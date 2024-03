Ohlédnutí za GP Saúdské Arábie

Určitě tu situaci znáte, protože si dovolím odhadnout, že potkala téměř každého z nás. Souběh různých okolností může přejít v něco, čemu se nedá dostatečně efektivně předejít. Kdybych chtěl pobavit přítomné, tak zvolím nesmrtelnou hlášku dr. Chocholouška (Václav Lohniský) z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje "K této nemilé události dochází minimálně x-krát za deset let." Stejně tak ale nechci složitě pitvat důvody, proč se k závodu v Saúdské Arábii vracíme s takovým zpožděním. Z jedné strany zatím finální hodnocení provést nelze, z druhé pak je dost komplikované na to, aby se dalo jednou či dvěma větami vysvětlit. Není to jen otázka ryze personální, bohužel nás jeden z členů redakčního týmu tragicky opustil a s tím jsou spojeny některé další okolnosti, ale i dalších faktorů, jejichž zodpovězení a vyřešení si určitě vyžádá nějaký čas. Alespoň bych rád tlumočil našim věrným čtenářům omluvu s naději, že k podobné situaci nedojde.

Je určitě škoda, že se vše semlelo právě v době dalšího nočního závodu, jehož ústředním bodem určitě byla přítomnost Olivera Bearmana. Jak praví jedno oblíbené rčení "Mládí vpřed (s dodatkem Vzadu čeká práce)" se nečekaný nováček ocitl před životní výzvou. Stačí k tomu zanícený červovitý výběžek střeva - a v historii F1 to není zdaleka jediný případ. Maně vzpomínám na GP Pacificu 1995, kdy za Miku Häkkinena, podobně stiženého jako Carlos Sainz jr. letos, musel na operaci a do jeho vozu se posadil Jan Magnussen, otec Kevina, o němž ještě bude řeč.

Debut ve špičkovém týmu - a tím Ferrari rozhodně je, třebaže nedrtí statistické kolonky mnoha dalšími triumfy - nese jistá úskalí. Na jednu stranu je úspěch blíže, na druhou zhruba stejně daleko číhá i zatracení. Vybavuji si nešťastníka Lucu Badoera, jenž v roce 2009 po Massově téměř fatálním zranění naskočil do týmu, snad s vidinou zisku kýženého bodu, prvního ve své kariéře, o nějž byl tak krutě připraven v GP Evropy o deset let dříve. Místo toho zažil dva ponižující závody a definitivně uzavřel kapitolu F1. Těžko také říci, zda je výhodou věk - mládí si nebere servítky a na některé věci nahlíží optikou "starcům" zcela neznámou. Na Oliverovi však je sympatické, že se s velmi dobrým výsledkem nespokojil. Ostatně, podle "starých pořádků" by body neměl - ale to je věc pravidel - a mladý Brit, jak se zdá, si na další šanci nejspíš nějakou dobu počká, takže zda by to byl či nebyl další případ à la de Vries se nejspíš nedozvíme. A tak aspoň můžeme připomenout, že Oliver Bearman je třetím nejmladším pilotem v historii F1, jenž si na své konto nějaký ten bod připsal, pokud nebudeme počítat dvanáct případů z 500 mil INDY, tak je to sedmašedesátý pilot, jenž bodoval při svém debutu a celkově 352. muž, jenž se zapsal do tabulky těch, kteří získali třeba jen půl mistrovského bodu.

Lewis Hamilton zatím sbírá drobty a musel překousnout i porážku od mladého krajana | foto: Mercedes AMG F1 Team

Líto mi bylo Valtteri Bottase - když se nedaří, tak to zkrátka nejde na žádné pozici. Mechanici u jeho vozu připomínali hejno splašených broučků a snad jen fakt, že Fin nejspíš jako chladný Seveřan udrží nervy na uzdě, je asi zachránil od důraznějšího pohovoru. Přitom nelze zpochybňovat, že nově zelené Saubery nejsou vysloveně špatné, na rozdíl od hrůzostrašného propadu Alpine. Pokud se nemýlím, tak podle smělých prognóz by francouzský tým měl v této době mít za sebou ono "přípravné" období a bojovat o vítězství, neřkuli o titul.

Vyzdvihovat výkony Red Bullu, jehož konto bylo v Saudské Arábii opentleno jubilejním 30. týmovým double je už téměř žalovatelná záležitost stran posměšku ostatním. O to víc je zajímavé zákulisí nápojového giganta, kde se nejspíš odehrává leccos prapodivného a přímo bychom mohli říci nekalého. V diskusích jsme o tom četli dost, někdy i za vlasy přitažené názory a konspirace, jenže v F1 nikdy nevíte. Co z jednoho pohledu či v jistém dni nedává absolutně žádný smysl, je druhý den a z protipohledu evidentní. Lze jenom konstatovat, že Max zůstává jednoznačně nad věcí. Tentokrát nedovolil Pérezovi ani náznak naděje vzpomenout na loňský triumf a něco mi říká, že pokud nedojde k nějaké vysloveně nečekané ráně shora (a to jsem ateista), pak i ten rekord z minulého roku může padnout. Dosti tristní.

Když tu padlo jméno Maxe Verstappena - právě jeho bych posadil k monitoru a pouštěl mu, jak mnohdy osočovaný a zatracovaný Kevin Magnussen bojuje pro tým. Znám dost pilotů, kteří by po dvou trestech a v souhrnu dvaceti vteřinách otráveně zabalili jakoukoli snahu, ale Dán se rval a bránil svou pozici - aby Hülkenberg získal dostatečný odstup. Ano, výsledkem je "jenom" bod, ale u týmů z druhé poloviny startovního pole může i ten jeden jediný puntík mít cenu zlata. Pikantní na celé věci je, že i s onou vteřinovou náloží si Kevin zase tolik nepohoršil, což ovšem nic na jeho výkonu neubírá.

Ještě jednou se tedy omlouvám za nemilé zpoždění a chci vyjádřit tu nejupřímnější snahu setkávat se zde v časech obvyklých jako v minulých mnoha letech.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:20:43,273 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 18 + 13,643 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 16 + 18,639 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 32,007 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 10 + 35,759 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 39,936 7. 49 Oliver BEARMAN gbr Scuderia Ferrari 6 + 42,679 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 4 + 45,708 9. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 + 47,391 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1 + 1:16,996 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:28,354 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:45,737 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo DNF 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team havarie DNF 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team prevodovka

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ