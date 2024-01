F1 bude od roku 2026 závodit v Madridu, znamená to konec Barcelony?

K dohodě došlo s IFEMA Madrid, kde se nachází výstavní centrum. Zcela nový okruh bude měřit 5,47 km a obsahovat 20 zatáček. Nacházet se bude poblíž výstavního centra a využije již některé stávající silnice. Čeká se na finalizaci konfigurace a schválení FIA.

V kvalifikaci by se časy měly pohybovat kolem 1:32 min, na tribuny a plochy kolem vleze 110 tisíc fanoušků s cílem rozšířit kapacit na 140 tisíc, čímž by se Madrid zařadil mezi ty největší podniky v kalendáři F1.

Výhodná poloha je dána letištěm Barajas Adolfo Suarez, jež se nachází jen 5 minut od okruhu. Poblíž se nacházejí také četná ubytovací zařízení s dobrou dostupností prostřednictvím veřejné dopravy. Očekává se, že velká cena přinese městské ekonomice kolem 450 milionů Eur ročně.

Let’s go racing in Madrid!



