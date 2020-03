Život v Itálii je děsivý, přiznává šéf AlphaTauri. Jaká opatření tým přijal po strastiplném návratu?

Návrat z Austrálie

"Bylo to problematické, dalo nám to do cesty určité překážky. V Itálii byly téměř všechny lety do Bologny zrušeny, takže jsme tam nemohli letět přímo. Většina týmu letěla z Melbourne přes Dubaj do Nice a odtamtud do Faenzy autobusem," popisuje Tost strasti při návratu.

"Já jsem měl dostatek štěstí na to, abych stihl let z Dubaje do Říma. Pokud vím, tak šlo o jeden z posledních letů do hlavního města. Šlo o velkou výzvu dostat tým zpět do Itálie, všechno ale vyšlo. Celý tým je teď v Itálii," pokračuje šéfa stáje AlphaTauri, kterou jsme do loňského roku znali jako Toro Rosso.

"Rychle nám začalo být jasné, že ti členové týmu, kteří byli v Austrálii, budou muset jít po návratu do karantény, aby neriskovali nakažení svých kolegů v továrně," poukazuje na další rizika. Itálie přitom má již přes 41 tisíc nakažených lidí, z toho kolem 3,5 tisíc na Covid-19 zemřelo.

Slavnostní představení nového vozu AlphaTauri AT01 | foto: Scuderia AlphaTauri

Atmosféra v Itálii

Tamější vláda zareagovala pozdě, celá země je nyní v karanténě, aby se zabránilo šíření koronaviru. Obvykle veselá, živá atmosféra vřelých lidí se změnila hrůzu a strach.

"Když jsem jel dvě hodiny jel z Říma do Faenzy, potkal jsem po celé cestě asi jen 20 aut. Dálnice byly prázdné. Ani na ulicích jste nikoho neviděli, celý život se odehrává v domovech lidí. Máme večerku a vyhnout se ji můžete pouze tak, že jdete nakoupit potraviny, do lékárny, k doktorovi nebo do práce," přibližuje Tost.

"To všechno je fakt děsivé. Podíváte se z okna na ulici, nevidíte tam žádnou lidskou duši. Přitom jsme zvyklí, že lidé jezdí do Itálie na dovolenou a že Italové jsou velmi družní. Teď to je ale země duchů," popisuje atmosféru šéf AlphyTauri.

Daniil Kvjat s vozem AlphaTauri AT01 během testů ve Španělsku | foto: Pirelli

A jaká opatření podnikl jeho tým? "Zrušili jsme všechny návštěvy továrny, jak pro dodavatele, tak i pro hosty... Všechno jsme zrušili, abychom se trochu izolovali. Zatím se to vyplácí."

"Pokud si někdo stěžuje na typické příznaky nemoci, jako je horečka, bolesti či potíže s dýcháním, pak ho posíláme k našemu praktickému lékaři. On pak rozhoduje, zda musí zaměstnanec do nemocnice, protože pouze tam můžeme být testováni. Já jsem byl také testován, abych měl jistotu, že je vše v pořádku a že se můžu vrátit do továrny," říká Tost.

Nyní AlphuTauri čeká letní přestávka, která byla mimořádně přesunuta ze srpna, jejich továrna stejně už stála. Na tři týdny musí nejpozději do konce dubna povinně přerušit práci všechny týmy F1.