Gasly je jeden z nejlepších pilotů na roštu, říká Tost. Vrátí se do Red Bullu?

V polovině sezony 2019 se zdálo, že formulová kariéra Pierre Gaslyho skončila. Rodák z Rouenu byl toho času přeřazen z Red Bullu zpět do juniorského Toro Rosso, přičemž snad všichni nad ním lámali hůl.

Nebylo divu. Gasly u Red Bullu zkrátka selhal. Zatímco Verstappen bojoval o pódia a vítězství v závodech, Pierre byl mnohdy rád vůbec za to, že se dostal do bodované desítky. U Toro Rosso ale znovu pookřál a ještě během sezony 2019 si na své konto připsal první stupně vítězů.

V dobrých výkonech pokračoval i loni, kdy dokázal senzačně zvítězit na italské Monze. Ba co víc, svého týmového kolegu Kvyata Gasly permanentně porážel. Také proto to byl nakonec Kvyat, kdo se z Formule 1 poroučel, přičemž jeho sedačku obsadil Japonec Juki Cunoda.

Pierre Gasly - závod v Baku | foto: Red Bull Content Pool

Ani ten ale na svého zkušenějšího kolegu (zatím) nestačí. Pravda je taková, že rodák z Rouenu prokazuje svou rychlost konstantně. Ve hře by tak mohl být i jeho případný návrat k rudým býkům.

„Uvidíme, jak se rozhodne Red Bull. Možné je všechno. Vyloučit nelze ani Gaslyho návrat do Red Bullu už v roce 2022. Jedno je jasné - bez pochyby je to jeden z nejlepších jezdců na současném startovním roštu. Vyzrál. Vždycky jsem tvrdil, že pro jezdce je ideální, když zůstane delší dobu v jednom týmu. Podívejte se na Vettela nebo Michaela Schumachera, to je nejlepší příklad za všechny. Uvidíme, jak to s Pierrem bude dál," říká šéf AlphaTauri Franz Tost.