvedené zastávky v boxech, skvělá spolehlivost. Dnes jsme asi získali víc bodů, než co naznačovala naše rychlost, ale jsme samozřejmě rádi.

Mike Krack, šéf týmu

Dvanáct bodů představuje v Albert Parku dobrý závod. Všechna čest oběma pilotům, kteří dokázali využít pozice na startu. Vytvořili jsme pro ně poněkud odlišné strategie - Lance si přenesl dobrou formu i do závodu, Fernando těžil z VSC - pro nás je nemilým překvapením, že po závodě byl penalizován a spadl na osmé místo, ale musíme se s rozhodnutím sportovních komisařů smířit, nesmí to odvést naši pozornost od pozitivního dne. Tým tu odvedl vynikající práci.

VISA App Cash RB

Juki Cunoda, 7. místo (původně osmý)

Umístění v TOP 10 si tým rozhodně zasloužil, sám jsem hodně šťastný. Po celý víkend byl vůz konzistentní, choval se dobře, proto stačilo všechno poskládat dohromady a zajet čistý závod, abychom v tomto vyrovnaném středu pole dosáhli na body. Nechyboval jsem, což je pro tým i mě důležité kvůli důvěře do dalších závodu. Poslední dva závody byly pro nás komplikované, takže po produktivní restrukturalizaci jde o zasloužený výsledek. Tým si vedl skvěle a cítím, že se každým závodem zlepšuje. Rozdíl mezi časy loni a letos je působivý. Vyplácí se ohromné množství práce, vložené do našeho vozu.

Abych byl upřímný, závod nebyl tak snadný, protože ostatní týmy také přidaly na rychlosti, takže jsem rád, že jsme dokázali maximalizovat náš výkon. Samozřejmě mě také těší, že George je v pořádku. Celý víkend je velmi dobrou pozvánkou do Japonska, zvláště můj výsledek, takže nabízím japonským fanouškům určitou naději. V domácí GP jsem ještě žádné body v F1 nezískal, ale auto se chová ve srovnání s loňskem mnohem lépe, takže ho vnímám jako naši silnou stránku. Beru si ponaučení z předchozích závodů a soustředím se, abych co nejlépe dělal, co se ode mě čeká. Je čas provést analýzu a s čistým listem zaútočit v Suzuce.

Daniel Ricciardo, 12. místo

Po včerejšku jsem se zbavil černých myšlenek a do závodu šel s čistou hlavou. Snažil jsem se vytěžit maximum a některé stinty se mi povedly. Dost jezdců jelo do boxů brzo jako já, ale když jsem startoval zezadu, bylo třeba něco zkusit. V prvním stintu na tvrdé směsi jsem ztrácel, protože opotřebení se objevilo poměrně brzy, ale druhý byl rozhodně konkurenceschopnější. Než mi začali ukazovat modré vlajky, zvládal jsem kolo za 1:21,0 a v závodě měl několik dobrých momentů. Podařilo se mi také umožnit týmu nasbírat nějaká data potřebná k pochopení našeho auta.

Samozřejmě bych byl radši, kdyby víkend dopadl lépe a vlastně i začátek sezóny, zvláště s ohledem na přípravu, po níž jsem do tohoto ročníku vstupoval. Nemá ale smysl panikařit, stále sleduji vývoj a podílím se na něm. Osobně si myslím, že auto jako takové se od loňska moc nezměnilo, jsou tu aktualizace, ale vlastnosti jsou hodně podobné. Dle mého názoru není nutné všechno za každou změnu měnit, takže doufám, že v příštích týdnech najdeme něco, co nám umožní pokračovat v pozitivním trendu.

Laurent Mekies, šéf týmu

Dnešek je pozitivním výsledkem, Juki zajel rychlý závod a měl ho zcela pod kontrolou, vedl střední skupinu a díky němu máme první body v sezóně. Během celého víkendu ani jednou nechyboval a od prvního tréninku klidně a odhodlaně zrychloval. Danielovo tempo bylo také dobré a můžeme jenom litovat, že startoval ze zadní části roštu. Kdyby měl lepší výchozí pozici, určitě by dopadl lépe a možná i bodoval. Tým si celý víkend vedl dobře a díky tomu máme první body, což je s ohledem na vyrovnaný střed pole potěšitelné. Pochvala tedy putuje do Bicesteru, Faenzy a k Hondě. Do Japonska se z Austrálie přesouváme povzbuzeni a jsme si dobře vědomi, že nesmíme polevit v tlaku, abychom se ve středu pole udrželi.

Haas

Nico Hülkenberg, 9. místo

První VSC mi pomohl a při každé zastávce jsem se dostal o jednu pozici dopředu, to byla příčina mého dnešního úspěchu, samozřejmě i týmová práce - takže jsem opravdu rád. Dostat se na naše pozice umožnilo pouze vypadnutí dvou špičkových vozů, pořád platí, že pokud pět prvních týmů nemá problémy, moc šancí nemáme. Dnes se ale cítím povzbuzený, vůz se choval lépe než v kvalifikaci, což je oproti loňsku zcela jiný pocit.

Kevin Magnussen, 10. místo

Oba vozy na bodech, to je výsledek skvělé týmové práce. VSC mi příliš nepomohl, ale na druhou stranu z něj těžil Nico a dostal se tím zpět do hry, takže je fantastické získat tu tři body. Povzbuzující pocit a dobrý způsob, jak závodit. Loni jsme šli do závodu s tím, že to dobré nebude, dnes jsem cítil, že tu je šance zabojovat - což se ukázalo být pravdivé. Závodní tempo bylo lepší než v kvalifikaci, v tomto směru musíme v naší práci pokračovat.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Dvojnásobné umístění na bodech je skvělé, první od Rakouska 2022. Po včerejší ne zrovna dobré kvalifikaci jsem řekl, že očekávám lepší závodní rychlost, ale oba vozy na bodech je lepší výsledek, než jsme očekávali, jenom to naznačuje, že jsem měl pravdu. Ovšem bylo třeba všechno udělat perfektně, abychom mohli ony poslední "volné" pozice zaujmout. Všechno dnes nebylo bez chyb, některé věci je třeba zlepšit, ale celkově cítím hrdost na tým. Oba piloti zajeli skvěle, pit-crew v kritických chvílích nezmatkovali - to vše nás posunulo před konkurenci. Jak říkám, byla to skvělá týmová práce.

Williams

Alex Albon, 11. místo

Časné zastávky v boxech měly skrýt náš nedostatek závodní rychlosti. Pokoušel jsem se tak znásobit své šance, rychlý pit-stop mi umožnil získat zpět pozice, ale soupeři byli rychlejší. Pokaždé jsem se pokoušel držet vozů kolem sebe, ale většinou jsem ztrácel až tři a půl desetiny. Degradace byla vysoká, bojoval jsem s autem, takže se musíme podívat, co bylo příčinou. Je proto zklamáním, že tři vozy špičkových týmů odstoupily a my toho nedokázali využít, na rozdíl od soupeřů. To jenom dokazuje, že naše rychlost byla nedostatečná a nemohli jsme na body pomýšlet.

Pro tým to byl těžký víkend, ale zvládli jsme to docela dobře, semkli jsme se a všichni si opravdu dávali záležet, takže jim jen mohu poděkovat za jejich tvrdou práci a odhodlání. Samozřejmě také Loganovi, jenž se ukázal jako skutečný týmový kolega. S výkonem jsem, obecně řečeno, docela spokojen, ale musíme zabrat a prokázat naši sílu v Japonsku.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Až do dnešního dne jsme nejeli nějaký smysluplný úsek s plnou nádrží, takže jsme v tomto směru váhali. Věděli jsme, že degradace bude problém, zejména po nařízení vyššího předepsaného tlaku v pneumatikách od pátku, ale nepovedlo se nám udělat nic, co by tento jev zmírnilo, takže Alex tím na trati hodně trpěl. Ani vůz nebyl tento víkend dost rychlý, takže razantnější jízda vedla k většímu opotřebení pneumatik, urychlení degradace a ztrátu schopnosti bojovat o body s vozy, s nimiž jsme jinak schopni závodit. Proto je ještě víc frustrující, že rychlejší vozy musely odstoupit, neboť po zkušenostech z tréninků si myslím, že jsme mohli bojovat s Cunodou o osmé místo. Byl to těžký víkend ze známých důvodů, i když přístup celého týmu byl příkladný, stejně z Melbourne odjíždíme zklamáni dnešním víkendem. O to víc se těšíme na okruh Suzuka, kde nás čekají zcela odlišné podmínky.

Logan Sargeant v závodě nestartoval

Alpine

Pierre Gasly, 13. místo

Dnešní výsledek mě nijak neuspokojil, skončit mimo body není nikdy pozice, na níž bych chtěl závod dokončit. Je tu ale jistý pokrok, jenž jsem se snažil maximalizovat a domnívám se, že se mi to dnes podařilo. Bojoval jsem ze všech sil, občas to bylo hodně těžké, ale zvládl jsem to až do konce. Pokračujeme v tvrdé práci a věřím, že stáhneme odstup od vozů před námi. V Austrálii to byl hodně rušný víkend, už se ale těším do Suzuky na jeden z mých nejoblíbenějších okruhů.

Esteban Ocon, 16. místo

Zajel jsem nešťastný závod, ovlivněný zastávkou navíc, abychom odstranili nečistotu uvízlou v zadním brzdovém kanálu. Do té doby jsem bojoval ve skupině s Alexem a Kevinem a držel se před Nicem. Bez této komplikace bych nejspíš bodoval, když se podívám na vývoj závodu. Vůz se celkově i dnes choval o něco lépe a vykazuje určitý pokrok. Je třeba krok za krokem zvyšovat tlak pro Japonsko; těším se na tuto trať, kterou mám v oblibě a kterou tamní fanoušci dělají opravdu speciální.

Bruno Famin, šéf týmu

I když jsme nezískali body, progres pokračuje. Existuje pořád mnoho oblastí, v nichž se musíme zlepšit - a zlepšíme se - zvláště proto, že oba vozy nezajely čistý závod. Alespoň jsme maximalizovali výsledek v tom směru, který jsme byli schopni ovlivnit. Je třeba nadále ukrajovat z odstupu soupeřů zlepšováním všech oblastí. Uznání patří oběma pilotům za jejich spolupráci a úsilí, takže doufám, že pokrok bude pokračovat i v Japonsku.

Sauber Kick

Valtteri Bottas, 14. místo

Není nikdy dobré vidět, jak přijde závod vniveč. Až do zastávky v boxech šlo všechno dobře, start byl solidní, tempo také a vypadalo to na zisk bodů. Je zřejmé, že nás čeká řešení problémů, naše úsilí některé z nich omezuje, ale další pořád přetrvávají - jak jsme dnes mohli vidět. Roli tu hrál i určitý prvek smůly, posádka v boxech nemohla jednat jinak, jde o technický problém, jenž je třeba vyřešit (problémy s utahovákem matic). Hledám ale pozitiva - výkonnost se zlepšuje, vylepšení fungují, měli jsme proto dojet na bodech. V trénincích jsem bojoval s Fernandem a věřím, že osmé nebo deváté místo bylo na dosah. Nezbývá než pokračovat v tvrdé práci, čekají nás další inovace a domnívám se, že v Japonsku budeme zase o krok vpředu.

Guanyu Zhou, 15. místo

Byl to náročný víkend. Start z boxové uličky byl ošemetný a zaseknutí v DRS vláčku mi ztěžoval předjíždění. Vypadalo to na nějaké body, ale bohužel jsme situaci nezvládl. Během druhé zastávky v boxech jsem zažil problém, s nímž jsem nemohl nic dělat - auto se kvůli potížím s převodovkou nechtělo rozjet a mě to stálo mnoho času. Závodní tempo ale vypadalo dobře a ve srovnání s týmy okolo nás konkurenceschopně. Je to promarněná příležitost, ale pokračujeme dál a doufám, že se v Suzuce věci obrátí v náš prospěch.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Nejdříve dlužím omluvu našim pilotům, zejména Valtterimu jenž v úvodu závodu dokázal, že může držet krok s první desítkou - díky dobrému startu a solidní rychlosti. Zavedli jsme určitá opatření, aby se neopakovaly problémy v boxech, ale i když k jistému zlepšení došlo, nepodařilo se je plně vyřešit. Problém u Valtteriho vozu byl poněkud jiný ve srovnání s tím, co se stalo v předchozích závodech, ale pořád to je chyba, jenž našemu jezdci zničila závod a pro nás představovala příliš vysokou cenu. Ztratili jsme možnost bojovat o body, protože Valtteri držel krok s Cunodou.

Zhou startoval z boxové uličky a měl jiný problém, týkající se převodovky. Když zastavil v boxech, nešla mu zařadit rychlost, což není chyba pilota, jen další frustrující okolnost a ovlivnění závodu. Když se takové věci stanou, tým za ně musí převzít odpovědnost, což je jediný způsob, jak se dále zlepšovat. Je těžké nezískat body, když tomu náš potenciál odpovídal, protože jsme viděli, že dokážeme být lepší než Haas a dalšími přímými konkurenty. Čeká nás ještě tvrdší práce, abychom tyto problémy odstranili. Zůstáváme semknutí ať na trati nebo v Hinwilu a uděláme vše, aby příští závod byl mnohem lepší.

Mercedes

George Russell, nehoda, klasifikován na 17. místě

Jsem naštěstí v pořádku a opravdu si neumím vysvětlit, co se stalo. Asi sto metrů před zatáčkou jsem na Fernanda ztrácel půl vteřiny a najednou se extrémně rychle přiblížil. Bylo vidět, že brzdil dřív než v předchozích kolech a pak zase šlápl na plyn. Nečekal jsem takový manévr, překvapil mě. Narazil jsem do zdi a následně prožil několik dramatických okamžiků. Bylo to velké zklamání v závěru závodu, v němž naše rychlost neodpovídala představám. Časy na kolo nebyly špatné, ale pořád máme co dělat, abychom s ostatními top týmy drželi krok. Je třeba se v následujících dvou týdnech soustředit na zlepšení pro závod v Suzuce.

Lewis Hamilton, porucha motoru

Až do okamžiku selhání pohonné jednotky to byl dobrý závod. Je tu těžké předjíždění, ale na měkkých pneumatikách jsem nějakou tu pozici získal. Byla smůla, že jsem musel odstoupit, určitě se dalo ještě leccos vylepšit. Motor se zkrátka náhle odmlčel, takové věci se stávají. Bude třeba náš vůz dále vylepšovat, stejně jako v předchozích letech. Není nic příjemného, že v tuto chvíli nejsme konkurenceschopní dle našich představ, ale hodláme dále tvrdě pracovat. Soustředím se na spolupráci s týmem a očekávám, že v krátkodobém horizontu bude obtížné dosáhnout vyšší výkonnosti, ale je třeba se zaměřit na horizont střednědobý.



Toto Wolff, generální ředitel a šéf týmu

Bylo to velké zklamání, takto skončit závodní víkend. Lewis se rozhodl pro risk na měkké sadě a zpočátku mu vycházel, než pro něj závod bez jeho přičinění skončil. Pohonnou jednotku posíláme do Brixwortu a prošetříme, co bylo příčinou defektu. V případě George bylo zjevné, že Alonso brzdil dříve než v předchozích kolech. Stewarti zjistili, co se stalo. Nikdo nemá pozitivní pocit z naší současné pozice, ale soustředíme se na dosažení kýžených změn. Takový stav se přijímá těžko, ale zůstáváme klidní a vyrovnaní. Existují podobné případy, když správné věci mohou vést k rychlému obratu - a právě o to usilujeme.